Directiva del Honduras Progreso cancela salarios y plantel ya viaja a Tegucigalpa tras llegar a un arreglo

El plantel del Honduras Progreso dejó atrás el conato de huelga por falta de pagos y apretó hasta última hora y así lograra que se les cancelara una parte de las deudas; ya viajan a Tegucigalpa para enfrentar el partido ante Olimpia por la vuelta de las semifinales.

Las cosas sucedieron así: el equipo puso un ultimátum a la directiva que si no se les cancelaba lo adeudado no viajarían a la capital. Tenían previsto entrenar en horas de la mañana y viajar a las 2.00 de la tarde a Tegucigalpa, fue así que esperaron hasta que se les canceló la deuda a ocho jugadores que no habían recibido pago.

Leer. ASÍ FUE COMO LA PLANTILLA DEL HONDURAS PRESIONÓ A LA DIRECTIVA

El entrenamiento se corrió hasta horas de la tarde y seguidamente tomaron el autobús para ir a cumplir el compromiso de vuelta frente a los albos en el Nacional. La directiva apenas les pagó una parte de deuda de dos meses que tiene con el cuerpo técnico que comanda el uruguayo Fernando Araujo.

DIEZ ha conocido por medio de los involucrados en este plantel que todavía quedó pendiente pago de premios por vencer a la UPN que se les ofreció a los jugadores, así como el que se les había ofrecido por salvar la categoría, mismos que están firmados en documentos y que se les debe cancelar.

En la ida el equipo empató sin goles frente al Olimpia en un partido donde tuvieron el dominio pero no la puntería para la definición. Buscarán tumbar al equipo merengue que buscará a toda costa el triunfo para así llegar a una nueva final que buscarán rematar con el campeonísmo y por ende lo que los llevaría a sumar el tricampeonato.