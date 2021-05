'Potro' Gutiérrez sobre derrota ante Motagua : "Hay que ponerle el pecho a las balas y avanzar"

El entrenador del Real España, Raúl 'Potro' Gutiérrez, compareció en conferencia de prensa en donde mostró su semblante de insatisfacción tras la derrota 1-0 ante Motagua por la semifinal de ida del Torneo Clausura 2021.

En palabras del timonel mexicano, "el juego se desarrolla y se define por lo que siempre se definen estos juegos, que son de tensión y jugadas que por momento el equipo pierde. Hay que hacer conciencia que este equipo no puede dejar una ventaja mínima porque después es complicado, esa es la ruta, insistir y trabajar. Ahora vamos buscando la idea futbolística".

Sobre la derrota dejó en manifiesto que "es frustrante, ya llevábamos no sé cuántos partidos sin ganar, pero esto todavía no se acaba y hay que pensar en el partido de vuelta que hay que remontar y avanzar".

"Este no es el resultado que uno viene a buscar, el mensaje del entrenador es ganar, a defender la historia y hay que pensar en un equipo grande. Después te entras con un 1-0. Estoy encabronado con un gol que me metieron, nos estamos metiendo goles. Es frustrante", añadió.

Finalmente, expresó que "el no encontrar los resultados que hemos trabajado es preocupante, pero al final volvemos a lo mismo, a la gente no le gusta, pero esto es una situación de proceso. A veces hay que ponerle el pecho a las balas y darle vuelta al marcador para avanzar".

Real España cerrará la serie en casa el próximo 12 de mayo ante Motagua a las 6:00 PM.