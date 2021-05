El blog de Orlando Ponce: Perfilo una final Olimpia - Motagua y una inevitable finalísima

El Real España y el Olimpia desentonaron en los encuentros iniciales de las semifinales del torneo de fútbol de la primera división, en beneficio del Motagua y no tanto del Honduras Progreso que dejó volar la gran oportunidad de tomar ventaja.

VER MÁS: Olimpia dejó llorando como Magdalena al América

En lo referente al cruce de los aurinegros y los azules, el resultado del choque apertura resultó toda una mentira, ya que por lo menos un tres a cero pudo haber encajado el sampedrano de no haber sido una noche inspirada de su golero Luis "Buba" López.

El Real España como que fue un espejismo la gran presentación que tuvo en el juego de vuelta de la final de las vueltas, en la que tuvo contra las cuerdas al Olimpia, pese a cargar con una derrota, con mucha polémica arbitral incluida, como la no expulsión a German Mejía y de Luis López.

Reducido a una mínima expresión futbolistica el equipo sampedrano no tuvo coherencia con su juego ni en defensa ni en ataque, en actuaciones para el olvido de Alejandro Reyes, Johw Benavídez, Mario Martínez, Yeison Mejía y Ramiro Rocca como el "llanero solitario".

Por cierto, el técnico mexicano Raúl Gutiérrez ya debe quitarle esa costumbre a Allans Vargas de pretender salir jugando desde la banda, muy cerca de su área, ya que primero fue Chirinos que los vacunó y ante Motagua estuvo muy cerca de hacerlo Omar Elvir y Roberto Moreira. Además algo debe estar pasando mentalmente con Vargas, ya que en dicho encuentro ante los azules le perdonaron una falta penal y una expulsión por un codazo contra Moreira.

Para el partido de vuelta, programado para el Olímpico, el Real España debería ganar por dos goles de diferencia para conseguir el pase a la final o vencer por uno y en penales probar si tiene mejor puntería, misión altamente compleja.

Con una plantilla más amplia, el Motagua tiene el sartén por el mango, incluso para barrer con la serie y asegurar una nueva final como lo hizo el certamen anterior, misma que perdió ante el Olimpia.

Teniendo la gran ventaja de cerrar en San Pedro Sula sería un fracaso para Raúl Gutiérrez, todo su cuerpo técnico, y para su flamante director deportivo, el tico Javier Delgado, por más que estén vendiendo un proyecto a largo plazo.

Para nuestro bloguero, Orlando Ponce, la final de la liguilla será entre Motagua y Olimpia.

Uno de los errores del equipo de la Louisiana es pretender ganar campeonatos con una plantilla muy ajustada donde tienen que estar jugando muchos jóvenes que no están preparados aún para el alto rendimiento.

- La llave Olimpia vs Honduras Progreso -

Dejamos la llave de los capitalinos y sampedranos y nos enfocamos en la otra serie, la que resultó, por lo menos en la ida, un "tiro por la culata" para los que pronosticaban una goleada del Olimpia al Honduras Progreso.

Con un león cada vez más decadente en su juego, el progreseño pudo "lamerse los bigotes" con tantas salvas al aire por Agamez, Rotondi y Marcelo Canales.

El encuentro terminó increíblemente sin goles a favor de los de El Progreso puesto que el merengue fue una nulidad en todas sus líneas. Medio campo y ataques anémicos con un evidente descenso en el rendimiento de varios jugadores olimpistas que deben hacer reflexionar a su técnico Pedro Troglio.

Si los progreseños se la creen y no se amilanan ante el cansado león, podrían dar el batacazo en el Nacional y acceder a su tercera final en su historia. El uruguayo Fernando Araújo no es ningún iluso y lo he visto más intrépido en esta temporada, capaz de vencer con su estrategia a Troglio,en el propio Nacional donde en los últimos tiempos solo Lobos de la UPN le pudo ganar al Olimpia.

Diferente al Real España, el Honduras Progreso ocupa ganar por un gol de diferencia, igual sucede con el Olimpia lo que podría presentar un partido más cerrado de lo acostumbrado. En los albos deben poner nuevamente los pies en la tierra jugadores como Edwin Rodríguez, Michaell Chirinos y José Mario Pinto; los delanteros ser más certeros.

Con la lesión de su goleador Jerry Bengtson el albo se ha visto debilitado en ataque solo con el colombiano Yustin Arboleda. Es una buena oportunidad para que pongan el pecho Eddie Hernández y Diego Reyes en momentos de emergencia.

Si los olimpistas no salen de su amnesia futbolística, cuidado se les va el tricampeonato y el campeonisimo y se ve forzado a una finalísima que yo vislumbro en el horizonte sería ante el Motagua.