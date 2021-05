Rafa Villeda se confiesa: Olimpia tocó sus ahorros, la inauguración de la sede ¿se irán de TVC Motagua y Real España?

Firmó a Pedro Troglio para que continuara como entrenador de Olimpia e inmediatamente tomó un vuelo hacia Estados Unidos para estar presente en la graduación de uno de sus hijos en Washington, de esta forma el presidente albo Rafael Villeda cumplió el clamor popular de su afición de retener una temporada más al entrenador argentino quien está a las puertas de un tricampeonato en Honduras.

El dirigente deportivo y empresario de medios atendió en una amplia charla a DIEZ para hablar sobre la institución merengue, sus finanzas y sobre si se han endeudado para poder conseguir esta costosa renovación, además informó sobre la actual situación contractual de Jorge Benguché en Portugal donde el club Boavista deberá comunicarles próximamente si comprarán o no al atacante, el club da por hecho que no lo hará.

También tuvo tiempo para hablar sobre los derechos de televisión de Motagua y Real España después que hace varios meses se manejó la posibilidad que otro canal pudiera transmitirles sus partidos, algo que no le causa preocupación, ¿ofertarán por Marathón?

Me imagino está contento porque una vez más Olimpia le cumple a su afición con lo que deseaba.

Sí, estamos contentos que se haya dado la renovación del profesor Troglio, veníamos hablando con él desde hace algún tiempo y yo sabía que las cosas iban a terminar de esta manera porque de ambos lados el deseo era de continuar. Troglio y toda su gente se han adaptado bien al país y es una de las cosas más complicadas para que alguien quiera seguir y él está a gusto, de nuestro lado siempre hubo interés que siga por mucho tiempo y nos ha demostrado su capacidad, además su relación personal que es un factor importante, tenemos buena química entre dirigencia y cuerpo técnico y él lo demuestra con los futbolistas, es una buena oportunidad para ambas partes para que el proyecto continúe.

Semana a semana se venía alargando el tema de renovación, ¿qué era lo que atrasaba?

La agenda mía estaba complicada con viajes y reuniones de trabajo, pero conversábamos por teléfono e íbamos avanzando, siempre reafirmaba el deseo de seguir, no hubo peligro de esta situación, pero teníamos que analizar la parte económica, el presupuesto del próximo torneo y situaciones que van relacionados con eso. Todos saben que no ha sido un año fácil y el primer torneo que tuvimos con Troglio fue uno de los mejores años en recaudaciones, desgraciadamente vino la pandemia e imagínese lo que hubiésemos podido hacer en el partido de vuelta con Montreal, en la semifinal con Tigres, ahora contra el América, han sido taquillas que se dejaron de recibir y había que revisar toda esa parte antes de dar un paso para esta ampliación (de contrato), pero para la continuidad del proyecto debíamos revisar el tema financiero antes de tomar la decisión, había que estar bastante seguro en el tema de ingresos y egresos.

Nunca tuvo un plan B Olimpia en caso que el tema económico se complicara.

Para nada, estábamos concentrados en finalizar este torneo, pero a lo largo del tiempo tuvimos muchas conversaciones y siempre hablamos del deseo de extender la relación.

Rafael Villeda acepta que previo a la renovación, hicieron una inspección minuciosa en las finanzas del club para no comprometerlas en el futuro.

¿No se endeuda Olimpia al tener una renovación de esta magnitud?

El hecho de no tener ingresos por taquillas y de algunos patrocinadores que se retiraron por la pandemia vino a afectar el presupuesto, afortunadamente nuestro presidente eterno (Rafael Ferrari) fue bastante conservador y responsable con las finanzas y el equipo tiene su respaldo y es una de las razones por las cuales nunca hemos tenido inconvenientes económicos por lo menos desde la administración del señor Ferrari desde el 1987 hacia acá; cuando renovamos contratos con jugadores o cuerpos técnicos siempre les decimos que queremos ser responsables con los límites que establecemos en las propuestas que les hacemos por que lo que menos queremos es fallarles y al tener esas bajas de ingresos por las situaciones que conocemos sí tuvimos que recurrir a algunas reservas que tiene el club, pero siempre dentro de la responsabilidad que corresponde.

¿Esas reservas de las que hicieron uso para salir adelante es del dinero que han conseguido en fichajes?

