El cubano Yaudel Lahera confirma que no seguirá en Marathón y dedica emotiva despedida a la afición

En el Marathón continúan diseñando la plantilla para el próximo torneo y el delantero cubano Yaudel Lahera no entra en sus planes. El futbolista terminó contrato y no será renovado.

En sus sus redes sociales confirmó su partida y dedicó un emotivo mensaje de despedida a la afición del cuadro verde.

"Hoy me dirijo a esta linda afición; llegó el día de despedirme de cada uno de ustedes. Gracias nuevamente por haberme abierto las puertas de su club y por el cariño y la confianza. Solo tengo palabras de agradecimiento para ustedes, me hubiera encantado conseguir otro título pero lamentablemente no se dio, así es el fútbol", comenzó escribiendo el caribeño.

Y continuó: "Estoy seguro que pronto volverán las alegrías que tanto se merecen. Gracias a mis compañeros, cuerpo técnico por su confianza y amistad que me brindaron todo este tiempo. Cómo dijo el eterno capitán (Mario) Berrios: "Marathón es grande por su afición".

Lahera llegó al país en el 2017 para vestir la camisa verdolaga y fue parte de la plantilla que conquistó la novena en el Clausura 2018.

En 2019 dejó las filas de los esmeraldas y se marchó a México. Regresó en el 2020 para vestir la camisa del Honduras Progreso y volvió a Marathón para el Apertura 2020.

Yaudel se convierte en la tercera baja del Marathón para el torneo Apertura 2021. La primera fue la del argentino Ryduan Palermo quien ya regresó a su país. DIEZ conoció también que Carlo Costly tampoco seguirá en el club.

La dirigencia se encuentra negociando la salida de Héctor Vargas. Una de las trabas es el contrato de dos años que tiene todavía.