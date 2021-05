Nuevos legionarios: El Vida anuncia que Luis Palma y Carlos Argueta viajarán a Portugal

Buenas noticias llegan desde La Ceiba. El presidente del Vida, Luis Cruz, confirma que dos de sus jugadores serán legionarios.

Carlos Argueta y Luis Palma viajarán a Portugal para unirse a un equipo de media tabla, así lo anunció el máximo mandatario del equipo cocotero en entrevista en HRN.

Aunque ojo, hay que destacar que lo de Luis Palma ya es algo concreto, mientras que a Argueta están trabajando para ubicarlo, pues hay clubes interesados.

“Yo tengo contactos en Sporting de Lisboa, tengo un jugador colombiano, tengo contactos con el Braga. Hay dos equipos interesados en Carlos Argueta y lo de Luis Palma ya lo tengo más claro”, dice Luis Cruz.

“Uno de los visores del Porto lo estuvo viendo a Luis Palma, estuvo contento y uno de los clubes al que irá no es Porto, pero sí tiene claro a dónde va. No creo que Luis tenga que esperar, ya lo demostró en la Selección, es un profesional, no tiene muchas limitaciones como otros jugadores”, agregó.

Luis Cruz dejó claro Luis Palma ya no estará con el Vida en el próximo torneo. “Sí, es claro, no sigue, por eso estamos trayendo dos delanteros más que vendrán del extranjero. Carlos Argueta se va, pero allí tenemos dos jugadores más en su posición, allí tenemos a Sacasa y Limber Pérez que pelearán por ese puesto”, comentó.

Tras se consultado sobre si venderá a los jugadores antes o después de los Juegos Olímpicos de Tokio, esto dijo el presidente del Vida: “Por allí es una arma de doble filo, venderlos antes es arriesgarlos y después si hacen un buen torneo podrían venderlos mejor, pero será antes de los Juegos Olímpicos”, explicó.

FICHAJES



Por otra parte, el presidente Luis Cruz mencionó que no es la primera vez que uno de sus jugadores ha llamado la atención en el extranjero. Carlos Meléndez pudo ir a Uruguay en su momento.

“A Carlos (Meléndez) ya lo teníamos vendido a un equipo de Uruguay y se nos cayó el negocio por este tema con Motagua. Vida es dueño de su ficha, pero yo no tengo documentación legal que pertenece a otro equipo, estamos esperando una documentación, pero si hay algo que tenemos que pelear, lo vamos a pelear”, dijo Cruz.

En cuanto a los refuerzos que pueden llegar, Luis Cruz dio algunos detalles. “Lo que dije es que son jugadores que están en Liga Nacional que no vienen por primera vez a Honduras, que no son conocidos, ellos están en competición todavía y no puedo dar nombres, será ya la próxima semana. Nos encantarían también los del Honduras Progreso, están más accesible los delanteros del Honduras que Arboleda”, aclaró.