Pedro Troglio lo reconoce: "Estamos en la final los dos equipos que mejor torneo hicimos"

Con un 7-0, Olimpia venció al Honduras Progreso y se metió a la final del torneo Clausura de la Liga Nacional, donde Motagua lo espera.

Pedro Troglio, DT de los albos, habló del buen partido que hicieron sus jugadores en el estadio Nacional.

"Fue un partido muy bien jugado desde el minuto uno hasta el 90, con seriedad, con respeto. El mejor respeto para con el rival es seguir jugando con la misma idea, con la misma intensidad, hubo goles de gran factura, muy buen juego, hubo juego largo, juego por abajo, somos un equipo ordenado, en líneas generales estoy feliz, ahora a pensar en lo que viene, pasamos de un rival muy duro, que se nos complicó allá y que pudimos liquidar acá. Vamos por la primera final y ojalá lo podamos conseguir el título en estos dos partidos", expresó el argentino.

Sobre jugar la final contra Motagua, Pedro Troglio dijo lo siguiente: "Ya jugamos una final el campeonato pasado, ya lo viví, me tocó jugar la final de Concacaf, el único clásico que se había jugado en la historia de Concacaf, me tocó jugar una final el torneo pasado para acceder a la finalísima, se viven de la misma manera, me toque quien me toque, es una final, nosotros debemos estar preparado para todo. Somos el equipo, con todo respeto, que mejor torneo hizo y estamos en la final los dos equipos que mejor torneo hicimos, ojalá podamos definir ahorita y no forzar una finalísima".

Asimismo, Troglio habló de su renovación como entrenador del Olimpia. Firmó por un años más, precisamente hasta mayo del 2022.

"Estoy feliz, se lo dije al presidente, no me arrepiento de haber decidido venir, más allá de que uno debe ver lo económico, lo familiar, pero no me arrepiento de haber tomado la decidión de venir y de renovar dos veces, estoy muy contento, me siento muy querido por la directiva, por la gente, por mis jugadores, espero que esto no se corte y que podamos seguir dando alegría a la afición, el club me contrata para eso, para salir campeón", subrayó Troglio.