Carlos Discua sobre su desafío de ascenso con el Génesis: "Estar en segunda división es una enseñanza"

El centrocampista hondureño Carlos Discua le puso un alto a su pasaje militando en equipos de la primera división para enfrentar un nuevo reto en su carrera buscando el ascenso a la Liga Nacional con el Génesis, hoy clasificados a la semifinal del Torneo Clausura 2021.

Génesis se convirtió en uno de los cuatro clasificados tras vencer al Lone FC. Hoy sus ojos se llenan de ilusión camino al máximo circuito.

En entrevista para DIEZ, Discua manifestó que "estamos muy contentos e ilusionados con el grupo que tenemos un sueño de ascender a la Primera División, no es fácil, estamos paso a paso. Todavía no se ha ganado nada, faltan cuatro o seis partidos para poder llegar a ese sueño. Ahorita estamos disfrutando de esa clasificación y preparándonos durante la semana para el primer partido contra el Deportes Savio".

"Desde el principio dije que era un reto para mí, era un proyecto que me interesaba, que me llamaba la atención. Hoy les digo a los muchachos con mucha humildad que no se ha ganado nada, tenemos que luchar cada día más. Hoy tenemos más compromisos con esta seminal. Para mí es un reto y para los muchachos es una ilusión", añadió.

FÚTBOL INTENSO Y DESAFÍO

Discua detalló que "yo venía con una lesión" de "tendón de Aquiles" y que le costó trabajo adaptarse a la intensidad de juegos que representa la Liga de Ascenso. "Hoy estoy bien y trato de estar a la altura con estos muchachos".

"Ya son ocho o nueve partidos con el equipo, he visto los partidos, hay muchos chavos que corren y no dan ninguna pelota por perdida, es de mucho roce, uno tiene que tener experiencia. Es un fútbol diferente y fuerte, corren los 95 minutos si es posible. Estar en segunda división es una enseñanza", soltó.

También alabó el papel de Carlos Martínez al mando del conjunto. "Muy bueno, tiene cinco ascensos, es alguien serio, profesional que ha llegado a implementar un buen fútbol y disciplina".

Finalmente, se refirió al duelo de este próximo sábado 08 de mayo.

"Será un partido duro, Deportes Savio fue primero de su grupo, nos tocará cerrar en casa de ellos. Tenemos que trabajar fuerte esta semana para pegar nosotros primero y hacer un gran partido. Vamos a tener que trabajar fuerte para pasar la llave", cerró.

Trayectoria de Carlos Discua

Universidad 2004-06

Olimpia 2006-08

Victoria 2008-09

Xinabajul (Guatemala) 2009-10

Comunicaciones (Guatemala) 2011

Motagua 2011-2015

Alajuelense (Costa Rica) 2016-18

Marathón 2018-2020