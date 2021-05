Cristian Maidana se destapa y lo cuenta todo: Las interioridades de Olimpia y las preferencias de Pedro Troglio

Más de dos meses después de su salida de Olimpia, Cristian ‘Chaco’ Maidana reveló detalles íntimos que vivió dentro del club albo que le forzó su salida y tomar rumbo hacia CD Cobresal en la Primera División de Chile, donde recientemente sufrió una terrible lesión que le dejará fuera de actividad durante más de seis meses.



En una entrevista realizada desde Sudamérica, el argentino habló sobre su calvario sufrido en sus últimos días en el Olimpia donde pasó de ser un fijo en el esquema y tener chispazos de magia, a ser marginado por Pedro Troglio debido a que considera que su estilo de juego “no era de su agrado”.

VER: Pedro Troglio expresa su indignación con 'Chaco' Maidana



¿Qué afectó tu continuidad en Olimpia?



“No he hablado nunca de lo que ha pasado después de mi lesión porque se ha hablado muchas cosas, no quiero meter cizaña al profe (Troglio), pero yo he estado en condiciones mucho antes de lo que por ahí decían. Había jugadores que estaban mal e igual jugaban.



No sé por qué fue el cambio repentino de Pedro conmigo, el primer campeonato lo jugué yo con Matías Garrido. De un momento a otro nos sacamos la mochila de la 31 y empezó a cambiar su esquema al que igual que con nosotros. Mi estilo de juego no era de su agrado”, dijo en Instagram al joven sampedrano Russel García.

Cristian Maidana convirtió un gol y realizó ocho asistencias con el Olimpia.

Infiltraciones y favoritismo de Troglio



“Nunca lo he dicho, pero había mucho más aprecio a un jugador que a otro, ahí fue donde tomé la decisión de irme porque sabía que no iba a jugar por la forma en que Pedro encara los partidos y cómo se lleva con un futbolista y con otro.



Yo siempre traté de entrenar de la mejor manera, desde esa vez que me lesioné hice todo para volver lo más antes posible. Me infiltré muchas para entrenar y antes del viaje a Orlando (cuartos y semifinales de Concacaf). Él me decía que me infiltrara, yo lo hacía, pero luego no tenía respuestas, sentí que no tenía más el apoyo de él.

Después hablé con la gente del club, no quise seguir cobrando un salario que era alto para ellos, dejé los tres o cuatro meses que me quedaba de contrato para irme por la puerta de adelante con la gente del equipo, creo yo. Estoy apoyando desde este lado, sabía que no iba jugar por lo que no quería seguir cobrando un suelo que, no es que no lo merecía, pero decidí marcharme para no ser una carga”.

VER: Chaco Maidana se marchó de Honduras porque no tenía cupo en Olimpia



A Maidana se le consultó sobre la situación de otros jugadores en el Olimpia, que, al igual que él, no habían contado con muchas oportunidades con Troglio, como es el caso de Jorge Álvarez y José Alejandro Reyes, quien se marchó a Real España en este torneo.



“Para mí Jorge es un jugador diferente, yo no digo que está mal que él ponga los que quiera, él es el técnico, el que ve el día a día, pero yo no creo en eso del día a día porque hay jugadores que entrenan el doble, que entrenan bien, yo lo he vivido, he estado ahí.

A Reyes lo veía en las prácticas y era un excelente jugador, Álvarez también, todos en realidad entrenábamos bien, y tranquilamente podrían estar jugando, son cosas que deciden los técnicos, nosotros como jugadores lo tenemos que aceptar. Pedro va a seguir haciendo así siempre.





¿Regresarías a Olimpia?



"¿Con Pedro? Yo prefiero sin Pedro, pero sé que está haciendo las cosas bien, no se va a ir ahora. Me he enterado también que hay muchos que hablan que el Saprissa lo quiere y todas esas cosas, pero no creo que él traicione así al Olimpia, creo que no se debería ir por como lo ha tratado el club por todo lo que le ha dado y porque la gente le tiene un aprecio grande, no creo que se debería de ir a un equipo como Saprissa sabiendo la rivalidad que hay. Con Pedro no volvería al equipo, pero si no está él y me llega a llamar Osman Madrid directamente, sacó el pasaje y mañana vuelo”, cerró.

En marzo, el 'Chaco' realizó un tweet donde colgó una foto en apoyo al Olimpia en un duelo ante Real España. Ante ello, un aficionado le consultó si volvería al león si Troglio se iría, a lo que respondió "mañana".