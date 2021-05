Futbolista del Victoria Durvin Sánchez: su reto de ascender y su sueño de jugar en el Olimpia

El delantero del Victoria, Durvin Sánchez, está pasando por un buen momento durante el Torneo Clausura 2021 traducido de sus destacadas participaciones en el equipo que lo tienen clasificado a la semifinal.

La Jaiba Brava disputará el próximo sábado el primer encuentro de la llave ante Olancho y calidad de visita y más tarde cerrarán en casa.

Sánchez habló con DIEZ refiriéndose a su experiencia y compromiso con el equipo camino a la final buscando el anhelado ascenso.

"Estamos pasando por un lindo momento, estamos pensando en grande para lograr el objetivo de ascender a la Primera División. Ahora el equipo anda bien, concentrado, el profe Carlos Padilla nos ha transmitido esa confianza", dijo Durvin Sánchez.

"Es un sueño para todos los que estamos en el equipo, ya días veníamos peleando, ahora estamos en semifinales, es un paso a la final, ganando pelearemos por el ascenso", añadió.

Sobre el desarrollo de la temporada manifestó que "ha sido muy difícil, hemos pasado momentos duros entrenando fuerte. La temporada fue dura, pero allí viene la recompensa".

SU FUTURO PRÓXIMO

Durvin, quien fue uno de los anotadores en los cuartos de final ante Real Juventud, también guardó lugar para hablar sobre su futuro. Actualmente le restan dos años de contrato en el conjunto ceibeño, pero no descarta cambiar de aires en caso que no se logre el ascenso. Su mayor sueño: el Olimpia.

"Si el ascenso no se da, veremos qué oportunidades se dan. Mi sueño desde niño es jugar en el Olimpia. He madurado mucho como jugador, así que trato de dar lo mejor para que me salga una oportunidad. Sé que es algo complejo llegar al mejor equipo del país, pero Dios es quien tiene la última palabra", soltó.

"De primera división nadie se ha acercado, pero sí de Guatemala que están interesados (segunda división), pero no me quiero desenfocar en lo que estoy ahora con el victoria", dijo.

¿Oferta de Motagua? "Es falso. Nadie rechazaría al Motagua. Ningún jugador lo hará, es el más grande del país y es una gran oportunidad para cualquiera".

Finalmente, cerró en que "he vivido un proceso difícil, he tenido buenos y malos momentos con muchas críticas contra mí, pero le pido ayuda a Dios para mejorar. El profe Padilla siempre me incentiva, que tengo condiciones".

Durvin es uno de los jugadores más talentosos que tiene el Victoria en sus filas. Se dio a conocer con su ascenso en Bucanero desde Liga Mayor. Entre sus números destacados registró dicta 18 goles en 14 partidos durante una pretemporada con Wilmer Cruz en el 2019.