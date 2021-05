MLS: Chicharito Hernández y Dos Santos le dan el triunfo al Galaxy en el derbi ante Los Ángeles FC

El delantero mexicano Javier Hernández se convirtió en héroe de Los Ángeles Galaxy echándose el equipo al hombro, haciendo un gol y poniendo una asistencia en el triunfo 2-1 sobre Los Ángeles FC, en el denominado 'Clásico del Tráfico'.

Chicharito ha entendido a la perfección que los ojos de la MLS están puestos sobre él luego de la desastrosa primera temporada que tuvo y por eso busca revancha en su segundo año.

En este inicio de temporada la suerte le ha sonreído al Galaxy y al Chicharito que con el gol que le hizo a LAFC ya suma seis en cuatro partidos. El tanto de Hernández a los 10 minutos fue una muestra de que quiere ser ese referente, que está listo para ser el delantero que alguna vez fue en Europa y que lo llevó ser el máximo anotador en la historia de la Selección Mexicana.

Las revoluciones del Galaxy bajaron con el pasar de los minutos y en el complemento el LAFC hizo todo lo posible por empatar y llevaron justa recompensa con una anotación del uruguayo Rossi.

El juego parecía que terminaría con un empate, pero de nueva cuenta apareció Chicharito para llevar a su equipo a la victoria. Esta vez no sería él quien enviara el balón a las redes, sería el otro mexicano Jonathan Dos Santos quien apareció solo entrando por el área para poner el segundo tanto en elñ 79 y aprovechando un pase del ariete azteca.

El orgullo angelino del Galaxy está intacto, los resultados los acompañan en este arranque de temporada y el que debe replantearse muchas cosas es LAFC que simplemente no encuentran el rumbo cuando Carlos Vela no está en el campo. Cabe mencionar que el jugador se encuentra lesionado y no fue parte de la partida.