Así es, definitivamente, son reservas que se mantienen producto de transacciones que se han hecho ya sea por ventas o préstamos de futbolistas y esto genera intereses y de ahí hemos estado cubriendo algunos de los costos que no se pudieron hacer por falta de recaudaciones, pero estamos dentro de nuestro presupuesto y posibilidades.

Afortunadamente haber llegado a las semifinales de la Liga Campeones nos representó una parte de los ingresos que tuvo el equipo y que no estaba presupuestado, de ahí salieron los premios y también nos ayudó para financiar parte de la temporada 20-21.

¿Cuánto le dejó Concacaf?

Eran 200 mil dólares (unos 5 millones de lempiras) eso ayudó para cubrir gastos del club, pero habían premios para futbolistas y cuerpo técnicos. El problema que se da en Concacaf son los viajes, nos dan 70 mil dólares, pero en México tuvimos mayores egresos porque con la compra de boleto la aerolínea que viaja allá apenas estaba restableciendo sus vuelos diarios desde San Pedro Sula y tuvimos que hacerlo por Estados Unidos, entonces es más caro.

¿Qué siente como presidente tener al técnico más caro de Centroamérica?

No conozco los salarios de los cuerpos técnicos de los otros países, en Costa Rica hace unos años estuvo Benito Floro y es de un nivel bastante alto, dirigió al Real Madrid, desconozco esos valores, pero ellos también tienen DT'S de buen nivel y no sé si pagan más o menos lo que estamos pagando, lo que sabemos y nos importa es que esté dentro de nuestras posibilidades y Troglio lo está.

Para Olimpia históricamente sí es el más caro.

Sí, claro. En otras oportunidades lo he dicho que estábamos analizando la oportunidad de traer a un entrenador del nivel de Troglio con una basta experiencia y creíamos que debíamos dar ese paso, no menosprecio a los anteriores que tuvimos, pero el nivel de competencia en Libertadores y otras copas eran necesarias para generar un proyecto en el cual trabajamos, ya son dos años, vamos para tres y estamos sumamente contentos.

¿Siente que Pedro Troglio les ha llegado a dar un plus como institución?

Desde el punto de vista deportivo son dos títulos nacionales a nivel internacional no se han conseguido, pero teníamos cualquier cantidad de años de no llegar a semifinales y no solo Olimpia, sino de Centroamérica y no es que esa sea nuestra máxima satisfacción, no es así, aspiramos a tener un título de Concacaf y tenemos capacidad para dar la lucha, pero estamos conscientes que llegar a las últimas etapas contra rivales con presupuestos muchos más grandes que los nuestros es una desventaja, pero seguiremos en la lucha.

En la Concacaf League debemos aspirar a conquistar nuestro segundo título y puede lograrse por el buen plantel que hay y no me cabe la menor duda que llegaremos a la final y levantaremos esa copa.

¿A usted qué es lo que más le ha gustado de Troglio?

Su trabajo completo, la manera de cómo maneja al grupo y todo su conocimiento y experiencia ha sido fundamental para poder obtener los resultados que se han obtenido y en la parte personal es importante porque además de lo mencionado, es la forma de tratar a la gente, su comunicación hacia la junta directiva, nos sentimos satisfechos por todo.

Precisamente por lo que menciona del trato al plantel, ¿le sorprendió los dimes y diretes con Maidana en redes sociales?

Estamos claros que el jugador en determinado momento cuando no tiene la posibilidad de no ser tomado en cuenta existe malestar y disgusto, pero eso es un tema más personal entre ambos. Hoy Maidana está en Chile y dio un paso importante en su carrera, es una liga mucho más competitiva que la nuestra y ha subido un escalón en su vida profesional.

SOBRE EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO

La nueva sede del club está casi lista, ¿hay fecha de inauguración?

Sí, la edificación está terminada, solo esperamos que la grama esté en su punto para poder usarse, no tengo mucho conocimiento en ese tema, pero esperamos a que la empresa que hace el trabajo nos diga cuando esté lista, pero la meta por tarde es estarla utilizando para la pretemporada que es a finales de junio.

¿Harán algún evento especial?

Lo tenemos contemplado, nos hubiese gustado hacerlo con más invitados, pero tendrá que ser una mezcla entre presencial para la junta directiva y virtual para nuestra afición que ha estado muy pendiente.

Olimpia estrenará su sede a finales de junio con el inicio de la pretemporada para el torneo Apertura 2021.

