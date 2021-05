Luis Palma sobre su futuro en Europa: “Estoy más cerca de salir que quedarme en el Vida”

Desde su aparición en las inferiores del Vida, el delantero Luis Palma, había sido catalogado como una promesa del fútbol hondureño y actualmente es una de las sensaciones sucedido de sus grandes actuaciones, goles y asistencias siendo una de las armas de conjunto cocotero en el ataque, ahora con tan solo 21 años.

Su participación en el Preolímpico Sub-23 consiguiendo la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio confirmó su buena forma y ahora estaría a las puertas de su salida al extranjero, según declaró el presidente del conjunto rojo, Luis Cruz.

Esta sería la revancha para Luis Palma en el fútbol exterior después de su pasaje en el Real Monarchs de la United Soccer League. Hoy hablamos con el delantero quien se recupera de una distensión del cartílago (dos semanas) sobre su buen momento, su posibilidad más cerca de salir y el reto que se viene para él en Tokio.

¿Cómo consideras que estás cerrando este primer semestre del año?

Desde que comenzó el torneo en plena pandemia yo ya sabía que para mí sería algo bueno porque comencé a trabajar desde casa, fueron muchas semanas trabajando, ya cuando comenzó el torneo fue bueno y el llamado a la selección me emocionó mucho. Lo demás se dio con perseverancia y esfuerzo.

¿Cuáles han sido los factores claves en tu buen momento?

Paciencia, perseverancia… siempre se lo dije al profesor Nerlyn que comenzando el 2020 con el profesor Araújo no iba a ser mi año, yo tenía un nivel bajo, pero la pandemia me sirvió para reflexionar y las cosas se dieron.

Luis Palma dialogando con el periodista de DIEZ, Edgar Witty.text>

Hemos hablado de tu nueva posición como falso nueve…

Sí, jugar de nueve me dio un plus diferente, no era mi posición habitual, pero la supe aprovechar; en eso le doy gracias a Primitivo y Nerlyn que me dieron la confianza, no he bajado de nivel y ahora que estoy en otra posición a seguir mejorando.

¿Qué ha cambiado en tu vida?

La madurez, eso ha sido fundamental en mí. Cuando estuve en Estados Unidos me lesioné, en ese momento maduré un 70% y el resto ahora en pandemia.

Entiendo que te consideras un futbolista humilde, ¿pero ¿cómo has manejado el tema de los agentes que vinieron a verte?

Yo les dije a mis padres que vendrían personas a verme y ellos solo me dijeron -juega como tú juegas-, no me elevé y tampoco lo hice con miedo a fallar. No mostré nada más que me capacidad, tenía a mi familia y la confianza que ellos me tenían, me la tenía que tener yo. No me movió el piso sabiendo que venían personas importantes a verme.

¿Seguirás para el próximo torneo en el Vida?

Esa pregunta varios colegas tuyos me la han hecho, yo soy de las personas que cada torneo que termina quiero dar el salto. Ahora con la confianza y madurez que tengo te puedo decir que posiblemente no siga, pero eso dependerá de mi agente.

¿Hoy estás más cerca de seguir en el Vida o de marcharte como dice Luis Cruz?

Yo estaba en la iglesia con mi madre cuando salió esa noticia, de hecho, me sorprendió tu llamada porque -yo digo, Luis Cruz ya puso fecha-, pero al día siguiente llamé a mi agente, al parecer posiblemente ellos viajen, pero me dijeron que me enfoquen en mi recuperación; pero creo que sí, estoy más cerca de salir que quedarme en el Vida.

Luis Palma posa para el lente de DIEZ durante la entrevista realiza en La Ceiba.text>

Entonces es una realidad…

Sí, hay varias opciones que se manejan, no me dijeron equipo o lugar, el que se concrete firmaremos el contrato, pero no me gusta hablar del -te quiere este u otro- si al final será un rumor.

¿Tienes alguna liga en especial que te apetezca?

La liga de México me gusta mucho e igual a mi padre también le gustaría verme allí, pero Europa sería un plus grande para crecer.

