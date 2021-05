Carlo Costly, el histórico goleador hondureño queda al borde del retiro; Marathón no contaría con él

Carlo Costly es uno de los ídolos del fútbol hondureño de la última época. El 'Cocherito' es muy querido por la afición catracha, esto por su entrega y compromiso que demostró cada vez que se ponía la camiseta de la Selección de Honduras. Era corazón y garra, intachable en su lucha con la 'H' en el pecho.

El atacante de 38 años (cumple 39 el 18 de julio) está a las puertas del retiro, acontecimiento al cual le huye. Costly Molina se ha resistido a colgar las botas ya en varias ocasiones, pero es algo inminente de lo que no podrá escapar y tendrá que aceptar.

24 Años tenía Carlo Costly cuando debutó con el Platense.

A Costly le restan seis meses más de contrato con Marathón, mismo que firmó por un año, pero los restantes meses son opcionales para ambas partes y en el caso del cuadro verdolaga prepara una reestructuración en su plantilla y según conoció DIEZ el veterano goleador no entra inicialmente en los planes por su avanzada edad y los problemas de lesión que tuvo en la recta final del Clausura 2021.

La dirigencia esmeralda también podría despedir al entrenador Héctor Vargas quien es la principal razón por la cual Costly volvió en el certamen concluido, en caso de continuar el argentino, Costly podría seguir.

El anotador del único gol hondureño en el Mundial de Brasil 2014, en la derrota 2-1 sobre Ecuador, aseguró tras su regreso al Monstruo para este Clausura que lo hizo más que todo por cumplirle un deseo a su familia.

“Me sentí bien, contento por el regreso a Liga Nacional, más que todo pensando en el retiro, la familia estaba pidiendo que me retire bien y jugando. Más que todo por lo que sucedió en Platense, la familia insistió que agarrara un equipo para retirarme de la mejor manera”, dijo luego de su redebut con la verde ante el Honduras Progreso febrero pasado.

Carlo Costly anotó el único gol de Honduras en el Mundial de Brasil 2014.

Y es que Carlo Costly desde que salió del mismo Marathón con rumbo al Platense en 2019 (club donde debutó como profesional en 2006) dijo que iba a jugar hasta que el cuerpo se lo permitiera, y es algo que ya adolece del corpulento delantero ex Birmingham de Inglaterra. El jugador adolece las jornadas largas de entrenamiento porque el físico ya no es el mismo y él mismo lo ha reconocido en diferentes ocasiones.

Su rendimiento ha claudicado, pues son 38 años que pesan. En el reciente torneo donde el elenco sampedrano consumó un vergonzoso torneo al quedar al margen de la liguilla, el jugador celebró cuatro goles, esto después de no realizar una temporada que le permitiera rendir de la mejor forma. Costly, junto al argentino Kevin Hoyos, fueron los artilleros del equipo con misma cantidad de goles convertidos, si embargo en la recta final el "Cocherito" resintió la parte física, no hizo una buena pretemporada al incorporarse tarde y en el epílogo los verdes no contaron con él ya que las lesiones musculares lo atacaron.

Y aunque por ahora pasa vacaciones con su familia, Carlo Costly ve de cerca su retiro de una vez por todas del fútbol profesional y se mete de lleno a sus proyectos empresariales, mismos que emprende al lado de su esposa.

1 NÚMEROS DE COSTLY EN LIGA

Costly, una vez acabada su larga carrera en el fútbol del exterior, donde pasó por países como Polonia, Inglaterra, Rumanía, China, Grecia, Turquía, Estados Unidos y México, recaló nuevamente en la Liga Nacional de Honduras, donde, hasta la fecha, logró celebrar 74 goles con las camisetas del Platense, Real España, Olimpia y Marathón.



El debut del atacante se produjo con la camiseta del Platense luego de llegar de jugar en categorías inferiores en México y después de ser rechazado en el Real España por Raúl "Tato" Ortiz, otrora técnico de la máquina.

