Presidente de la Liga Nacional de Honduras adelanta que peligra la próxima temporada por falta de patrocinios y taquillas

El presidente de la Liga Nacional de Honduras, el licenciado Wuilfredo Guzmán, en la presentación de la Copa Salva Vida, ha hablado sobre el porvenir del fútbol hondureño, donde deja un mensaje clarito que, de seguir los problemas financieros y al negativa de Sinager de dejar entrar afición a los estadios, podría no llevarse a cabo la próxima temporada.

Guzmán también es claro al asegurar que el torneo de reservas es muy complicado que se reactive por diferentes motivos que, a raíz de la pandemia, han orillado a que este campeonato sea detenido desde el 2020.

Asimismo adujo que todavía no se sabe si, en caso de desarrollarse la próxima temporada, habrá cambio de formato, ya que esos temas los abordan en las Asambleas que se celebran siempre una vez al año y antes de cada torneo Apertura.

LO QUE DIJO WUILFREDO GUZMÁN:

Sobre el torneo de reservas: "Nosotros dentro de los planes que teníamos era fortalecer el torneo de reservas e igualmente hacer el campeonato de fútbol femenino, pero era de lo que teníamos en el proyecto, era de fortalecer, porque de una u otra forma al torneo de reservas no le hemos dado aquel nivel de importancia que tiene, es el futuro del fútbol, es el futuro de nuestras selecciones nacionales, es el futuro a nivel de ventas y colocación de jugadores en el extranjero, ese es el semillero que todos debemos de trabajar y todos debemos de preocuparnos realmente por ver cómo lo desarrollamos. Nosotros teníamos algunas ideas precisamente de todo el trabajo que estábamos haciendo a nivel comercial, lo estamos tratando, pero sinceramente les digo, yo lo veo bien difícil que podamos reactivar el torneo de reservas, sumamente complicado, bien difícil...".





Cambio de formato para la otra temporada: "El futuro realmente es incierto, no sabemos si vamos a jugar con el mismo formato o si se va a hacer cambio, en la Asamblea de la Liga Nacional es donde se tocan estos temas, tanto en la parte de reformas a nivel de estatutos, reglamentos y bases de campeonato y también los diferentes formatos que se puedan presentar y las diferentes opciones que se puedan llevar. En la Asamblea, como lo establece la ley, esperamos realizarla en la última semana de junio, ahí veremos cuáles son las ideas"

Han controlado el tema de la pandemia: "Estamos viviendo una época nada fácil, tanto para las instituciones como para la Liga Nacional, no es fácil tener una temporada sin taquillas que es uno de los grandes esfuerzos que a nivel de autoridades estamos haciendo. Nosotros tenemos una temporada con excelentes resultados a nivel de bioseguridad, sabemos lo que significa un partido de fúbol, un entrenamiento de cada equipo, sabemos todo el esfuerzo que se hace, lo hemos hecho bien con buenos resultados, de casi 200 juegos que hemos hecho no han habido problemas".



Han hecho gestiones con Sinager para el ingreso de afición: "Nosotros seguimos haciendo gestiones, prácticamente en todo este torneo no hemos parado de acercarnos a las autoridades, hemos mandado tres o cuatro solicitudes con diferentes ideas y propuestas, nos tomamos el tiempo para redactar el protocolo de bioseguridad para manejar el acceso de los aficionados a los estadios, hicimos todos los esquemas tomando en cuenta los accesos, la salidas, propuestas de porcentajes que se puedan manejar en cada uno de los estadios tomando en cuenta que esto es uno de los manejos que se le da a la pandemia, ese distanciamiento".

Wuilfredo Guzmán le pide a Sinager que les permita el ingreso de afición a los estadios.

Han pedido un 10% de afición en los estadios: "Comenzamos solicitando un 30% de la capacidad de cada estadio y la última propuesta que hicimos hace un par de días fue bajarla a un 10%. Hemos platicado con cualquier cantidad de personas, hemos hecho cualquier cantidad de gestiones en todos los niveles. Esperamos que la próxima semana vamos a tener otra reunión que hemos logrado para ver si podemos avanzar con esto. Lo ideal y necesario es una verdadera necesidad para los 10 equipos y para la Liga tener ingresos y la única fuente de ingresos disponibles son las taquillas, el compromiso, repito, tenemos casi 200 juegos que hemos llevado a cabo y hemos sabido manejar con mucha responsabilidad el manejo de la pandemia".



Podría no haber fútbol la próxima temporada: "Hay una cantidad de análisis, todos sabemos que la Navidad y la Semana Santa trajo sus consecuencias, sabemos que un partido de fútbol tiene un sistema de aglomeración de personas, entonces todo ese tipo de medidas y precacuciones se han convertido en un obstáculo para la Liga. Las consecuencias que se han tenido a nivel de contagio de esas actividades, y es lógico, si vemos nosotros, no es lo mismo manejar de 30 o 50 personas en una sala de cine que manejar en un estadio Olímpico 3,500 personas. Todo eso hemos estado manejando, no solo con Sinager, sino que con diferentes autoridades, el plan es ese, es una nececidad. Al final de repente no vamos a tener temporada 2021-2022, podemos llegar a esos extremos porque realmente no tenemos recursos, no tenemos cómo los equipos puedan seguir subsistiendo porque igualmente los patrocinadores todos sabemos cuál es la posición que tienen. Es importante que las autoridades hagan conciencia de esto, insisto y repito, hemos demostrado ser altamente responsable con el manejo de esta pandemia".