Héctor Castellón se prepara para viajar a México sin tener definida su continuación con Real Sociedad

El técnico Héctor Castellón se alista para viajar a México y cumplir con la promesa que hizo eh DIEZ de ir a ver a su hija si lograba la salvación con Real Sociedad. Pero el timonel se encuentra realizando los preparativos, pero sin conocer su futuro.

"Hasta ahorita no hemos vuelto a hablar (con la dirigencia) tras haber logrado el objetivo de mantener el equipo en Primera División. Estoy en mi casa (Muchilena) preparando un viaje a México sin tener nada claro. Quedamos que íbamos a hablar después de asegurar la permanencia, todavía hay tiempo para hacer un programa de pretemporada", dijo el estratega.

Castellón todavía no tiene planes de pretemporada porque todo dependerá de la decisión que tome el club sobre su futuro.

"Habría que hablar con la directiva para ver si hay acuerdo de trabajo. Normalmente la pretemporada se inicia a inicios de julio y ver el inicio del torneo que podría ser principios de agosto. Pero todo depende de la junta directiva. Yo estoy en mi casa tranquilo, próximamente visitaré a mi familia", agregó.

Le gustaría seguir contando con Cristian Altamirano

El mediocampista Cristian Altamirano se despidió este jueves del conjunto tocoeño y Castellón espera que la dirigencia logre hacerlo recapacitar.

"Es un jugador importante en el proyecto. Por lo menos que lo convenzan de jugar un año más, creo que todavía tiene cuerda para rato, es un jugador que con una buena pretemporada jugaría un buen año. Ahorita sin pretemporada tuvo lesiones al final del torneo, pero con una buena base y poniéndose de acuerdo podría volver, pero eso ya depende de la dirigencia".

El estratega no quiso ahondar en el tema de altas y bajas del equipo porque todavía no tiene claro su futuro.

"Primero tenemos que hablar nosotros, no puedo decir qué jugadores podrían contar y cuáles no, porque no sé lo que va a pasar el próximo torneo con el equipo. Va a depender de la junta directiva y dependiendo de eso uno va viendo el plantel".

Por último habló del aporte del cubano Maykel Reyes y el argentino Jonathan Corso.

"Todos aportaron en su momento cuando les tocó jugar. Maykel al final fue un jugador importante y Corso cuando fue requerido también. Todos aportaron su talento", cerró.