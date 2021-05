Presidente del Alianza tras la renovación de Fito Zelaya: "Es el otro mágico de El Salvador"

Rodolfo Zelaya (32) es el delantero referente del Alianza de El Salvador y este día ha renovado su contrato con el club paquidermo, uno de los más grandes del fútbol salvadoreño. Su firma fue hasta el 2023.



El goleador del Clausura-2021 de la liga de aquel país extendió su contrato por cuatro torneos más y firmó el papel junto a Fito Salume, dueño y presidente del Alianza. En el acto de firmas, el jugador aseguró que desea retirarse con la camiseta alba.



"Contento por la oportunidad que se me da de renovar con el Alianza. Uno tiene que seguir trabajando y seguir haciendo las cosas bien dentro de la cancha y seguirle aportando al equipo", dijo el anotador de 10 goles en el torneo en declaraciones que recoge El Gráfico.



Reafirmó que desea retirase vestido de blanco. "El sueño mío es poder retirarme aquí y seguir jugando hasta que las piernas me den. Ahora a disfrutar este momento y tratar de seguir ayudando al equipo y a mis compañeros. Yo siempre he decidido estar en Alianza independientemente me toque bajar el salario, siempre prefiero quedarme en Alianza, aquí me he hecho futbolísticamente y Alianza me ha dado mucho como yo le he dado mucho al equipo y el sueño mío es retirarme aquí", dijo.

Fito Salume, presidente y dueño del Alianza, tildó a Zelaya como "el otro mágico de El Salvador".



Por su parte, el directivo Adolfo Salume fue más allá de la emoción y catalogó al "Fito" Zelaya como el "otro Mágico de El Salvador", algo que ha generado debates en las redes sociales del entorno futbolístico salvadoreño.



"Me da mucho gusto estar aquí con mi tocayo, especialmente después de esta actuación que yo lo he calificado el otro Mágico de El Salvador a Fito Zelaya, definitivamente. La actuación de él que ha sido ejemplar a pesar de que solo ha jugado la mitad del tiempo, salió campeón goleador eso creo que mucha gente no ha reparado en el hecho de que jugando la mitad del tiempo promedio él ha salido campeón goleador. Lo ha demostrado con toda su calidad y la magia que él posee este domingo contra Águila", expuso Salume.



Rodolfo Zelaya, que ha sido uno de los goleadores más sobresalientes de El Salvador en la última época es el mejor anotador histórico del Alianza con 140 goles. Su carrera la ha desarrollado en México, Rusia y Estados Unidos.