Fabio Capello destroza a Neymar: ''Solo intenta demasiados regates inútiles, hablaba mucho''

Se acabó el sueño del PSG en la Champions League y comenzaron las fuertes críticas sobre algunos jugadores. Fabio Capello fue muy duro con Neymar por su pobre actuación y se mostró decepcionado porque su presencia no pesó ante el Manchester City.

Cayó en la trampa: la expulsiónde Di María contra el City

''Los jugadores del Manchester City se defienden bien y se ayudan mutuamente esta temporada. Son un gran equipo. Fernandinho fue uno de los jugadores clave, paró a todos. Fue una jugada brillante de Guardiola'', analizó el extécnico italiano en Sky Sports.

Posteriormente apuntó hacia Neymar. El ahora analista de 74 años, que dirigió a equipos como Milan, Real Madrid, Juventus y Roma, entre otros, expresó que a un jugador como el brasileño se le debe exigir más liderazgo y juego.

''Esperaba que pudiera hacer algo. Esperaba que pudiera ser más decisivo. No actuó como líder. Solo intentó demasiados regates inútiles en zonas equivocadas. Un líder lleva al equipo hacia un resultado. Hablaba mucho'', aseguró Capello.

Neymar la lía con hermosa novia de jugador italiano

Por último se refirió de la polémica expulsión de Di María. ''Eso es algo que no me gustó hoy. La tarjeta roja fue exagerada, no fue peligrosa, no fue dura. Fernandinho se cayó tan fácilmente, el árbitro debió haber amonestado a los dos'', cerró.

La