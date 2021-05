¡No más procesos! Mateo Yibrín reacciona molesto tras eliminación del Real España y exige resultados

La frustración por una nueva eliminación y despedirse una vez de las opciones por pelear un título, ha hecho que Mateo Yibrín arremeta una vez más contra Real España, el equipo de sus amores.

A través de su cuenta de Twitter, el expresidente aurinegro reaccionó molesto instantes después que el conjunto sampedrano quedara fuera en semifinales tras caer en tanda de penales ante Motagua en el estadio Olímpico.

“Segunda vuelta y liguilla en picada, en lo físico y en lo futbolístico. Nuestra afición merece resultados. No más procesos”, escribió Yibrín de forma contundente y a su estilo.

Y es que Real España incrementa su sequía de títulos. Esta vez, de la mano del mexicano Raúl “El Potro” Gutiérrez, se han quedado nuevamente con las manos vacías, aunque muchos aficionados reconocen que este equipo ha mejorado y le dan el voto de confianza al timonel azteca.

“Ah. Y las reservas no existen, no tienen nivel. Ahora está claro el valor del trabajo de Uberti”, remató Mateo, quien no le ve futuro a este nuevo proceso.

Real España suma ya cuatro años sin lograr ser campeón a pesar de intentarlo con varios entrenadores nacionales y extranjeros. La última copa que consiguieron fue en diciembre de 2017 de la mano de Martín “Tato” García y fue justamente contra Motagua.