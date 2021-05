Presidente del Vida Luis Cruz confirma cinco bajas en el equipo y anuncia nuevos fichajes

El presidente del Vida, Luis Cruz, analizó y lamentó el rendimiento del equipo en el cierre del Torneo Clausura 2021 clasificando al repechaje siendo favorecido por combinación de resultado y más tarde su eliminación en la serie ante Motagua.

En reacción del dirigente a HRN, "no pasamos con méritos propios, pasamos porque Olimpia dejó fuera a Marathón, yo no estaba contento con la situación".

Tras este fracaso, adelantó que se vendrían cambios para el equipo, así como lo adelantó DIEZ con al menos cinco bajas y reveló seis refuerzos.

"La próxima semana vamos a presentar a los extranjeros. Serían tres extranjeros más. Guillermo Chavasco continuará con nosotros. Son tres nacionales y tres extranjeros que trataremos de cerrar la próxima semana. Hay cuatro o cinco que están en lista que no continuarán, pero todo están en el entrenador, él es quien debe decidir. Todavía no tenemos nada definido. No hemos hablado con ellos, no podemos decirlo. Queremos reforzarnos de la mejor manera", soltó.

"Hay cambios, hay jugadores que nosotros teníamos como referentes, al final -como lo dije-, se compartan como pechos fríos, no creo que merecen continuar vistiendo la camisa, el jugador que está en el Vida tiene que dar todo por el todo, si no, no lo necesitamos", añadió.

Comunicación con Fernando Mira y sus jugadores

La llegada del portugués Fernando Mira en sustitución a Nerlyn Membreño causó revuelo en la prensa deportiva, por el tema de la comunicación con los jugadores, algo que según el propio Luis, no ha existido problema.

"Yo estuve con ellos los últimos 12 días del torneo, él no habla bien el español, pero Denilson sí, puede ser su enlace. Hay un buen rollo, no es un factor que los perjudique. El fútbol es universal. Es puro cuento que no le entienden, no he escuchado quejas de ningún jugador. La prensa se encarga de decir cosas, pero a mí ningún jugador me lo dirá", soltó.

Y agregó: "No le entendían ni a Primitivo que habla bien el español, qué podemos esperar. Ellos tienen responsabilidades de un 90%, quienes tienen que romperse por la institución son ellos, al final el entrenador no juega, puede decir lo que quiera en el camerino, pero cuando salgo a la cancha, hago lo que me da la gana".

Los próximos días serán clave para la institución cocotera en cuanto al futuro y llegada de futbolistas, la tercera temporada para Luis Cruz al mando donde buscarán el título.