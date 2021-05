Motagua vs Real España: Por dar el primer zarpazo a la final de liguilla del Clausura

Se abre el telón de las semifinales de la liguilla del Clausura-2021. La serie entre Motagua y Real España es la más pareja y es un agarrón que promete mucho, además, son los contendientes que pueden hacer que el Olimpia se quede sin copa.

En este tipo de instancias la máquina es quien lleva ventaja en toda la historia, porque se han disputado tres semifinales entre ambos y el Real España le ha ganado dos veces al ciclón azul desde que se instauraron los torneos cortos.

El partido, pactado para las 8:00 de la noche en el estadio Nacional, tendrá a dos de los clubes históricos, cuyos pasajes en el campeonato han sido bastantes particulares. Motagua quedó segundo del grupo 'B' con 31 puntos, mientras que los del "Potro" Gutiérrez ganaron el "A" con apenas 19. Contradicciones que tiene el formato de competencia, pero esta es otra historia.

Diego Vázquez, por todo lo mostrado y por lo que hay atrás de este duelo es el favorito a pasar de la llave. El técnico argentino disputará su duodécima semifinal de Liga Nacional de Honduras con Motagua, de las anteriores 11, avanzó en 10, y es un dato aterrador para los catedráticos.

- Sin ganar y con Rocca apagado -

Real España llegará a este encuentro con un bajón notable en la casilla de juegos ganados. Son siete partidos que el equipo sampedrano tiene de no ganar, además, Ramiro Rocca, su goleador, se apagó en el tramo final del torneo.

El gigantón argentino contabiliza ocho goles y tal parece este problema va de la mano ya que también suma los mismos partidos sin goles que el elenco aurinegro tiene sin ganar. Al sudamericano se le acabó el combustible en un momento importante y donde necesitan de él.

Raúl Gutiérrez, técnico mexicano de la realeza no podrá echar mano de su compatriota, el delantero Omar Rosas, quien sufrió un golpe en su mandíbula que lo alejó del torneo, tampoco contará con Carlos "Chapetita" Mejía, de ahí cuenta con su plantel completo.

En cambio Motagua llega en alza. Los azules de Diego Vázquez han jugado un buen torneo, han fallado poco, pero en momentos cruciales, mismos que lo privaron de culminar las vueltas regulares como líderes. Llegan a esa fase después de echar al CDS Vida con un 3-0 categórico jugado en casa donde tuvo el despertar de dos piezas claves, Kevin López y el veterano argentino Gonzalo Klusener, que volvió al de antes y ya acumula cuatro goles.

Para este partido el argentino estratega de los capitalinos contará en su totalidad con su plantel, pues recupera a Marcelo Santos, expulsado en el último clásico ante Olimpia y la enfermería la tiene vacía, para suerte de ellos. El duelo será arbitrado por el polémico Óscar Moncada, colegiado que no tiene el aval del directivo Juan Carlos Suazo.

El presidente financiero de los azules calentó la previa del choque luego de unas declaraciones vertidas a Minuto 90 de RCV. "Tengo mis reservas. Don Beningo Pineda no hizo todo el análisis correspondiente que debió haber hecho, recuerden todas las situaciones en las que Óscar Moncada ha estado involucrado contra Motagua, no creo que era la persona correcta. La final en San Pedro Sula frente al Marathón donde expulsa a Henry Figueroa, el gol de Rasquinha, bueno, le puedo mencionar un montón de situaciones... no era el árbitro indicado, desde ahí no deja una buena sensación porque no sabemos a qué está jugando la comisión de arbitraje nombrando un árbitro que ya se sabe ha perjudicado mucho al club", expresó.

FICHA DEL MOTAGUA - REAL ESPAÑA

Posibles alineaciones

Motagua: Jonathan Rougier; Wesly Decas, Juan Pablo Montes, Marcelo Pereira, Cristopher Meléndez; Juan Ángel Delgado, Walter Martínez, Matías Galvaliz, Iván López; Gonzalo Klusener y Roberto Moreira.

Real España: Luis López; Allans Vargas, Franco Flores, Getsel Montes, Franklin Flores; Gerson Chávez, Jhow Benavídez, Mario Martínez, Alejandro Reyes; Yeison Mejía y Ramiro Rocca.

Estadio: Nacional, Tegucigalpa

Hora: 8:00 pm

Razón: Ida de las semifinales de la liguilla

Transmite: TVC

Árbitro: Óscar Moncada