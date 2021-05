Olimpia tritura de forma humillante a un alicaído Honduras Progreso y clasifica a la final

Humillación y vergüenza. Olimpia no tuvo compasión y trituró de forma más que categórica 7-0 a un muerto Honduras Progreso por la vuelta de la semifinal de liguilla del Clausura-2021. El equipo arrocero no tuvo reacción.

VER MÁS: Tabla de goleadores del Clausura-2021 de la Liga Nacional

Los merengues asestaron una burla futbolística a un equipo que venía en desagrado con la directiva del club por la falta de pagos, desde ese momento ya perdían el partido, ya en la cancha se confirmó con un resultado que roza lo desopilante.

Yustin Arboleda se dio un festín al anotar un póker brillante y así, ayudó al Olimpia para que clasificara a la final de la liguilla y el club olimpista va por el campeonísimo de la mano del argentino Pedro Troglio, quien también acaricia el tricampeonato.

Yustin Arboleda marcó cuatro dianas al Honduras Progreso y llegó a 79 goles en Liga Nacional.

Olimpia se medirá en la final de la liguilla al Motagua de Diego Vázquez. Los azules dejaron en el camino al Real España en la tanda de penales y los dos equipos que hicieron la mayor cantidad de puntos lucharán por el título.

La paliza al Honduras Progreso la comenzó el héroe de la eliminatoria, el colombiano Yustin Arboleda, quien firmó un pletórico póker 4', 42', 49', 52'. También aportaron a la causa, un gol por bando, el mediocampista Edwin Rodríguez, Eddie Hernández y José Mario Pinto.

Ambos clubes llegaron a este partido de vuelta de semifinales de la liguilla del Clausura-2021 tras haber empatado 0-0 en la ida en El Progreso, pero Olimpia no hizo esperar mucho para reconfirmar el pase a la final.

Los merengues, de ganar la serie de final al Motagua, automáticamente se coronarán como campeonísimos, pues ganaron las vueltas del torneo. No obstante, si los de Diego Vázquez ganan la llave, obligará a dos partidos más ante el mismo Olimpia para así conocer al campeón del torneo.

José Mendoza encarjó una humillante cantidad de goles en el Olimpia-Honduras Progreso.

FICHA TÉCNICA DEL OLIMPIA 7-0 HONDURAS PROGRESO

Partido de vuelta de la semifinal de liguilla Clausura 2021



(7) OLIMPIA - Edrick Menjívar; Ever Alvarado (José García 46'), Johnny Leverón, Elvin Casildo, Maylor Núñez; Deybi Flores, German Mejía (Brayan Beckeles 63'), Edwin Rodríguez, Michaell Chirinos (José Mario Pinto 55'); Jerry Bengtson (Diego Reyes 68') y Yustin Arboleda (Eddie Hernández 55').



Goles: Yustin Arboleda (4', 42', 49', 52'), Edwin Rodríguez (35'), Eddie Hernández (61'), José Mario Pinto (82').



Tarjetas amarillas: No hubo.



Tarjetas rojas: No hubo.



(0) HONDURAS PROGRESO - José Mendoza; Arnaldo Urbina, Hilder Colón, Bryan Johnson, Grégory González, Cristian Sacaza (Yunny Dolmo 54'); Miguel Barreto, Edwin Maldonado (José Quiróz 54'), Marcelo Canales (Óscar Salas 54'); Rafael Agámez (Samuel Lucas 79') y Matías Rotondi.



Goles: No hubo.



Tarjetas amarillas: Rafael Agámez.



Tarjetas rojas: No hubo.

Árbitro: Armando Castro