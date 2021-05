Exfigura mexicana: "Me dará gusto que Honduras y México trasciendan en Tokio 2020"

El exfutbolista mexicano y ahora cronista deportivo, Ramón Ramírez, se refirió este martes a la muerte del entrenador hondureño José de la Paz Herrera a quien recordó como "una persona sencilla" y con "muchos conocimientos", además del enfrentamiento entre México y Honduras en la final del Preolímpico 2021.

"Chelato" Uclés dirigió a Santos Laguna (México) en 1990 y fue allí en donde coincidió e hizo debutar a Ramón Ramírez, quien más tarde terminó de consagrar su carrera en clubes como Guadalajara, América, Tigres y Chivas USA.

"Tengo buenos recuerdos, era una persona sencilla, humilde y con muchos conocimientos que entendía perfectamente la oportunidad que tenía en México. El mayor agradecimiento que se le puede tener es haberme hecho debutar, él me tuvo la confianza, fue quien me brindó la oportunidad de aparecer en el fútbol profesional y darme ese seguimiento", dijo Ramón Ramírez a DIEZ desde México.

Y agregó: "Lo recordaré como el entrenador que me dio la oportunidad, como alguien sencillo con quien tenías las confianza de platicar. Tengo un gran cariño por Honduras, no solo por Chelato".

"Debe ser un momento difícil para el fútbol hondureño puesto que se ha ido uno de los entrenadores más carismáticos y emblemáticos que tuvo la oportunidad de llevarlo a una Copa del Mundo", añadió en referencia a su fallecimiento el pasado 28 de abril a sus 80 años de edad.

También recordó uno de sus consejos. "Me dijo que él no tenía ningún temor de darle la oportunidad a cualquier joven que tuviese la capacidad y condiciones. Me dijo que tendría buena carrera y que me apoyaría. Seguí sus consejos porque era alguien de experiencia. Me cobijó durante su tiempo en Santos y nunca dejó de darme consejos, él apostó que yo tendría una carrera bonita".

Final de México contra Honduras - Preolímpico 2021

Finalmente, dialogamos sobre la pasada final de México ante Honduras en el Preolímpico de Guadalajara.

"Fue un partido parejo y el penal, a mí me dejó dudas, pero más allá de quién se podría coronar, lo importante es que consiguieron el boleto a los Juegos Olímpicos", alzó Ramírez.

Pese a ello cerró diciendo que "me da mucho gusto que en el fútbol hayan historia, parece que los torneos están hechos para que clasifique México y Estados Unidos, pero cuando se dan este tipo de sorpresas es agradable. Me da gusto que Honduras esté en los Juegos Olímpicos y sobre todo me dará más gusto que transcienda, México también".