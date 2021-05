Los secretos de Fernando Araújo y la advertencia a Olimpia: Conoce al uruguayo que tiene soñando al Honduras Progreso:

Como no podía ser de otra manera: Mirando fútbol, los jueves son de Copa Libertadores y Sudamericana acompañadas de un buen mate que no pueden faltar. Mientras el River de Marcelo Gallardo juega contra Independiente Santa Fé (Partido que finalizó 0-0) y Peñarol derrota 3-0 al River Plate de Asunción, Fernando Araújo se tomó un tiempo y atendió a DIEZ en una charla en la que se habló de todo un poco.



"Entrenamos en la mañana, había cansancio, pero las ganas sustituyen todo eso", comenzó al hablar un poco del día después de la clasificación de su Honduras Progreso a las semifinales del Torneo Clausura 2021 tras pasarle por arriba a los Lobos.



Washington Fernando Araújo, de 49 años recién cumplidos, ex futbolista que se desempeñó como defensor central y que tuvo paso por Rampla Juniors, club con el que tuvo dos ciclos, Almirante Brown de Argentina, El Tanque Sisley, Hapoel Be'er Sheva de Israel, Deportivo Colonia y finalmente que se retiraría en La Luz de su natal Uruguay, es hoy uno de los directores técnicos que más reconocimiento está recibiendo en el ámbito nacional después de sus buenos resultados en Vida y hoy en Honduras Progreso.

Fernando Araújo llegó este año a Honduras Progreso

La charla comienza amena, distendida, el DT charrúa reconoce que "no ha sido un torneo fácil, la situación en la que encontramos al equipo no era sencilla porque la primicia era poder salvar la categoría", admite rápidamente.

Comentando un poco sobre cómo fue el trabajo previo a tomar el reto en el conjunto progreseño, cuenta que "nosotros hicimos un análisis de los jugadores que podíamos traer, uno se va llevando por jugadores que ya conoce; tanto los hondureños como José Mendoza, Jairo Puerto, Óscar Salas, Bryan Johnson y después los extranjeros que ya teníamos en carpeta como (José Miguel) Barreto y (Matías) Rotondi y que sabíamos que nos podían dar cosas interesantes... por suerte lo han demostrado", indicó.



Leer más: ¡Paso perfecto! Honduras Progreso quiere mantener su impecable marca en semifinales



Analizando la exigencia del Clausura 2021, fue tajante en recalcar que "ha sido duro por la seguidilla de partidos, se jugaron siete partidos en 23-24 días con un plantel corto, joven, tratando de asimilar una idea que no es fácil (...) Siempre me lo comparan con mi paso por el Vida, pero yo siempre digo que ahí yo llegué en un Torneo Apertura que te da más tiempo de trabajo, mientras que acá fue en un Clausura, con 14 partidos y definiendo muchas cosas, no fue fácil pero creo que el grupo que se armó hizo que se hiciera un poco más sencillo el trabajo".

"Estando en Uruguay yo seguía a Honduras Progreso y miraba que había un gran material, yo creía que retocando algunos sectores de la cancha podíamos tener un equipo más competitivo y así fue, por suerte se vio plasmado en la cancha", cuenta sin titubeos.

Araújo admite que junto a su cuerpo técnico "estamos muy contentos con el plantel, ha sido todo recíprocro, nos encontramos con un grupo con muchas ganas de aprender, de crecer", se animó a contar.



Consultado sobre el grupo en el que le tocó competir en la temporada regular confesó "fue un grupo muy parejo, cualquiera le podía ganar a cualquiera, ninguno sacó ventaja; si nosotros le ganábamos a Real Sociedad, manteníamos el resultado contra Vida, capaz que éramos primeros", y aceptó "tuvimos partidos donde no supimos cerrar, y eso nos llevó a que se demorara la clasificación y la salvación, era para salvarse mucho antes de cerrar la fase final".

Te puede interesar: Días y horarios de los juegos de semifinal Olimpia-Honduras Progreso y Real España-Motagua

Honduras Progreso se efrentará a Olimpia en semifinales

Fernando Araújo llegó al país en enero del presente año, y gracias a su buen trabajo ya se instaló entre los cuatro mejores equipos del torneo, sin embargo, no todo ha sido fácil ya que dentro de la institución progreseña ha convivido con momentos difíciles como el paro de labores previo al partido contra Motagua, al respecto el DT recordó "esa fue una semana atípica, a veces en el fútbol pasan esas cosas que uno sigue sin entender, nosotros veníamos de un gran rendimiento, habíamos arrancado bien lunes y martes; pero todo desencadenó en esos tres días sin entrenar que quiérase o no, te vas a enfrentar a un equipo grande, que juega bien, en una cancha que es amplia y eso te termina condicionado", y continuó "no solamente es no entrenar, la parte psicológica; que no te pagan, que en tu casa tu familia no tiene para comer, son todas cosas que en la cabeza de un futbolista no deberían pasar, solamente debería pensar en jugar, y bueno lamentablemente nos sucedió".



Charlando sobre el tema, el estratega tiró "a veces hay gente que no entiende esas cosas y que atribuye todo a que no trabajás, a que no te cuidas y eso es mentira, la parte psicólogica hoy en el fútbol es fundamental para que el jugador para competir".



En su primer torneo ya se encuentra en las semifinales de Liga Nacional

Hablando de la liguilla "en el partido de ida contra UPN me regresé muy conforme porque hicimos un partidazo; veníamos conversando con los jugadores y estaban muy confiados en que revertíamos el resultado y lo demostraron".



Poniendo la vista en la semifinal que viene contra Olimpia, Fernando se entusiasma al ver que "hay jugadores con muchas ganas, yo te aseguro que lo que nos vamos a encontrar el fin de semana va a ser diferente porque es un equipo que tiene mucho para ganar y nada para perder, cuando vos entrás de esa manera las cosas son diferentes".

No te podés perder: Los modestos futbolistas del Honduras Progreso que superaron en goles al argentino Ramiro Rocca



Consultado sobre las claves de la semifinal, analizó "a Olimpia hay que hacerle un partido largo, tratar de buscar lo que a ellos más les molesta, sacarles el ritmo de juego, taparle a los lanzadores, ganar la segunda pelota, rodear al que tiene la bola y al probable receptor; pero sobre todo siempre tratar de jugar, no renunciar a eso, el no dejar de correr y meter va a ser que sobrevalore el trabajo del equipo. Correr, meter, la concentración y cuando tenés para jugar y sobre todo en el lugar de la cancha para jugar va a ser fundamental". Además, avisó que "ellos tienen sus debilidades, hay que aprovecharlas, trabajaremos sobre eso".



Finalmente, estratega tiene claro "el partido dura 180 minutos, no se va a definir en la ida, tenemos que ser inteligentes para manejar estos 90 minutos y siempre quedar en partido; no podemos quedar fuera de la eliminatoria en este partido".