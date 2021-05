Confirmado: No se permitió afición en el Real España-Motagua a pesar de la insistencia de Elías Burbara

Real España se mantuvo con su postura de hacer ingresar afición al estadio Olímpico para el duelo de vuelta de semifinales ante el Motagua y así poner a prueba el primer pilotaje en la Liga Nacional, a pesar del comunicado de Sinager prohíbiendole eso.

En una comunicación con HRN, Elías Burbara, presidente del Real España, aseguró que ellos se mantienen en la posición de hacer ingresar aficionados, pero también dijo que si el experimento no funciona, no seguirán insistiendo. "Si el experimento resulta que no se puede controlar eso, entonces ni seguir hablando de afición en los estadios", dijo.



"En el caso de los tiempos, hasta hoy recibimos la autorización por parte de las autoridades, estamos corriendo para que todo esté a la altura, lo más seguro, si la disposición sigue en un futuro, vamos a tener más tiempo para desarrollar los partidos", aseguró Burbara.





Consultado sobre si el ingreso de afición va para hoy, fue contundente. "Seguimos con el mismo protocolo, va haber distanciamiento, tienen que ir con mascarilla, va haber toma de temperatura, habrá alcohol, esperemos que todo fluya tranquilo y que sea una fiesta deportiva, no queremos incidentes ni pensar y entrar en controversias con nadie, ni poner en riesgos nada, así que confiamos en que todo estará bien".



"Obviamente hay que ser responsables en el tema del país y futbolístico, se necesita de la vuelta de los aficionados al estadio pero lo tenemos que hacer con la responsabilidad que amerita", confirmó Elías Burbara.



El jerarca españolista también dijo que habrá gente supervisando todo el proceso del pilotaje que pondrá en práctica el Real España. "Tengo entendido que va haber gente supervisando, pero no me especificaron quiénes".

Lo cierto de todo es que al final, no se accedió a la petición y la afición no pudo ingresar al estadio para el duelo entre Real España y Motagua, por lo que el encuentro se jugó sin aficionados.