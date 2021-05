Directivo del Motagua despeja dudas: Jugadores sin contrato, el caso de Carlos Meléndez y Denil Maldonado; ¿seguirá Diego Vázquez?

Juan Carlos Suazo, presidente financiero del Motagua, ha despejado varias dudas sobre la actualidad del segundo club más importante de la Liga Nacional de Honduras, solo por detrás del Olimpia.

El directivo de los azules, en charla con Minuto 90 de RCV, fue contundente al asegurar que no está de acuerdo con el nombramiento de Óscar Moncada para que arbitre la ida de la semifinal de la liguilla ante el Real España en el Nacional de Tegucigalpa.

Asimismo, dio los nombres de los nueve futbolistas del Motagua cuyo contrato se les finaliza una vez culmine el Clausura-2021, algo que, de momento, no está en agenda según dijo el dirigente de la entidad capitalina.

TODO LO QUE JUAN CARLOS SUAZO DIJO:

Renovación del cuerpo técnico y jugadores: "Ese tema desde empezando el torneo se tomó la determinación de hacer el análisis completo de lo que es cuerpo técnico y de los 9 jugadores que se les vence el contrato al final de la competición. Entonces nosotros tomamos la decisión que una vez que termine la participación del Motagua en este Clausura se iban a hacer los análisis correspondientes, ahorita no tenemos nada, estamos enfocados y dando un apoyo 100% al Motagua, son seis finales que tenemos para ganar la copa 18, cualquier cosa que pase será cuando termine el torneo".



El caso de Carlos Meléndez: "Para poner los antecedente, Motagua prestó dos jugadores de alto nivel como Eddie Hernández y Harold Fonseca al Vida, cuando en su momento el Vida tenía problemas de descenso a cambio de que Motagua les pagaba los salarios y ellos nos daban un jugador, el que nosotros escogiéramos, ahí no había derecho al tanteo, absolutamente nada. A principio del año decidimos ejercer esa cláusula que tenía el convenio y recibimos una respuesta negativa. Entonces, todos los problemas legales se resuelven en el TNAF, hicimos uso de esa situación y solo estamos a la espera de la resolución del TNAF para que se confirme que el jugador pueda llegar al Motagua el próximo torneo."

Carlos Meléndez es el capitán y líder en la defensa del CDS Vida. Motagua lo podría acoger en su seno.



Cómo ve al equipo: "Si hay una cosa que hay que destacar del Motagua es que siempre está peleando las finales, el torneo anterior peleamos la liguilla ante el Olimpia, no la pudimos ganar pero fuimos protagonistas. Vamos por el mismo camino, vamos contra un equipo complicado, mantenemos un rendimiento de resultados aceptables que siempre lo hecho estar en los primeros lugares y son cosas que no se tenían antes, estamos ahí peleando, como lo es la mística de Motagua en el proceso de Diego Vázquez".



¿No están conforme con Diego?: "Nosotros manejamos el club desde hace muchos años, tenemos |experiencia, lo único que le dije claro a él (Diego Vázquez) que cualquier decisión sobre lo que pase con los jugadores que se les vence contrato o del cuerpo técnico, será un análisis una vez que termine la participación del club, esa fue la determinación que tomó la junta directiva en su momento a principios del torneo. Nadie habla de la continuidad o no continuidad de ningún jugador o del cuerpo técnico, eso es algo que ahorita no está en nuestra agenda".



Jugadores sin contrato: "Aquí en este tema en el fútol todo mudno lo sabe, los jugadores que están sin contrato son Marlon Licona, Juan Pablo Montes, Kevin López, Sergio Peña Reinieri Mayorquín, Marco Tulio Vega, Roberto Moreira, Matías Galvaliz y Bayron Méndez, son varios, eso pasa siempre en todos los torneos con todos los clubes, nosotros lo tenemos bien planificado y la decisión de la directiva fue esperar al final del torneo y hacer los análisis, primero ver lo del cuerpo técnico porque no puedes renovar jugadores sin tener confirmado a tu cuerpo técnico. Será un tema que se dará una vez que se termine la participación del Motagua, que en lo personal creo será levantando la copa 18".



Tema económico de la Liga Nacional y clubes: "Me alegra la iniciativa del presidente de la Liga de poner en claro la situación del fútbol hondureño. La liga y los clubes tienen problemas de patrocinios. La situación, sin ingresos de aficionados, complica mucho a los equipos, ya se imaginan ustedes la taquilla de un Motagua-Real España en etapa de semifinal, lo que hubiera sido el Motagua-Vida, una posible final y finalísima con el Olimpia, serían taquillas de alto ingreso, y ahora no las tenemos. Prácticamente subsistimos del poco patrocinio que se tiene y del aporte de los directivos, creo que eso es a nivel general de los 10 equipos de la Liga Nacional".





El cruce ante Real España: "Aquí es donde se juega todo lo que uno ha planificado, en este Clausura se juega el año porque la temporada futbolística comienza en julio y termina en mayo, así que aquí se va a analizar toda la temporada 2020-2021. Es un partido complicado, el Real España ha demostrado que tiene un buen plantel de jugadores que están haciendo un buen fútbol y que están en una posición de poder pelear el campeonato, será una llave fuerte, pero en esta instancia los equipos que quieren ser campeones deben de ganarle a cualquier club que se les ponga enfrente, nos mediremos a una institución fuerte, lo de la localía no será determinante, no hay aficionados, creo que el plantel del Motagua en los últimos siete años, habrá jugado más de 20 veces en el Olímpico, eso no impedirá quién pasa o no, esto pasará por quién cometa menos errores, esperemos que Motagua la pueda pasar".

No está de acuerdo con Óscar Moncada: "Tengo mis reservas. Don Beningo Pineda no hizo todo el análisis correspondiente que debió haber hecho, recuerden todas las situaciones en las que Óscar Moncada ha estado involucrado contra Motagua, no creo que era la persona correcta. La final en San Pedro Sula frente al Marathón donde expulsa a Henry Figueroa, el gol de Rasquinha, bueno, le puedo mencionar un montón de situaciones... no era el árbitro indicado, desde ahí no deja una buena sensación porque no sabemos a qué está jugando la comisión de arbitraje nombrando un árbitro que ya se sabe ha perjudicado mucho al club".



El tema de Denil Maldonado: "El préstamo de Denil con opción a compra originalmente vencía en diciembre 2020, todo el periodo ese estuvo el tema de la pandemia, luego pasó al Everton donde tuvo problemas para ingresar a Chile, después a petición del Pachuca el préstamo se extendió hasta diciembre del 2021 con opción de compra. Creemos que la participación de Denil en el Preolímpico de Guadalajara dejó evidenciada su calidad ante los mismos mexicanos, está en su etapa de recuperación, ha tenido mala suerte con esa lesión pero tiene la confianza de los directivos del Everton. Creería que el Grupo Pachuca van a ejercer la opción de compra por la calidad que el jugador tiene. Esperemos que esa situación se de para diciembre del 2021".