El partido de su estreno fue en el estadio Nacional ante Motagua un 13 agosto de 2006. Platense derrotó 1-3 a los azules con goles de Carlos Will Mejía, Luis Romero y justamente Carlo Costly; descontó el extinto Marvin Paz para los capitalinos.

Carlo Costly debutó como profesional en 2006 con la camiseta del Platense.

✔ COSTLY CON PLATENSE:

Apertura 2006-2007: 17 juegos, 10 goles, campeón de goleo

Clausura 2006-2007: 2 juegos, 0 goles

Clausura 2019-2020: 10 juegos, 1 gol

Resumen: 29 juegos, 11 goles



✔ COSTLY CON REAL ESPAÑA:

Clausura 2013-2014: 13 juegos, 7 goles



✔ COSTLY CON OLIMPIA:

Clausura 2015-2016: 17 juegos, 10 goles y campeón nacional

Apertura 2016-2017: 15 juegos, 5 goles

Clausura 2016-2017: 20 juegos, 14 goles, campeón de goleo

Apertura 2017-2018: 9 juegos, 2 goles

Clausura 2017-2018: 18 juegos, 8 goles

Apertura 2018-2019: 12 juegos, 1 gol

Resumen: 91 juegos, 40 goles



✔ COSTLY CON MARATHÓN:

Clausura 2018-2019: 15 juegos, 4 goles

Apertura 2019-2020: 19 juegos, 8 goles

Clausura 2020-2021: 10 juegos, 4 goles

Resumen: 44 juegos, 16 goles

En resumen, Carlo Yaír Costly Molina en Liga Nacional tiene: 177 juegos y 74 goles.

2 COSTLY CON LA SELECCIÓN

Pero si hay algo en lo que Carlo Costly siempre se puso la medalla de sobresaliente, no solo por goles importantes, sino por sacrificio y compromiso, fue cuando se ponía la camiseta de la selección. Cuando el 'Cocherito' se enfundaba la 'H' en el pecho era un auténtico crack. Temblaban las defensas rivales porque iba a todas.

Eso es por lo que la afición hondureña lo quiere tanto, porque siempre se entregó al 1000% con la camiseta nacional. Costly tenía estrella con el elenco hondureño, de hecho, se convirtió en uno de los mejores goleadores históricos.

Su debut fue en el el 2 de junio del 2007 bajo la tutela del colombiano Reinaldo Rueda. Lo hizo jugando en el estadio Morazán contra Trinidad y Tobago, a la que goleó en su estreno. Al final, Carlo Costly logró jugar 77 partidos con el representativo nacional y anotó 32 goles.

Carlo Costly fue uno de los artífices del histórico aztecazo hondureño en el Azteca.

✔ COSTLY EN ELIMINATORIAS Y MUNDIAL CON HONDURAS



Rumbo a Sudáfrica 2010

4 junio 2008: San Pedro Sula: Honduras 4-0 Puerto Rico, jugó los 90 minutos.



14 junio 2008: Bayamón: Puerto Rico 2-2 Honduras, jugó 65 minutos.



20 agosto 2008: México DF: México 2-1 Honduras, jugó 5 minutos.



6 septiembre 2008: Montreal: Canadá 1-2 Honduras, jugó los 90 minutos.



10 septiembre 2008: San Pedro Sula: Honduras 2-0 Jamaica, jugó 70 minutos.



11 octubre 2008: San Pedro Sula: Honduras 3-1 Canadá, anotó 1 gol y jugó los 90 minutos.



15 octubre 2008: Kingston: Jamaica 1-0 Honduras, jugó los 90 minutos.



19 noviembre 2008: Honduras 1-0 México, jugó los 90 minutos.



28 marzo 2009: Puerto España: Trinidad y Tobago 1-1 Honduras, jugó 10 minutos.



