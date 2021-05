Héctor Castellón sobre su posible continuidad en el Real Sociedad: "No hemos hablado"

Héctor Castellón fue uno de los cuatro técnicos hondureños que dirigió durante el Torneo Clausura 2021 en la Liga Nacional. El laureado entrenador llegó en la séptima jornada al Real Sociedad como un "salvavidas" para evitar el descenso, tarea que más tarde fue cumplida.

"Afortunadamente las cosas salieron bien con la junta directiva, cuerpo técnico y jugadores porque la situación estaba compleja con el equipo. Al final todo mundo hizo el trabajo que tenía que hacer y el objetivo se cumplió en primera división y no solo por mantenerlo, sino porque jugó muy bien y se soñó con la clasificación", dijo el entrenador Héctor Castellón en reacción a DIEZ.

Según él, lo que fue clave en la salvación "fue el primer resultado ante UPNFM (triunfo), el trabajo de Ricardo Elencoff en cuanto estímulos (económico) a jugadores, la disposición hacia la exigencia al grupo, ese se tradujo en los resultados y así conseguimos mantenernos"

¿Seguirá en el equipo?

Héctor Castellón demostró nuevamente -antes lo hizo salvando al Vida en el 2019 y campeonato con Honduras Progreso en el 2015-, ahora una de las grandes interrogantes es si continuará en el equipo.

La directiva tocoeña oficialmente no le ha ofrecido un nuevo contrato al timonel, sin embargo, aclaró que pese a ser agente libre, su prioridad sería Real Sociedad, aunque no descartará cualquier posibilidad de cambio con un proyecto ambicioso.

"Ahorita no hemos hablado. Antes de llegar a Real Sociedad le dije a Ricardo Elencoff que iba a salvar el equipo y que después hablaríamos. Salvamos al equipo y hasta el momento no hemos hablado, no sé en qué están pensando, a verdad que hay un grupo de jugadores comprometidos con los que se puede trabajar, otros jóvenes buenos y algunos que deben dejar el club. Hay que hacer una reingeniería en el equipo en el que todos estén de acuerdo", soltó.

"Real Sociedad tiene la primera opción; al no tener un contrato cerrado con ningún equipo, siempre uno está disponible. Afortunadamente hay tiempo para planificar los nuevos procesos, hay que esperar. Por ahora estoy esperando un viaje a México para ir a ver a mis hijos, lo demás hay que esperar", añadió.

Equipos que ha dirigido Héctor Castellón en la Liga Nacional de Honduras:

Motagua

Victoria

Real Sociedad

Marathón

Honduras Progreso

Vida

Juticalpa

Platense