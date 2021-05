Arturo 'Tuky' Bendaña: "Que se alejen fantasmas que Yankel y yo pretendemos la presidencia de Marathón"

La vieja guardia en Marathón se hace presente en los momentos más difíciles de la institución y dos expresidentes campeones han mostrado su respaldo a la actual junta directiva y las decisiones que tomen a futuro para rescatar económica y deportivamente a la institución que tuvo un torneo Clausura 2021 para el olvido.

Arturo Bendaña, conocido popularmente como Tuky, y que llevó a la gloria al cuadro esmeralda en 2002 junto a Chelato Uclés tras 17 años sin lograr un título, destaca la labor del actual jerarca Orinson Amaya y no esconde su deseo de volver a la junta directiva, pero no como presidente, sino en otro cargo donde considere puede aportar en todos los aspectos necesarios.

Se emocionaron los marathones al ver a los últimos tres presidentes campeones reunidos.

Fue una importante reunión que tuvimos, somos dos expresidentes y el presidente actual así como otro directivos y fue una charla productiva para mostrarle el apoyo al señor Orinson Amaya para que cuente con nosotros en todo sentido y así lograr que Marathón prospere y retome ese protagonismo en la Liga Nacional.

¿La idea no es hacerle contrapeso a la actual junta directiva, sino sumarse en temas económicos y deportivos?

Que se alejen fantasmas que Yankel y yo pretendemos la presidencia de Marathón, queremos apoyar a Orinson Amaya que hace una buena labor, ya fue campeón una vez y en el momento que tomó la directiva fue similar a cuando lo hice yo en su momento con una crisis deportiva y económica y que afortunadamente ha salido adelante con el paso del tiempo.

En esta reunión hablamos de cosas prósperas y que su junta directiva se sientan agradados de nuestra presencia, nosotros ya fuimos presidentes, ya tuvimos la oportunidad y logramos hacerlo bien y ahora nos corresponde como expresidentes acercarnos en estos momentos y no solo cuando se levanta una copa.

En la reunión del lunes esuvieron Rolando Peña, Eduardo Urbistondo, Arturo Bendaña, Daniel Otero, Orinson Amaya y Yankel Rosenthal.

¿Tienen en mente integrarse a la directiva junto a Yankel en la siguiente asamblea?

Si lo toma bien la asamblea incluirnos en algún cargo directivo, con todo gusto, es nuestro deber como marathones hacerlo si ellos lo deciden. Yankel está fuera del país, vino de una forma temporal a Honduras e igual se ofreció, pero por favor que no crean que queremos defenestrar al actual presidente, queremos que Orinson se mantenga si la asamblea lo tiene a bien. Y en mi caso si quieren que esté como vocal 15 o 1, ahí estaré.

¿Cree que debe seguir Héctor Vargas en la dirección técnica?

Confío en su capacidad profesional, lo ha demostrado a lo largo de su carrera, pero considero que hay ciclos en la vida y debe reconocer sus debilidades y fortalezas, en ese caso le dejo esa responsabilidad a la directiva de decidir su continuidad o su separación, pero el profesor es un excelente profesional.

El detalle es que hay dos años y medio de contrato de por medio para su separación.

De acuerdo a la decisión que tomen, hay que revisar el contenido del contrato y ambas partes tendrán que llegar a un acuerdo basados en la ley.

¿Siente que este Marathon está muy por debajo en el tema económico de Olimpia, Motagua y Real España por las empresas que respaldan a estos clubes?

Estos años y este sobre todo ha sido crítico para el fútbol hondureño y Marathón no es la excepción; no me quiero comparar con otros, pero al ver los logros de esos clubes si sentimos que nos vemos abajo de ellos y conseguir patrocinadores de marcas prestigiadas que apoyen al fútbol y en especial a Marathón es una tarea importante para la junta directiva.

En el pasado tuvimos grandes patrocinadores, y no estoy agraviando a los actuales, pero tuvimos empresas que aportaban sus marcas a la camiseta y con un capital fuerte y eso se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo y es lo que recomendamos al presidente, de que tenemos que retomar ese patrocinio de esas marcas fuertes porque el ingreso de taquillas es negativo, hay que lograr que se acerquen esas compañías que accionen una parte del equipo.