1 abril 2009: San Pedro Sula: Honduras 3-1 México, anotó 2 goles y jugó 83 minutos.



6 junio 2009: Chicago: Estados Unidos 2-1 Honduras, anotó 1 gol y jugó los 90 minutos.



10 junio 2009: San Pedro Sula: Honduras 1-0 El Salvador, jugó 89 minutos.



12 agosto 2009: San Pedro Sula: Honduras 4-0 Costa Rica, anotó 2 goles y jugó los 90 minutos.



9 septiembre 2009: México DF: México 1-0 Honduras, jugó 28 minutos.



10 octubre 2009: San Pedro Sula: Honduras 2-3 Estados Unidos, jugó los 90 minutos.



14 octubre 2009: San Salvador: El Salvador 0-1 Honduras, jugó 15 minutos.

Carlo Costly clasificó con Honduras a Sudáfrica 2010 pero una lesión lo sacó de la competencia; estuvo en Brasil y anotó el único gol.

Rumbo a Brasil 2014



8 junio 2012: San Pedro Sula: Honduras 0-2 Panamá, jugó los 90 minutos.



12 junio 2012: Toronto: Canadá 0-0 Honduras, jugó los 90 minutos.



12 octubre 2012: Ciudad Panamá: Panamá 0-0 Honduras, jugó los 90 minutos.



16 octubre 2012: San Pedro Sula: Honduras 8-1 Canadá, anotó 3 goles y jugó los 90 minutos.



6 febrero 2013: San Pedro Sula: Honduras 2-1 Estados Unidos, jugó 89 minutos.



22 marzo 2013: San Pedro Sula: Honduras 2-2 México, anotó 1 gol y jugó los 90 minutos.



26 marzo 2013: Ciudad Panamá: Panamá 2-0 Honduras, jugó los 90 minutos.



7 junio 2013: San José: Costa Rica 1-0 Honduras, jugó los 90 minutos.



18 junio 2013: Sandy: Estados Unidos 1-0 Honduras, jugó 32 minutos.



6 septiembre 2013: México DF: México 1-2 Honduras, anotó 1 gol y jugó 79 minutos.



10 septiembre 2013: Tegucigalpa: Honduras 2-2 Panamá, anotó 1 gol y jugó los 90 minutos.



11 octubre 2013: San Pedro Sula: Honduras 1-0 Costa Rica, jugó los 90 minutos.



15 octubre 2013: Kingston: Jamaica 2-2 Honduras, anotó 1 gol y jugó 85 minutos.



Mundial Brasil 2014

15 junio 2014: Porto Alegre: Honduras 0-3 Francia, jugó los 90 minutos.



20 junio 2014: Curitiba: Honduras 1-2 Ecuador, anotó 1 gol y jugó los 90 minutos.



25 junio 2014: Manaos: Honduras 0-3 Suiza, jugó 40 minutos.

Carlo Costly pudo haber jugado su último torneo en Liga Nacional con la camiseta del Marathón.

Rumbo a Rusia 2018



29 marzo 2016: San Pedro Sula: Honduras 2-0 El Salvador, jugó 25 minutos.



1 septiembre 2017: Couva: Trinidad y Tobago 1-2 Honduras, jugó 45 minutos.



5 septiembre 2017: San Pedro Sula: Honduras 1-1 Estados Unidos, jugó 26 minutos



10 noviembre 2017: San Pedro Sula: Honduras 0-0 Australia, jugó 17 minutos.



Resumen de Carlo Costly en eliminatorias: 36 partidos y anotó 14 goles.

Carlo Costly, aparte de estos números en eliminatorias mundialistas con Honduras, también disputó 27 partidos amistosos, en los que marcó 10 goles. Asimismo en Copa Oro jugó un total de 14 juegos, marcando 8 dianas, para darle forma a sus 77 encuentros con la "H" en el pecho y anotando un total de 32 anotaciones con la Selección de Honduras.