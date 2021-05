'Chato' Padilla sobre 'Chelato' y 'Manolo' como DT: "Esa clase de personas son una universidad en el fútbol"

Hace 26 años (1995) el Victoria se coronó campeón de la Liga Nacional de Honduras enfrentando al Olimpia con el guardameta Roberto Carlos "Chato" Padilla en la portería del equipo ceibeño.

Hoy ese mismo portero tiene la tarea de regresar a la 'Jaiba Brava' a Primera División, pero ya no como jugador, sino detrás del banquillo.

La historia de "Chato" es conocida para algunos, quien después de colgar los botines, pasó de ser preparador de guardametas a director técnico dirigiendo a clubes como Villanueva FC, Santa Cruz, Parillas One. Hoy busca sellar en ascenso en su carrera con el Victoria.

Victoria clasificó a la semifinal del Torneo Clausura 2021 tras superar al Real Juventud de Mauro Reyes. Ahora está a las puertas de una clasificación a la final, pero antes tiene la tarea de remontar el 2-0, un resultado adverso ante Olancho FC.

“Tengo una historia en el Victoria y yo quiero a este equipo. Soy el primero que tengo el sueño y la ilusión de lograr en el objetivo”, declaró Roberto Padilla en reacción a DIEZ.

¿En qué momento te diste cuenta que serías entrenador?

Yo no sabía que sería entrenador, pero me metí a cursos y cursos; fue el profe "Chelato" quien me dijo "que yo sería en un gran entrenador". En el 2013 vine de Estados Unidos con Manuel Keosseián, él me agarró y me dijo que ya no sería entrenador de porteros, sino de fútbol en general. Tuve las dos 'pataditas', la de Manolo y de José de la Paz Herrera.

¿Cuá es la mística de alguien que pasó de ser preparador de porteros a director técnico?

A mí siempre me dijeron que los porteros son buenos entrenadores porque observamos todo el terreno de juego. Los partidos siempre están coordinados y uno los ve, se mentaliza. Un portero tiene que saber de lecturas de juego, la otra parte es ser entrenador y estudiar todo ello.

¿Quiénes influyeron en tu carrera como DT?

El profesor "Chelato" Uclés y Manuel Keosseián, ellos me escuchaban. Toda esa experiencia uno la va adquiriendo y eso ha sido parte de lo que Dios me ha bendecido. Esas clases de personas son una universidad en el fútbol.

INSTANCIAS FINALES CON EL VICTORIA

¿A qué apunta esta semana con el reto de la semifinal ante Olancho?

Es una semana crucial, una semana especial donde vamos a jugar el segundo tiempo de 90 minutos en nuestra cancha ante un buen equipo como Potros.

¿Qué opinión le merece ese 2-0 ante Olancho en el partido de ida? ¿Es remontable o ya está sentenciado?

Dudo que ellos piensen de esa manera, aunque yo lo hubiese ganado. Los partidos hay que ganarlos. Está bien, es un resultado que puede ser fácil o difícil, pero nosotros tenemos que estar concentrado en los 90 minutos. Tenemos que estar pensando en nosotros para buscar el objetivo que es lograr llegar a la final.

Usted es un ejemplo de manejo de presión en estas instancias

Tenemos esa parte de la experiencia que nos ayuda. Del Villanueva FC he traído el modelo de juego; nos ha tocado eliminar clubes -grandes- pero los partidos hay que jugarlos y hacer lo que te ha llevado a las instancias. Primera la fe en Dios, luego en cada uno de ellos (jugadores). Eso nos tiene que ser fuertes. Siempre he tratado que en casa lo seamos.

Es complejo hablar de un equipo con muchas figuras y que no llegue a la última fase... ¿Acaso no pesan las figuras?

Me puedes traer a Messi o a Cristiano Ronaldo; pero yo soy un tipo que me gusta el funcionamiento del equipo, yo creo más en ellos, no en la parte individual porque los buenos jugadores pueden resolver un partido, pero el trabajo en equipo es diferente. Como familia somos más fuerte que individualmente.

¿Por qué se ha quedado corto el Victoria camino a su ascenso desde el 2016?

Este es un equipo, dentro de la segunda división con buena estructura, un club serio. El sueldo no ha fallado y eso es digno de admirar, es una directiva que está trabajando en serio; se han quedado en cuartos, pero si hacemos lo que tenemos que hacer, sería algo histórico para nuestra institución.

¿A qué le temen para este encuentro de vuelta?

A nada, tengo la fe en Dios que podemos; salvo el tema del arbitraje, pero ellos son humanos, también pueden equivocarse. Pero no voy a quitarle el mérito al equipo del profesor Roger Espinoza, no queremos árbitros que ayuden, pero tampoco que perjudiquen.

¿Hay árbitros localistas?

Claro que sí, de visita no te sancionan penales, te añaden minutos, te sacan del partido.

¿Se presta el fútbol de Liga de Ascenso para el soborno?

escuché un rumor, pero mientras no tenga evidencia física, no hay nada. Ojalá que el fútbol no caiga en eso. Tenemos que ser trasparente todos, desde jugadores y directivos.