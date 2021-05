"Potro" Gutiérrez tras la eliminación del Real España: "Este equipo tenía mucho de no ir a liguilla y logramos avance"

El mexicano Raúl “Potro” Gutiérrez, entrenador del Real España, dio la cara tras la eliminación del equipo sampedrano en penales a manos del Motagua. El exjugador del América de su país dejó claro que el equipo mostró cosas buenas y en el otro torneo tendrá que ir por el campeonato sí o sí.

Muy dolido por la forma en la que cayeron, pero con la frente en alto: “No alcanzó para resolverlo en los 90 pero la forma que mostró el equipo, siempre tuvo la responsabilidad y los resultados de los penales son de azar, de entreno que hay que seguir entrenando cuando se llegue esta instancia”, comentó Gutiérrez.

Leer. MATEO YIBRÍN Y SUS DARDOS DE ENOJO POR EL FRACASO AURINEGRO

Sobre lo que viene a futuro, donde ya llegará a cuatro años sin campeonato, “El Potro” confía en que se harán cosas mejores porque mira avance en el proceso que ha desarrollado en estos cinco meses que tienen en el país dirigiendo a los sampedranos.

“Aunque a la gente no le guste porque siempre quiere ver ganar al equipo y te putean desde la tribuna, hubiera sido mejor sin este y con el otro, pero los hinchas están en su derecho y no les importa si el jugado está lesionado; ellos quieren que el equipo gane. Los que nos dedicamos a esto como analistas y entrenadores… si este equipo que tenía mucho tiempo de no clasificar a liguilla y ahora logramos avances como ser primer lugar de grupos, semifinales, peleando y sumando puntos ante plantillas que tienen diferencias marcadas. A mí me deja satisfecho, hoy tenemos una base de lo que queremos y lo regresamos al protagonismo que no tenía antes”, comentó Raúl.

Luego remató: “Hay que entenderlo de esta manera, tenemos una base. Este equipo para la siguiente temporada tiene que pelear fuerte el campeonato sí o sí; esto es lo que sigue. Si se saca la parte emocional el análisis debe ser positivo para lo que hizo Real España esta temporada”.

Leer. EL CLARO PENAL QUE NO LE SANCIONARON AL REAL ESPAÑA

Finalmente habló sobre su futuro, pues al no lograr el objetivo donde se invirtió mucho dinero siempre hay cambios, está confiado en seguir el proceso: “Tengo contrato por un año y lo que tengo que pasar ya se enterarán. Me parece que la visión que tenemos con los presidentes es la misma, que es un proceso de crecimiento y lo logramos en cierta medida. Si nosotros nos hubiéramos acomodado que en esta primera temporada tuviéramos margen de conocer al equipo y jugadores, no hubiésemos hecho esto. Hay que ver que este equipo tenía que sacar resultados, pelear estos partidos de finales porque la historia así lo manda. Había que poner a la altura de lo que es Real España y estamos contentos con el trabajo, no satisfecho cuando te eliminan”.

También habló sobre los futbolistas que no seguirían y de los que se les venció el contrato: “Se analizará a consciencia con Javier Delgado (director deportivo) la reestructura que se puede hacer con el equipo para tomar decisiones”, sentenció el mexicano.