¿Una segunda etapa del proyecto es mucho más adelante?

Queremos hacer un comedor, una piscina y la posibilidad de tener un pequeño hotel o habitaciones para concentrarse, pero será más adelante, no está como prioridad en este momento, sino que nos enfocamos en los campos de entrenamientos, camerinos, gimnasio y vestidores que es lo fundamental.

¿Siente el tricampeonato, lo palpita?

Ja, ja. No todavía no, hay partidos difíciles que faltan, aspiramos a un nuevo título, para eso trabajamos y se ha preparado el plantel y cuerpo técnico de obtener esa copa que tanto queremos.

¿Campeonísimo o se coronan en la finalísima?

Cualquiera que sea ja, ja. Con tal se logre el título no importa, sino el resultado final.

Prácticamente es un hecho que Benguché vuelve por la poca participación y su no adaptación al fútbol de Europa.

Desgraciadamente sí, al inicio tuvo más participación y no pudo anotar goles y al final de cuenta es lo que toman en cuenta especialmente en Europa y a raíz de esa falta de gol se le fueron disminuyendo las oportunidades de participar.

Oficialmente no hemos tenido una comunicación del Boavista sobre si ejercerán la opción de compra, eso se vence a finales de este mes, pero considerando la poca oportunidad en este semestre lo más probable es que no continúe, pero esperemos la decisión. Su agente está viendo la oportunidad de que siga en Europa, no hay nada concreto y sino hay otra oportunidad, estaríamos contentos de recibirlo de vuelta, es un gran jugador, tiene mucho futuro, él ha puesto su mejor esfuerzo y seguramente a Jorge le va a ir bien más adelante.

¿Está en manos de su agente que se quede en el extranjero?

¿Está en manos de su agente que se quede en el extranjero?

Depende de que si esa oportunidad es beneficiosa tanto para Jorge como para el club y ahí se podrá considerar y si al final de cuentas para el equipo no vale la pena, lo más seguro es que vuelva a la institución.





¿Cómo trabaja Olimpia a Edwin Rodríguez para llevarlo al extranjero?

Estamos de acuerdo que ha tenido un muy buen rendimiento, podría tener ese mismo nivel en el extranjero, pero no se ha presentado nada concreto, ningún interés ha sido real por él, quizá después de la olimpiadas surja algo más formal, pero de momento no hay posibilidades.

¿Para usted por lo que ve aún y cuando no haya ofertas, quién es el próximo jugador de exportación en Olimpia?

Tenemos buenos futbolistas de gran capacidad, obviamente los que están en la selección son los que mayor oportunidad tienen por las competencias que vienen y la vitrina que ayuda mucho, gira alrededor de ellos.

¿Qué harán con Alex Guity que es el cuarto arquero, no juega y es el titular de la Sub-23, cuáles son sus planes?

Él va a continuar en Olimpia, es el deseo del profesor Troglio, una vez finalizado el campeonato veremos bien y tomaremos las decisiones necesarias en cuanto al plantel.

¿Según los planes es convertirlo en el segundo portero de Olimpia?

Bueno, sí, son decisiones técnicas y si el profesor estima conveniente así sería, pero desde nuestro punto de vista es que siga en la institución.

Matías Garrido juega poco y finaliza contrato.

Las decisiones del plantel completa se tomarán al final del torneo, hoy estamos concentrados en estos partidos, queremos lograr el título y luego analizaremos si hay renovaciones o contrataciones.

¿Cómo ve el tema de los errores arbitrales y el escándalo mediático que se genera cuando se equivocan a favor de Olimpia?

Es una larga historia por el cual nos toca pasar y le toca a los más grandes de cada país; lo vemos en España con el Real Madrid, con el América o Chivas en México, eso sucede y estamos acostumbrados a que lo de Olimpia se resalte y de los demás no, lo que deberíamos estar claros todos es que los árbitros cometen errores como lo hacen los delanteros cuando fallan goles, pasa a todos y acá se maneja como que solo a Olimpia le sucede pero es por lo grande e importante que es el club y tiene más resonancia cuando pasa. No es algo que me quita el sueño.

Benigno Pineda es el que mas sufre porque lo tildan de olimpista.

