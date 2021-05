Honduras Progreso fue mejor, pero perdonó al Olimpia; el finalista se define en la vuelta

Honduras Progreso no se achicó, el equipo progreseño mostró su buen andar en esta última etapa del Clausura-2021 e hizo ver mal al bicampeón Olimpia. Los arroceros, eso sí, perdonaron en demasía al conjunto visitante, lo respetaron mucho y producto de eso el marcador al final fue un amargo 0-0.

El equipo de Fernando Araújo entró con convicción, con hambre, pero Olimpia con puro nombre metía temor y eso hacía mella en el elenco progreseño que se vio poco eficaz una vez se adentraban en el área olimpista.

Así, el finalista de la liguilla del torneo en curso se definirá en el estadio Nacional de Tegucigalpa el próximo miércoles a las 7:00 de la noche cuando no haya un mañana ya que los dos clubes estarán obligados a ganar. Aquí no vale la posición en la tabla ni gol de visitante. De persistir un empate por cualquier marcador, todo se definirá en la tanda de penales.

- Honduras Progreso propuso más en un partido gris -

Desde que el encuentro dio inicio fue el equipo local que llevó la voz cantante del duelo. Honduras Progreso arribaba con más intensidad al área merengue, quienes no podían hacer lo mismo ya que estaban huérfanos en ofensiva por la ausencia por lesión de Jerry Bengtson.

Josman Figueroa es marcado por Arnaldo Urbina en el Honduras Progreso-Olimpia. FOTO: Neptalí Romero.

Honduras Progreso tuvo las mejores ocasiones de gol y más que todo en el primer tiempo, y para muestra, lo que erró el argentino Matías Rotondi. Al minuto 12' perdonó tras sorprender al Olimpia en la zona baja, el jugador miró salido a Edrick Menjívar pero el argentino quiso lucirse con una vaselina y finalmente su remate se fue muy elevado.

Al 17 un sensacional saque largo de José Mendoza con dirección a Rafael Agámez metió en aprietos al Olimpia. El colombiano recibió y ante la mirada de Edrick Menjívar, que salió mal, remató pero el balón se fue por la línea final.



El elenco progreseño era superior en volumen de juego, los de Pedro Troglio no despertaban y eran sometidos por el Honduras Progreso. Al 37' el colombiano Rafael Agámez se volvió a animar con un remate a marco pero no había suerte.



Ya después en la etapa de complemento hubo menos jugadas de gol y todo se tradujo a una sola jugada de peligro en botines de Yustin Arboleda. José Mendoza se lució al 51' después de un remate potente del colombiano no obstante, el balón se marchó al tiro de esquina.



Pedro Troglio quiso buscar el marco sin mucho éxito. Entraron Eddie Hernández, Marvin Bernárdez y Josman Figueroa, futbolista de vocación ofensiva, sin embargo, no hubo reacción. Hizo mucha falta Jerry Bengtson.

FICHA TÉCNICA DEL HONDURAS PROGRESO - OLIMPIA



Ida de la semifinal de la liguilla del Clausura-2021.



(0) HONDURAS PROGRESO - José Mendoza; Hilder Colón, Grégory González, Bryan Johnson, Cristian Sacaza, Arnaldo Urbina; Edwin Maldonado (José Quiróz 86'), José Barreto (C), Marcelo Canales (Óscar Salas 75'), Matías Rotondi y Rafael Agámez.



Goles: No hubo.



Tarjetas amarillas: Matías Rotondi.



Tarjetas rojas: No hubo.



(0) OLIMPIA - Edrick Menjívar; Maylor Núñez, Johnny Leverón, Elvin Casildo, Ever Alvarado (C); Deybi Flores, German Mejía, Edwin Rodríguez (Josman Figueroa 61'), Michaell Chirinos (Marvin Bernárdez 84'); Yustin Arboleda (Ezequiel Aguirre 67') y José Mario Pinto (Eddie Hernández 61').



Goles: No hubo.



Tarjetas amarillas: Deybi Flores.



Tarjetas rojas: No hubo.





Estadio: Humberto Micheletti, El Progreso, Yoro



Árbitro: Melvin Matamoros.