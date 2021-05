Pedro Troglio se ensalza en conferencia de prensa: "No me interesa hablar de lo que pidan los técnicos, yo estoy feliz"

El entrenador del Olimpia, Pedro Troglio, mostró su semblante de satisfacción este miércoles en conferencia de prensa tras el triunfo (2-0) ante Real España por la final de grupos, además, se ensalzó con Raúl Gutiérrez por su opinión sobre los árbitros y también alabó a Honduras Progreso, su próximo rival en la semifinal del Torneo Clausura 2021.

En palabras del timonel "estoy feliz, es un pasaje hacia una finalísima, es un camino largo. El primer tiempo fue parejo, no supimos aguantar el gol que hicimos, pero en el segundo me parece que hicimos los méritos para ganarlo o para hacer un gol más".

Sobre la serie ante Real España dejó en claro que "le hemos ganado la serie a un gran equipo, terrible equipo, de los más duros que me ha tocado enfrentar en Honduras. Este equipo de Real España es uno serio, complicado y muy duro de ganarle".

¿Debió ser expulsado German Mejía? Al timonel merengue se le consultó sobre la opinión de 'Potro' quien consideró que el centrocampista 'Patón´ Mejía debió abandonar el terreno de juego tras su codazo a Getsel Montes.

"No me interesa hablar de lo que pida los técnicos, yo estoy feliz, déjame disfrutar esta victoria que bastante vivo bajo presión y no tengo ganas de amargarme tampoco cuando gano. Ganamos una final que es importante, me gustó eso, este equipo se ha acostumbrado a jugar finales, que es inteligente, entiende los momentos, sufre; pienso que hicimos méritos para ganar y el penal fue penal", respondió.

Los Albos enfrentarán a Honduras Progreso el fin de semana en El Progreso. El juego de cierre será en el Estadio Nacional de Tegucigalpa (fecha y hora por confirmar).

OTRAS FRASES DE PEDRO TROGLIO

¿Está este equipo para ser tricampeón?: Yo no sé si vamos a ser tricampeón porque falta mucho. Hoy ganamos una final que no dice nada, porque todavía hay dos o tres finales más, esto es largo. Lo que yo siento hoy es que somos un equipo duro que defiende bien, tiene intensidad. Nosotros no pudimos hacer una pretemporada, los demás equipos sí; estamos llegando con el aceite que armó Pablo Martín y no me puedo quejar, pero estamos bien para pelear.

Sobre Honduras Progreso como rival: Esta una cancha difícil de mucho calor. Esperamos hacerlo bien. No hay nada más lindo que quitarte el descenso y empezar a jugar tranquilo. Eso les da la tranquilidad de jugar sabiendo que no luchan por retroceder. Es un equipo bueno, tiene a un buen técnico. Vinimos de ganarle 5-0 en esa cancha, pero cada domingo o miércoles es una historia nueva. Vamos a encontrar una llave complicada, ojalá que podamos pasar.

Lesión de Jerry Bengtson: Es un golpe duro, lo doblaron. Trataremos de ver cómo está, de lo contrario no lo vamos a arriesgar.

Su crítica sobre el formato de competencia: No es bueno, pero desde antes del campeonato ya sabía que el formato era ese, así que sería ridículo de parte mía quejarme; lo ideal sería que aquel que sume más, pase directo a la finalísima. Aunque hubiésemos hecho 50 puntos más, sabíamos que debíamos jugar una final, es claro que no es lo justo, pero podemos analizar que es un formato donde un equipo que hizo 14 o 15 puntos puede terminar siendo campeón.