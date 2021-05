"Potro" Gutiérrez habló de los problemas en definición, de Franco Flores y del tema arbitral

En Real España comenzaron su preparación con el objetivo de dar la vuelta a la semifinal contra Motagua. El técnico Raúl "Potro" Gutiérrez habló de lo que se viene el martes, de la racha sin ganar que acumulan y deja en duda la participación del defensor argentino Franco Flores.

"Para ganar en este deporte hay que meter goles y no estamos en la mejor racha, pero es a lo que estamos apuntando. No basta solo con jugar bien o tener buenos pasajes, hay que capitalizarlo en el marcador y es lo que hemos adolecido. Esperamos que en este partido que viene completemos el peso que nos hace falta, hemos estado cerca de completarlo y nos ha faltado el 20, como decimos en mi tierra, el 20 es ese gol que nos haga tener la diferencia, es una situación que esperamos solucionar en un partido resolutivo donde no podemos dar más ventajas", inició contando en rueda de prensa.

Los catedráticos necesitan ganar con una ventaja de dos goles el miércoles en el Morazán para sellar su pase en tiempo reglamentario. El 1-0 a su favor obligaría a la definición por penales. Para ello sabe que deben mejorar la puntería.

"El equipo ha mejorado en la parte futbolística. Lo que requiere es ser más certero a la hora de estar frente al marco.

Habla de los problemas en definición y su mensaje a Vuelto

El ataque del Real España solo ha marcado un gol en sus últimos cuatro partidos. Ramiro Rocca no marca desde el empate 2-2 con Platense el 7 de abril y a eso se le suma la baja de Omar Rosas por una fractura en la mandíbula.

"Son de situaciones que esa posición tiene. Los goleadores a veces caen en ese tipo de rachas. Hemos tenido la mala fortuna del accidente de Rosas en un entreno y son condicionantes que les pasan a los entrenadores, estamos en esa búsqueda de una solución. (Darixon) Vuelto ha estado cerca y desde el Preolímpio no ha tenido ese protagonismo que debe tener un jugador de su calidad, pero estamos en ese intento de que estos jugadores conviertan el volumen de goles que está necesitando el equipo".

Al estratega mexicano le consultaron si ha hablado con Rocca y Vuelto sobre la situación y espera que las cosas se revierta en el Morazán. Además, le dejó un recadito a Darixon.

"A veces con tiempos tan cortos entre partido y partido es complicado entrenar lo que debe ser la finalización frente al arco, pero estamos sobre esa situación que es importante, obviamente concientizar a nuestros goleadores que para que las cosas sucedan no hay que pensarlas, hay que hacerlas. Estar cerca de la pelota, tener movilidad para poder encontrar los espacios cuando están cerrados. También viene la carga emocional que la llamo el síndrome de las embarazadas; esas mujeres que quieren hasta el cansancio, que intentan mil cosas y no sucede, pero en el momento en el que se desaniman dejan de pensar en eso y casualmente al mes quedan embarazadas. Así pasa con muchas cosas, en este caso con los goleadores que están obsesionados porque las cosas no se dan, pero cuando se relajan y comienzan a pensar en jugar para el equipo, en aparecer y otras tantas funciones el gol les aparece de la nada. Vamos a seguir trabajando".

Lo que deben mejor para buscar aspirar a la remontada

El "Potro" sabe que no hay mañana y que deberán los últimos cartuchos el miércoles para buscar la ansiada remontada y clasificar a la final.

"Recuperar esa solidez que habíamos encontrado. Si bien no teníamos marcadores a favor, pero manteníamos con la base el cero atrás que siempre es una ventaja. Hay que mejorar esa parte porque cuando se mantiene el cero se trabaja de otra manera. La parte ofensiva porque esa sequía que hemos tenido se obedece a que nuestro rendimiento bajo el arco rival ha descendido notablemente, estamos preocupados en solucionarlo. Esperamos que este partido sea lo que necesitamos y queremos".

Franco Flores en duda para la vuelta:

"Se va a analizar con el cuerpo médico y técnico la herida que tiene en la nariz. Hay que analizar bien para no equivocarnos, primero está la salud de un jugador que cualquier resultado o partido".

Sobre los posibles cambios para la vuelta:

"Se va a replantear algunas cosas con los muchachos, ver cómo están desde el punto de vista anímico y físico. Entre hoy (lunes) y mañana (martes) ya tendremos una resolución par los 11 que estén en mejor forma física y mental para este partido trascendental".

Sobre el tema arbitral:

"Lo que he hablado desde que llegué a esta institución y seguimos sobre ese mismo renglón; el árbitro, balón, clima, estadio, cancha, rival, son circunstancia que nos corresponde atenderlas, pero dentro de un marco normal. Lo principal es que si te marca el árbitro ¿aventándole una silla va a cambiar eso? imposible. Aquí el concepto es sencillo; nada con el árbitro. El jugador debe entenderlo, ir creciendo con esa idea y en un equipo como Real España aún más, es una responsabilidad para el futbolista que está en esta institución. Son situaciones que afectan, pero que no deben cambiar la postura del jugador. Al final hemos comentado esas malas decisiones de los momentos cruciales, pero esto esto es parte de un todo. Pero tenemos que enfocarnos en las cosas que podemos controlar y esas que mencioné no lo podemos, toca controlarnos a nosotros mismos y lo que hacemos en la cancha para el equipo. Esa es mi encomienda desde que llegué, no tiene que ver absolutamente nada con los partidos que han pasado y los arbitrajes que hemos tenido en los últimos partidos, es una situación que se está instituyendo desde que llegué y así vamos a seguir".