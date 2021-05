Así se enteró Zague que se había filtrado su video íntimo previo al Mundial de Rusia 2018

El 2018 fue un año muy duro para Luis Roberto Alves dos Santos Gavranic, mejor conocido como Zague, luego de la filtración de su video íntimo que se volvió tendencia y desvió por unos momentos las miradas de la selección mexicana que se preparaba para la Copa del Mundo en Rusia.

Paola Rojas habla por primera vez del video sexual de Zague

David Medrano, reconocido periodista de Azteca Deportes, fue quien destapó como el exdelantero se enteró que en las redes sociales se estaba difundiendo un video suyo del famoso ''Impresionanti''.

Según cuenta, fue él junto con su colega Christian Martinoli quienes primero recibieron el material y citaron a Zague al lobby del hotel donde se hospedaban para comunicarle lo que ocurría.

''A Zaguito nos tocó apoyarlo en un momento muy complicado de su vida, aquel video de Rusia. Llegamos al hotel y me mandaron por mensaje el video desde Guadalajara y se lo reenvié a Christian (Martinoli), me dijo que también le había llegado por otro lado y que había citado a Zague en 10 minutos en el lobby del hotel'', comenzó diciendo.

Asimismo recordó como todo el grupo apoyó y aconsejó al exjugador del América para que regresara a México y solucionar su problema familiar, algo que finalmente no sucedió.

Zague rompe el silencio tras destaparse su polémico video

''Cuando llegamos al lobby, Zague no sabía nada. Nosotros fuimos los que le dijimos por primera vez lo que estaba ocurriendo. Fuimos viendo toda la transformación, cómo sufrió, cómo lo vivió, los ratos en que no quería hablar y uno tenía que respetar esa situación. Fue un momento complicado para todo el grupo, porque somos muy unidos y si alguien no está bien nos pega, y lo vivimos muy complicado'', aseguró Medrano.

''Le dije: 'Zague, yo soy el mas viejo, creo que lo correcto es que te tomes un avión y te vayas'. Al final, él decidió hacer todo por teléfono, pero mi consejo y el de Christian, el Doctor (Luis García) y Warrior (Carlos Guerrero) fue que se moviera a México, el centro del problema, y lo viviera de una manera diferente'', comentó.

Herrera contra Martinoli

Por otro lado, David Medrano recordó cómo fue el primero en enterarse de la agresión del 'Piojo' Herrera hacia Christian Martinoli en un aeropuerto de Estados Unidos, para luego lidiar con la situación en las redes sociales.

''El día que Miguel Herrera agrede a Christian yo fui el primero en publicarlo. Yo estaba en un hotel en México, me marcó Christian y me da gusto que haya recurrido a mi experiencia. Él me dijo: 'Manéjala con tu experiencia como creas prudente'. Saqué el primer tuit explicando lo que pasó y fueron tres horas en que me acabé la pila dos veces, mi celular no dejó de sonar porque me hablaron de todos los medios'', cerró.