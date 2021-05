Diego Vázquez a la Comisión de Arbitraje: "Es increíble, les da pánico cobrar lo que corresponde"

Diego Vázquez, técnico del Motagua, fue consultado sobre las declaraciones de la Comisión de Arbitraje este lunes donde aceptaron que era roja para German "Patón" Mejía y reconocieron que no se pitaron dos claros penales en favor del Motagua.

"No le veo mucho sentido cuando siempre para los mismos equipos se equivocan. Es recurrente, el mismo Benigno (Pineda) lo dice. Si se equivocaran igual para todos sería fantástico, sería como corresponde. Pero es recurrente y siempre en contra de los mismos equipos y muy marcado. Jack (Rodríguez) es un chiste ya viendo esa jugada (penal contra Roberto Moreira), me parece imposible que no la haya visto. También el gol que le anuló a Rubilio que está 10 metros habilitados, no vio a Rasquiña y bueno, puedo seguir hablando de eso. El tema molesta porque no son iguales con todos los clubes. Cuesta creer en que son errores", dijo en entrevista a Deportes de Radio América.

Al estratega le consultaron si cree que sus declaraciones al inicio del torneo que le valieron para una sanción le estarían pasando factura.

"No tienen nada que ver que hable, tiene que ver la línea editorial que tienen ellos, es bien clara y es lo principal. Recuerdo que hace un tiempo hablé, cuando hablo me dicen llorona y allí está. Hay una frase espectacular de Ferguson que me gusta: El juez supremo del rendimiento es el padre tiempo. Todo cae por su peso y cada vez es más marcado. Hoy ya no hay medios hegemónicos, hay más redes sociales y exposición. Espero que mejoren para que mejore el fútbol y sea todo parejo".

¿Considera que después de todo esto, los silbante pueden mejor? Fue otra de las interrogantes y no vaciló. Recordó lo ocurrido en vuelta de la final de grupos entre Olimpia y Real España en el Nacional donde el árbitro Nelson Salgado no expulsó al "Patón" por un claro codazo a Getsel Montes.

"¡Qué van a mejorar¡", dijo con una sonrisa y continuó: "Ya te digo, yo no quiero que mejoren, quiero que sean igual con todos, Que tengan los mismos criterios. Pero tienen pánico, el otro día Nelson Salgado cuando tenía que expulsar (al Patón Mejía) empezó a caminar en el círculo, parecía que se le venia abajo el mundo encima por expulsar un jugador. Tenía cara de pánico. Analizando a Real España me paré a verlo varias veces y es increíble, les da pánico cobrar lo que corresponde".

Beningno Pineda aceptó en conferencia que los colegiados erraron contra el Ciclón y Diego dice que esto ya no cambia lo ocurrido.

"Y qué sacamos con eso si la estamos perjudicados. Lo que quiero es que empiecen y piten para todos igual, que hagan lo corresponde sin tener pena, sin tener miedo, ni que se les ponga la cara pálida ni comiencen a caminar en círculos sin saber qué hacer. Que los árbitros sean castigados (cuando se equivocan), el caso de Jack, es una cosa recurrente impresionante y no quiero hablar de cosas personales que no me competen. Se torna feo para la competencia, para todos, me parece que hasta a los beneficiados no les gusta", cerró.