Fíjese que sí, así dicen y lo han manejado por aquella jugada contra Victoria donde tampoco se podía saber que hubiese pasado si marcara ese penal con la mano de Milton Palacios, nadie garantizaba que lo iba a meter, igual con esa jugada del Patón, nadie garantizaba que Real España iba a ganar ese partido si lo expulsaban.

¿Se le encendieron las alarmas cuando se mencionó que Real España y Motagua podían irse a otra televisora?

Yo conozco los contratos, están vigentes y falta bastante tiempo, era pura especulación, tengo los documentos y eso es lo que habla.

¿Pero se alertó y vio el futuro para que no se le vaya en el futuro?

También son decisiones de los equipos, no puedo garantizar que vayan a seguir con nosotros, mantenemos buenas relaciones y siempre y cuando esté dentro de las posibilidades de poder continuar con esos contratos seguiremos, pero el futuro es incierto porque ya vemos lo que sucede en Europa con la Súperliga y eso que allá casi todo es por televisión de paga y no abierta, pero si los equipos de fútbol continúan pagando los salarios que pagan van a llevarlo a la privatización en las transmisiones. En Costa Rica, por ejemplo, ya casi no se ve el fútbol en TV abierta, todo está en Tigo Sport y otro canal que se llama FuTV y eventualmente hacia eso irá el mundo de las transmisiones deportivas.

¿Pasará pronto en Honduras una situación así?

Dependerá mucho si regresan patrocinios de buenas marcas que quieran apoyar al fútbol, las exigencias de los equipos van aumentando y eso implica que pedirán más por derechos de TV y patrocinios y analizaremos irnos a la televisión de paga.

¿En algún momento ha pensando llevarse a Marathón para completar esa cuadrilla de equipos grandes?

Hace algún tiempo hubo pláticas con ellos, es un equipo de gran trayectoria, con gran cantidad de aficionados en el país y si se presentara una oportunidad nos encantaría transmitirles.

¿Actualmente no hay interés?

Entiendo que tienen una muy buena relación con Canal 11 y la sociedad que formaron entre Todo Deportes y Canal 11, la información que tengo es que tienen un contrato por mucho tiempo.

¿Cómo ve el futuro de la selección en este año con tanto compromiso?

Muy prometedor, hay muchas competencias que vienen, tanto a nivel de selección mayor y olímpica hay buenos futbolistas y será un segundo semestre con mucha actividad y vamos a sacar buenos resultados y no me cabe la menor duda que estaremos en el Mundial de Qatar.

Por el nivel mostrado de Edrick Menjívar ¿lo ve como titular en la eliminatoria?

Creo que ha demostrado que tiene la capacidad de hacerlo, si será titular, dependerá del cuerpo técnico, pero ha ido mejorando su nivel y la actividad que está teniendo con Olimpia en competencias internacionales ha venido a ayudarle mucho y llega en buen momento para estar en la Bicolor.

¿Han tenido comunicación con Danilo Tosello?

Tengo como siete meses de no hablar con él, Osman Madrid lo tiene de forma constante, él esta contento allá en su natal pueblo de Sunchales y sigue siendo alguien muy ligado a la institución.

¿Ve en un futuro dirigiendo Primi Maradiaga a Olimpia o tiene puertas cerradas?

No veo por qué no, él ha demostrado su capacidad con la Selección, Motagua y si las situaciones se presentan no veo por qué no podría estar en planes, por los momentos no porque recién renovamos al cuerpo técnico y estamos planificando la temporada, pero es un gran entrenador y esos buenos técnicos estarán en nuestras posibilidades en caso que ellos también lo estén.

¿Qué opinión le merece de este estadio que monta Alajuelense?

Admirable. Es una enorme inversión, desde el punto de vista económica tomará su buen tiempo recuperarla, pero es algo ejemplar lo que harán, es digno de admirar.

¿La idea de hacer de construir un estadio en conjunto con Motagua quedó empolvada?

Pues no, hemos tenido conversaciones, lo que sucede es que dentro de la pandemia nos paró todo tipo de proyectos, como hablábamos al principio el tema de los ingresos ha sido difícil, pero siempre está la posibilidad de arreglar con Conapid de asumir la administración del estadio Nacional y de hacerle una importante remodelación, es algo vigente y no lo descartemos.

¿La planilla de Olimpia aumento o hubo recortes?

Hubo reducciones porque algunos casos se rescindieron contrato, otros disminuyeron en las renovaciones, la planilla anda alrededor de 2.5 millones de lempiras mensuales.