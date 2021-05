Nahún Aguilar, jefe de redacción de DIEZ, gana el premio al 'Cronista deportivo del año'

Este día es de esos históricos para este medio deportivo hondureño. Nos complace informarle a nuestros lectores que Diario DIEZ vuelve a estar entre los grandes, esto después de recibir una notificación por parte del Congreso Nacional que nuestro jefe de redacción, el periodista Nahún Aguilar, ha sido seleccionado como el ganador del premio 'Efraín Zúniga Chacón' como 'Cronista del año 2021'.

La entidad gubernamental entrega este galardón cada año a diferentes periodistas y esta vez le tocó a un nuevo integrante de la familia DIEZ, pues antes lo habían ganado el exdirector de este medio Luis Alberto Fuentes y la también periodista y presentadora Jenny Fernández. El presente se le hará entrega el 27 de mayo.

“Me siento muy honrado y agradecido por haber sido seleccionado con tan importante galardón. Toda la honra sea a Dios primeramente y luego a mi madre que está en el cielo. A ella, a mi padre y toda mi familia que siempre han estado conmigo”, expresó el líder de la organización después de recibir tan agradable noticia.

Y es que hay motivos de sobra para festejarlo, pues es un lindo regalo del día de la madre el que le regalará a la mujer que le dio la vida, fallecida hace unas semanas atrás a causa de coronavirus. “Hace un mes perdí a mi mamá debido al Covid-19, fue el golpe más duro que he recibido en mi vida, pero estoy seguro que está muy feliz y orgullosa de mí y de este reconocimiento tan valioso”.

Nahún Aguilar en una de las tantas coberturas realizadas para Diario DIEZ.

Asimismo, no dejó por fuera al enorme equipo con el que trabaja de la mano. "No puedo dejar de agradecer también a todo el extraordinario equipo de DIEZ, a los que hoy me acompañan en este apasionante trabajo y a los que estuvieron en el pasado dejando una huella imborrable. Este premio es también gracias a todos ellos”.



Y añadió: "Una mención especial a Luis Fuentes, quien fue un maestro y a quien admiro mucho y también a la gerente de Diez, Lizza de Handal quien me ha respaldado todos estos años y de quien he aprendido muchísimo, pues además de influir desde su rol de líder, lleva el deporte en sus venas”.

- Una carrera extensa en el mundo periodístico -

Nahún Aguilar tiene una dilatada carrera en las comunicaciones. Inició su carrera como periodista deportivo en Golazo de Diario La Prensa mientras comenzaba a cursar su carrera de Comunicaciones y Publicidad en la Universidad de San Pedro Sula, esto a inicios del año 2003. Luego, en 2005 fue seleccionado para integrar el equipo con el que inició el proyecto de Diario Deportivo Diez, el primer periódico deportivo de Honduras. El cual nació el 27 de mayo de 2006.

La experiencia del oriundo de San Jerónimo, Copán, es bastante dilatada, pues aparte de realizar varias coberturas nacionales e internacionales como finales del fútbol hondureño, eliminatorias mundialistas, Juegos Centroamericanos y del Caribe en Colombia y varias Copas Oro también ha estado a la vanguardia de la actualización en el mundo digital.

El ganador del premio 'Efraín Zúniga Chacón' del 2021 en una entrevista con Jorge Valdano.

Nahún Aguilar, nacido un 5 de diciembre de 1981, también, dentro de su amplia hoja de vida resalta una pasantía realizada por un mes en Madrid, España, en el prestigioso Diario Marca. Cuenta además con una especialización en periodismo digital, la cual logró bajo la modalidad online con tres universidades de Madrid.

Su extensa carrera como periodista ha sido bastante exitosa. Después de pasar por puestos como reportero, editor y jefe de información, actualmente es el jefe de redacción de Diez, el medio de deportes más importante de Centroamérica. En su amplio currículum y su carrera de 18 años, también cuenta con importante cantidad de talleres y seminarios relacionados al liderazgo, coaching y sobre todo de periodismo deportivo y periodismo digital.

Sin dejar de mencionar los dos congresos mundiales de medios escritos de la organización WAN-IFRA en los que participó, mismos que se realizaron en las ciudades Bogota y Cartagena de Indias de Colombia representando a Grupo OPSA. Otro hecho a resaltar fue su presencia en el congreso mundial de periodismo deportivo del 2020 organizado por el prestigioso Diario Marca de España.

El periodismo deportivo ha hecho que el jefe de redacción de DIEZ, Nahún Aguilar, conozca muchos países.

- Nominados a los premios parlamentarios del periodismo 2021 -

▶ PREMIO "ROSARIO SAGASTUME DE FERRARI"

Periodista: Ninfa Aurora Arias (Diario La Tribuna)

▶ PREMIO "FROYLÁN TURCIOS"

Periodista: Cesia Mejía (HCH)

▶ PREMIO "CRONISTA PARLAMENTARIO"

Periodista: Claudia Cáceres (Abriendo Brecha)

▶ PREMIO "CAMARÓGRAFO DEL AÑO"

Periodista: Luis Ponce (TEN Canal 10)

▶ PREMIO "DIÓGENES CRUZ GARCÍA" CRONISTA DEPORTIVO

Periodista: Rudy Josué Urbina (Radio América)

▶ PREMIO "EFRAÍN ZÚNIGA CHACÓN" CRONISTA DEPORTIVO

Periodista: Nahún Aguilar (Diario DIEZ)

▶ PREMIO PERIODISMO REGIONAL, ZONA ZUR

Periodista: Karen Sauceda (TN5, Choluteca)

▶ PREMIO PERIODISMO REGIONAL, ZONA NORTE

Periodista: Samantha Lagos (Ceibavisión, La Ceiba)

▶ PREMIO PERIODISMO REGIONAL, ZONA ORIENTAL

Periodista: Yorlin Francisca Ordóñez (Oriente TV, El Paraíso)

▶ PREMIO PERIODISMO REGIONAL, ZONA NORTE

Periodista: Gabriela Andino (TN5, Televicentro)

▶ PREMIO "RECONOCIMIENTO ESPECIAL A LA TRAYECTORIA"

Periodista: Florencio Puerto, jefe de redacción Diario El País, San Pedro Sula.