Olimpia, con polémica de por medio, tumba al Real España y gana la final de grupos del Clausura-2021

Con un 2-1 con tintes de polémica de por medio, el Olimpia de Pedro Troglio se impuso al Real España en el juego de vuelta de la final de grupos y se quedó con el liderato general del Clausura-2021.

Olimpia, con esto, pasa el primer escollo y se corona campeón de las vueltas. Los leones de Pedro Troglio, si se coronan campeones de la liguilla, automáticamente se convertirán en campeonísimos y alzarán el tricampeonato de Liga Nacional.

- Intenso partido en su primera mitad -

El partido fue bastante intenso en su primera etapa. Los aurinegros quisieron herir primero ya que el Olimpia dejaba espacios en la zona baja. Los dirigidos por Raúl Gutiérrez quisieron penetrar el área a base de velocidad y fuerza por medio de Yeison Mejía y Ramiro Rocca.

Al minuto 2' Olimpia ya había aproximado con una llegada de peligro pero no inquietaba a 'Buba' López, luego al 3' Gerson Chávez probó su cañón con un remate sumamente desviado.



El partido estaba bastante movido, pues al 12' Ramiro Rocca buscó portería carente de potencia y el Viejo León se salvaba. El encuentro era un vaivén de emociones hasta que llegó la primera anotación.

Yeison Mejía celebrando su golazo ante el Olimpia en el Nacional. FOTOS: Emilio Flores.



Al 27' Michaell Chirinos aprovechó un horror en la salida del Real España para soltar el primer latigazo. El olimpista le robó la pelota a Allans Vargas por el sector derecho, se lo comió en velocidad y al entrar al área aprovechó la indecisión de Buba López al salir y con un toque sutil marcó el primero.



El gol despertó a la máquina porque dos minutos después (al 29') encontraron la fórmula para el empate. Gerson Chávez se hizo del balón cerca del área olimpista, adornó la jugada haciéndole un túnel al "Patón" Mejía y luego la cedió a Yeison Mejía, quien con un hermoso toque de pierna derecha, colocó el balón en el ángulo inferior izquierdo del pórtico de Edrick Menjívar; era el empate 1-1.



Los sampedranos se armaron de valor y buscaron de forma incesante la meta del Olimpia. Al 34' Ramiro Rocca pisó el área rival y al tener contacto con Edrick Menjívar se dejó caer, sin cometer penal.



- Polémica y triunfo del Olimpia -



La polémica, como siempre, no puede faltar en este tipo de partidos. Al 39' German "Patón" Mejía fue perdonado. Nelson Salgado no lo quiso expulsar luego de propinarle un claro codazo en el rostro a Getsel Montes. El olimpista ya tenía amarilla y con la segunda, automáticamente se iba expulsado pero fue eximido de culpa.



En la etapa de complemento los muchachos de Pedro Troglio presionaron más y lo consiguieron. Antes del gol de penal de Jerry Bengtson, precisamente este temible goleador estremeció el travesaño después de sacar un bombazo de distancia que fue a impactar al palo largo de la meta catedrática.



Al 60' Jerry Bengtson fue a pelear un balón a la última línea y ahí llegó, de forma imprudente, Luis "Buba" López, quien le cometió infracción y el juez central no titubeó en sancionar pena máxima, misma que fue canjeado por gol por la misma víctima. Era el 2-1 a favor del Olimpia.

Jerry Bengtson fue amonestado por ir a celebrar frente al argentino Ramiro Rocca. FOTO: Emilio Flores.



Tras eso el partido cayó en su ritmo intenso. Real España lo intentaba pero con menos ímpetu, mientras Olimpia, ya con Mayron Flores, José Pinto, Jorge Álvarez y Ezequiel Aguirre en cancha, aguantaba y agurdaba por una sorpresa.

Al 90+1 José Mario Pinto tuvo para poner la cereza en el pastel. En un mano a mano con Buba López erró, ya que el portero se impuso y evitó una nueva caída de su portería. Al final, un 2-1 ajustado con el que el Olimpia se queda con la final de grupos y asegura una hipotética finalísima. Si gana la liguilla, se corona campeonísimo.

CRÓNICA DEL OLIMPIA VS REAL ESPAÑA



(2) OLIMPIA - Edrick Menjívar; Maylor Núñez, Elvin Casildo, Johnny Leverón, Ever Alvarado; Deybi Flores, German Mejía (Jorge Álvarez 46'), Michaell Chirinos, Edwin Rodríguez (José Pinto 73'/Brayan Beckeles 90'); Jerry Bengtson (Ezequiel Aguirre 73') y Yustin Arboleda.



Goles: Michaell Chirinos (27'), Jerry Bengtson (64')



Tarjetas amarillas: German Mejía, Edwin Rodríguez, Jerry Bengtson.



Tarjetas rojas: No hubo.



(1) REAL ESPAÑA - Luis López; Allans Vargas, Franco Flores, Getsel Montes, Franklin Flores; Gerson Chávez, Jhow Benavídez, Alejandro Reyes (Darixon Vuelto 64'), Mario Martínez, Yeison Mejía; Ramiro Rocca.



Goles: Yeison Mejía (29')



Tarjetas amarillas: Ramiro Rocca, Luis López, Franco Flores



Tarjetas rojas: No hubo.





Árbitro: Nelson Salgado