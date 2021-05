El millonario contrato que Marathón debe pagarle a Héctor Vargas si decide despedirlo

Marathón anunció que esta semana definirá el futuro del entrenador Héctor Vargas, espera un informe técnico y luego analizarán los pasos a seguir, eso sí, la intención es no continuar con él al frente, aunque el propio DT afirma que aún no le comunican oficialmente si esto es una realidad.

El presidente Orinson Amaya hablará con Vargas cara a cara, pero hasta hoy, no hay día ni hora pactada para la crucial reunión, esperan hacerlo en los siguientes días de esta semana, sí se reunió el lunes Amaya con exdirigentes como Yankel Rosenthal, Arturo Bendaña y Daniel Otero en un restaurante de la ciudad donde conversaron por varias horas sobre el futuro de la institución, incluyendo el tema de la dirección técnica.

La cúpula esmeralda intenta una salida amistosa con Vargas, pero desde todos los puntos es complicada, especialmente por el tema económico debido al contrato del argentino a quien le restan cinco torneos más, o sea dos años y medio.

Y es que la dirigencia actúa con cautela, no al calor del momento ni de las emociones, no quieren comprometer el futuro financiero ya que un despido de esta naturaleza implica desembolsar una fuerte cantidad de dinero, algo para lo que no están preparados, pues esto se sumaría a las demandas que por años esta actual mesa dirigencial ha tenido que afrontar de juntas directivas anteriores.

DIEZ ha conocido que si la escuadra verdolaga rompe el contrato de forma unilateral con el adiestrador sudamericano, los sampedranos deberían desembolsarle un poco más de 3.5 millones de lempiras, la cantidad fuera mayor, pero el DT en medio de la pandemia accedió a rebajar un porcentaje de salario siendo solidario a los pocos ingresos que los clubes en el país están teniendo.

¿POR QUÉ MARATHÓN YA NO DESEA A VARGAS COMO DT?

Esta es la razón por la que la directiva no anunció su separación de forma abrupta, ya que antes quieren sentarse a negociar y lograr un acuerdo donde ambas partes se sientan beneficiadas, en caso de no conseguirlo, también tienen un plan B que es continuar con Vargas, limar asperezas, que acepte algunos requisitos o recomendaciones, ser más flexible y continuar el proceso, aunque desde ya saben que esto podría complicarse.

Héctor Vargas además de la parte deportiva, también en Marathón le tocó sacarse dinero del bolsillo para apoyar a jóvenes futbolistas y fue pilar importante para reactivar el gimnasio.

Eso sí, Héctor Vargas en sus círculos cercanos se ha mostrado incómodo y sorprendido por las informaciones que van y vienen, ha tenido contactos con los dirigentes, pero no le han dicho directamente que no cuentan con él y ha asegurado que está viendo todo lo que aparece en medios y redes sociales "esperando, viendo a ver (si la directiva) si salen a apoyar o desmentir".

En cualquiera de los casos, Vargas también se siente tranquilo porque hasta la fecha tiene trabajo y como parte del proyecto que montó hace algunos años en Marathón, decidió ampliar su patrimonio adquiriendo una casa en San Pedro Sula que es adonde vive con su familia pese a tener una vivienda en Tegucigalpa.

HA RECIBIDO TRES OFERTAS Y LO BUSCARON POR ASESORÍA

Apenas salió la noticia de su posible salida de Marathón, el celular de Vargas comenzó a sonar, muchas llamadas y mensajes fueron consultándole su futuro en los verdolagas y otros que en río revuelto buscan sus ganancias y es por ello que DIEZ ha conocido que Vargas ha comentado a sus amistades que ese mismo día comenzó a recibir ofertas.

Tres clubes de Liga Nacional preguntaron la posibilidad de negociar un contrato y también un equipo de segunda división lo buscó para una asesoría, sin embargo el argentino les mencionó que de momento no podía negociar, pues él respetará su dos años y medio de contrato y de lo contrario espera a que Marathón le comunique si mantendrán sus servicios o procederán a rescindir el contrato.

COMIENZA EL DESFILE DE LOS EXTRANJEROS

Aunque la directiva tampoco lo ha oficializado, DIEZ logró conocer que los cuatro futbolistas extranjeros que participaron en este Clausura 2021 no continuarán para la siguiente temporada, a tres de ellos (Yaudela Lahera, Kevin Hoyos y Ryduan Palermo) se les venció su vínculo y no serán renovados.

De hecho el argentino Palermo se marchó de San Pedro Sula hacia Argentina, tuvo una escueta despedida con sus compañeros y decidió poner fin a su aventura en Centroamérica donde apenas sumó cuatro goles en dos torneos.

Por su parte a Kevin Hoyos lo trajeron por dos torneos que es el mínimo que la ley indica en en temas contractuales, pero existe una cláusula donde si alguna de las dos partes está inconforme, puede darlo por finalizado a los seis meses y es lo que el club ha decidido, el delantero está a la espera que se lo notifiquen.