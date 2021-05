Futbolista hondureño Jeancarlos Vargas está a las puertas de una salida al extranjero

La temporada para Platense llegó a su final en el Torneo Clausura 2021 y una de sus jóvenes promesas estaría escuchando nuevas ofertas del ámbito nacional y del extranjero tras finalizar su contrato.

Se trata del talentoso delantero de 22 años, Jeancarlos Vargas, quien durante su aparición con el equipo selacio ha brillado con luz propia integrando procesos de Sub-15, Sub-17 (Mundial) y Sub-20.

Según conoció DIEZ, equipos de la Liga Expansión de México tendrían en la mira a Jeancarlos Vargas para ficharlo de cara a la próxima temporada, como opción ante la caída de la oferta realizada a Carlos Bernárdez.

Sobre esta posibilidad Vargas confirmó que "eso lo maneja mi agente Maynor Sigüenza, por ahí él me ha platicado sobre esas opciones, pero no es lo que yo quiera, sino lo que Dios ponga. Un nuevo rumbo siempre será bienvenido", soltó.

¿México? "Creo que la Liga mexicano es buena, pero en Europa te vas a topar con jugadores élites; que sea lo que Dios quiera, en Él pongo mi carrera".

CONTACTO CON REAL ESPAÑA

El destino de Jean también podría estar en el fútbol europeo, pero lo más cercano que tiene ahora es la Liga Expansión de México.

En el ámbito nacional, confirmó el acercamiento que tuvo con Real España como posible destino previo al inicio del Torneo Clausura 2021.

"Antes de iniciar el torneo uno de los equipos grandes me preguntó qué posibilidad había de dejar esos meses e ir para el club, pero en eso decidí quedarme para terminar bien, al final no cerré como yo quería por algunos inconvenientes, pero quizá en los próximos días. En Real España tuve contacto con una persona cercana a ellos, pero ahorita que estoy libre esperamos llegar a algo bueno, si se da la oportunidad vamos a aprovechar. El cambio sería bueno para mí y siempre estaré agradecido con Platense, Real España siempre está peleando títulos, así que sería bueno", soltó.

Finalmente, dejó en claro que "ahora soy agente libre, mi contrato se terminó. No me he despedido del equipo porque estoy esperando si me quedo o me toca salir" y que "lo ideal sería salir, ya son siete años en la institución, ahora buscar nuevos aires sería muy bueno para mí, pero a Platense siempre le daré oportunidad siempre y cuando se llegue a una buena negociación, pero lo primordial es salir".

Las aspiraciones de Jeancarlos Vargas era integrar la Sub-23 de Honduras, sin embargo, quedó fuera del Preolímpico 2021 por lesión. En la última campaña solo disputó 11 juegos y marcó 2 goles. Ahora espera volver a su nivel óptimo.