El 'Perro' Bermúdez se suelta: ''Faitelson es una persona que te da un abrazo y luego te apuñala por la espalda''

El famoso narrador de Univision y TUDN, Enrique Bermúdez, aclaró cómo es su relación con David Faitelson, la cual dice que es ''mediana'' ya que señala a su colega como a alguien que le ''gusta golpear'' y esto no le genera mucha confianza.

Faitelson y el Perro protagonizan fea pelea en redes

Eso sí, el 'Perro' considera que Faitelson es buena gente, pero en algunos casos suele ser traicionero porque le gusta atacar por la espalda.

''Yo creo que Faitelson es una buena persona, pero es un tipo que vive de golpear, en las redes sociales golpea y mucho. Yo hice una declaración sobre Renato Ibarra, ahí él buscó la oportunidad y me hizo pedazos con todo'', asegura el cronista de 70 años en un diálogo con el youtuber español Zabalive.

Y añade: ''Es un tipo que no tengo nada contra él, pero no lo acepto del todo porque me parece que es alguien en que no puedes confiar. Es una persona que te da un abrazo y por la espalda te apuñala".

Asimismo, Bermúdez dijo que si Faitelson en algún momento le pide una disculpa, se la aceptaría, pero sabe que no sería sincero ya que es una situación que ha vivido anteriormente.

''Yo claro que lo perdonaría, el hombre que no perdona es una persona equivocada con la vida; pero ya habíamos quedado en paz dos o tres veces y volvió a lo mismo. Lo perdonaría, pero no le creería'', afirmó el periodista mexicano.

Bermúdez revive imborrable anécdota de un Honduras-México

El 'Perro' tiene conocimiento de que Faitelson le gusta atacar con todo a los jugadores y clubes porque así se lo hizo saber hace un poco un productor de ESPN.

''El vive de golpear, tiene muchísimos seguidores en Twitter, lo maneja con su estilo. Hace unos días platicaba con un productor de ESPN que fue importantísimo para él, y no voy a dar nombres, y me decía: 'Es que David de eso vive (de golpear), él llega y dice hoy voy a madrear a este (jugador), o madrear a este equipo'. Y no es que sea mala persona me decía el productor, solo que él es así'', cerró Bermúdez.

Martinoli, el mejor narrador

También hubo tiempo para hablar sobre el mejor narrador que tiene México en la actualidad. Para el 'Perro' ese es Christian Martinoli, quien labora para Azteca Deportes.

''A mí me parece que Martinoli es el mejor comentarista de México. Yo no compito con él, estoy en Miami. Cuando sí lo hacía, les ganábamos mucho más y ahora nos ganan y les ganamos, pero sin duda Martinoli es un consentido para los jóvenes'', admitió.