¿Aceptarías viajar a una liga de tercera división en Europa o mejor te quedarías acá?

Preferiría quedarme aquí, seguir creciendo, mejorando y anotando goles que eso es lo que al futbolista o delantero lo saca. Me tomaría un poco de paciencia para quedarme y dar el salto luego. No es por menospreciar, pero acá hay mucho por ganar. Hay selección y otras cosas.

CAMINO A TOKIO 2020

¿Cómo esa carrera a los Juegos Olímpicos de Tokio?

Es muy bonita, saber que tú puedes estar en ese listado, sería bonito, pero será un mes y medio de mucho trabajo y de saber que puedes estar, pero esta lista será complicada.

¿Ustedes en el seno de la plantilla aceptarían refuerzos?

Lo comenté con un compañero, pero respondió que eso es decisión de los entrenadores, a nosotros solo nos compete trabajar. A un colega tuyo le dije -que con la selección que andamos, le competimos a cualquiera-, los refuerzos serían buenos, ayudarían al equipo por experiencia.

¿Qué te dejó Guadalajara?

Fue de lo mejor, al principio algo difícil porque no me salía el gol, pero luego tuve asistencias y gol. En esfuerzo y las ganas de correr no se me fueron y contra Estados Unidos se me dio, ha sido uno de las anotaciones más importante de mi carrera por lo que significa. Contra México no se dio, fue un penal errado que le pudo pasar a cualquiera.

¿Qué se dijo en el entretiempo de ese partido ante México?

Estábamos 0-0, dijimos -aquí nadie se va a cagar- porque ya estábamos en el burro, se jugó un partido casi perfecto, llegamos a los 120 y México con la soga en el cuello, se dieron cuenta que Honduras también es potencia en Concacaf. Al final nos quedamos con esa espinita (del título) teníamos que traernos esa medalla de oro, pero no se pudo, cuando regresamos a casa ya sabíamos que teníamos la clasificación.

SU VIDA Y CARRERA

Entiendo que te tienen tasado en unos 1.5 millones de dólares ¿te consideras un jugador caro para tu edad?

Claro, pero todo es un proceso. Mi agente tiene un precio, no le he preguntado, -ese precio me sorprendió-, pero uno como jugador se tiene que cotizar así, debes saber lo que vales, pero creo que estoy debajo de eso. Lo que mi agente pide, yo digo que lo merezco. No me gusta preguntar porque después dicen “el agrandado”.

¿Qué harás con tu primer sueldo europeo?

Mi mamá, eso es todo. Yo soy muy gastón, ella sabe ahorrar, pero parte del sueldo se lo daría a ella para ver qué ocupa en casa.

¿Qué haces con tu salario del Vida? ¿Lo recibes tú o tu madre?

Yo lo recibo todo, pero cierta parte lo tomo para la familia. Lo demás lo puedo destruir, pero tengo un ahorro. Ahora estoy madurando en no gastar mucho porque después digo en qué gasté.

¿Qué cosa ha sido lo más caro en lo que has invertido?

En unos tenis Nike, me costaron como 5.500, al final los terminé regalando, creo que ha sido lo más caro. Ahora para mi madre he gastado más, pero cuando es para ella no te duele.

¿Tu posible salida a Europa es una revancha para ti cierto?

Sí, varias personas me lo han dicho. Las revanchas siempre llegan, primero Dios se dé algo. Todavía tengo esa espinita, tanto del Mundial (Sub-20) como lo que pasó en Real Monarchs.

¿Qué país te ilusiona enfrentar en los Juegos Olímpicos de Tokio?

Nueva Zelanda por lo que pasó en el 2019 en el Mundial que nos metieron como cinco, pero todos los rivales que están allí tienen la capacidad, pero sí quedé con esa espinita.

¿Dónde ves a la Selección de Honduras en Tokio 2020?

Tenemos la seguridad que llegaremos a los primeros lugares, no podemos quedarnos con solo ir, creo que las otras selecciones han demostrado que cuando se quiere se puede. Primero Dios nos tomen en cuenta, viajemos y que dejemos bien plantada a la selección como en los otros Juegos Olímpicos.