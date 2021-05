"Potro" Gutiérrez arremete contra los árbitros: "Siempre sucede y tristemente contra Olimpia"

El técnico del Real España, Raúl Gutiérrez, se calentó en conferencia de prensa una vez concluyera el segundo partido de la final de vueltas donde el Olimpia se impuso 2-1 y con eso se quedó con la serie ante los suyos.

No titubeó al momento de atizar y lo hizo claramente contra el arbitraje de Nelson Salgado, colegiado que, de acuerdo al "Potro" Gutiérrez, fue localista en este duelo frente a los merengues disputado en el estadio Nacional.

LA CONFERENCIA DE PRENSA:

Admite crecimiento de su Real España: "El equipo sigue mostrando avance, sigue compenentrándose a la idea que venimos estableciendo y compite a donde vaya, eso nos deja muy tranquilos porque está siendo consciente de lo que buscamos y lo que se requiere como institutición, eso deja un buen sabor de boca, vamos creciendo".





Habla sobre el arbitraje: "Es bien complicado no hablar del arbitraje, pero siempre sucede y tristemente sucede contra Olimpia. No soy de los que se mete con los árbitros, el arbitraje es un ingrediente extra que tiene el fútbol como la cancha, el clima y no nos compete, sin embargo hoy es lamentable que no haya expulsado al jugador (Germán Mejía) que da un manotazo clarísimo, ya estaba amonestado y tan clara es que su entrenador lo sacó al medio tiempo porque sabían que a la primera lo iba a echar y esas cosas van cargando la balanza hacia un sector y es triste porque afecta al fútbol, a nosotros, al propio arbitraje y la diferencia del arbitraje del Olímpico a este este es un desastre y la Federación no debería permitir estos altibajos porque van en deterioro de la misma competencia, es lamentable porque era un buen partido y los dos equipos procuraron jugar, pero siempre esos detalles atrasan el trabajo y no debería ser así".



Árbitro localista: "Acá el tema me recuerda cuando jugaba en México y el árbitro te marcaba faltitas, faltitas que te iban metiendo a media cancha y son cosas tan antiguas que las vuelves a vivir en el siglo 21 y se te hace difícil creer y tristemente pasa siempre contra Olimpia, hay jugadas trascendentales como la segunda amrilla que debió recibir y eso afecta el resto, eso no lo digo yo, vean el video, chequeen y hagan ese juicio".