Diego Vázquez: "Me gustaría que le pregunten al árbitro Orlando Hernández por qué no quiso cobrar el penal"

A pocas horas para la vuelta del repechaje ante Vida, el técnico del Motagua, Diego Vázquez, tiró con todo contra el árbitro Orlando Hernández por el claro penal que no pitó contra Roberto Moreira el domingo en La Ceiba.

El técnico comenzó la conferencia de prensa dejando en claro que el equipo está optimista de cara al juego de este martes (7:00pm).

"Estamos muy positivos. Lo único negativo que tiene Motagua es el resultado en el PCR. Estamos con mucha ilusión de pasar la llave", dijo.

Consultado sobre el poco tiempo entre un encuentro y otro, el timonel aseguró que la decisión de jugar el martes la habían tomado con anticipación y asegura que fueron los cocoteros los que cambiaron para el domingo.

"El miércoles el estadio está ocupado porque juega Olimpia y a nosotros nos pidieron (jugar) el día anterior. Esa pregunta es para la gente del Vida, de por qué lo pusieron el domingo si siempre juegan el sábado. Nos preguntaron antes y no había otra opción, la otra era jugar el jueves, pero era demasiado largo. Entonces antes antes decidimos jugar el martes, después Vida cambió de día y de horario, porque juegan el sábado de tarde noche", agregó.

Pide al árbitro Orlando Hernández una explicación



El timonel del Ciclón atizó contra el colegido Orlando Hernández por la clara falta penal de Carlos "Mango" Sánchez contra Roberto Moreira al minuto 7 del juego en el estadio Ceibeño.

"Fueron partidos parejos los dos que jugamos, un rival que se para bien con jugadores de buen pie, pero Motagua también tiene jugadores que manejan la pelota y llega con gente. Hemos jugado los dos partidos de visitante, vamos a ser por primera vez este torneo locales contra ello. Viendo las imágenes un poco enojado, no sé cuál es la palabra, si me gustaría que me respondiera alguien el ¿porqué no cobró ese penal?. Yo no puedo entender que me digan que no lo vio, si lo miró todo el estadio, hasta el que estaba encima de un cartel lo vio. No es del línea, porque el árbitro está a tres metros. ¿por qué no lo vio?. La verdad es que no lo quiso cobrar, no que no lo vio. No lo quiso cobrar el penal, me gustaría que le preguntaran a la comisión o a Orlando ¿por qué no lo quiso cobrar?".

"No puede decir que no lo vio. Eso no se lo acepto. Vos no podés ver una jugada apretada, pero a tres metros que diga que no lo vio. No quiso cobrar un penal a favor del Motagua. Me gustaría que le pregunten el por qué no quiso cobrarlo. No es una respuesta aceptable o para gente pensante e inteligente que te diga que fue un error o que no lo vio ¡no lo quiso cobra!".

¿Siente que fue una decisión tendenciosa? Le consultaron a Diego y no vaciló.

"Estoy diciendo claramente que hay que preguntarle por qué no lo quiso cobrar. Porque no es aceptable que no veas eso que se miró en todo el estadio, en todas las transmisiones y él estaba a tres metros. Osea, no lo quiso cobrar. ¿El por qué? Habría que preguntárselo a él. Es una buena pregunta para Benigno para que saliera y dijera: no lo cobré porque era visitante, no sé, no me gustaba la camiseta, esa es otra cosa, pero no acepto que me digan que se equivocó porque ese penal es inadmisible que no lo vea a tres metros".

Vázquez asegura que no quiso reclamar durante el encuentro en La Ceiba para no marcharse expulsado.

"La realidad es que la vimos todos los que estábamos allí, no quise reclamar fuerte porque me expulsan. No puedo hablar porque me expulsan, si hablo de más me expulsan. En el entretiempo le dije Orlando; "fue penal" y no recuerdo lo que me dijo, no sé. Ahora viendo las imágenes y estaba al lado claramente no quiso cobrarlo. Me llama la atención por qué no quiso cobrarlo. Nada más, es una pregunta, creo que no me van a castigar por preguntar".

¿Que le dijo Orlando Hernández cuando le preguntó sobre la polémimca jugada? "Iba entrando, se lo dije bien, porque nunca le falto el respeto a nadie. Me dijo que no había sido penal, pero sería bueno que ustedes (los periodistas) le preguntaran, porque ese es el trabajo de ustedes. Si no responde, preguntarle a Benigno o los encargados. Motagua lleva 15 partidos y no nos han pitado un penal, y cuando te lo cometen no te lo pitan, no sé, quizá tengan que clavarle un puñal para que piten penal y todavía tienen que ver la sangre, no sé. Con esto no estoy diciendo ni pensando mal, me llama la atención que es algo que se vio muy claro ayer y eso te cambia el partido, no recuerdo el minuto".

¿Le preocupa el arbitraje en estas instancias definitivas?

"Te define partidos. Ese penal lo cambiaba todo, después lo podíamos errar, pero hay que cobrar lo que se ve y lo que es. Es una buena pregunta, si me consultan digo no porque ya estoy acostumbrado. Me ocupa porque tenemos que generar muchas situaciones de gol o generar tres penales para que nos piten uno, y todo eso que ya es recurrente, tampoco quiero hablar porque van a decir que me quejo".

El estado físico del equipo:

"Están bien, no hay ningún golpeado. Lógicamente fue un partido muy fuerte donde hacía mucha calor, en un horario inhumano para los jugadores, pero para los dos equipos".

¿Han ensayado penales?

"Es una situación que se puede dar y podemos practicar. La verdad es que hoy entre partido y partido hay poco tiempo, solo para regenerar, pero los penales son una instancia de los juegos que si hemos venido ensayando por Concacaf. De hecho, somos el equipo que tiene récord de haber pateado más penales consecutivos. Eso no te asegura nada porque hay un porcentaje de fortaleza mental y azar, de como está tu arquero, pero es un aspecto que lo tenemos en cuenta".