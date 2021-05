Emotivo: Jonathan Rougier quiebra en llanto en plena entrevista tras ser el héroe de Motagua ante Real España

Jonathan Rougier fue el héroe de Motagua en la eliminatoria ante Real España: realizó dos tapadas importantes en el juego de vuelta y posteriormente, en los lanzamientos de penal, anotó y se agigantó para tapar el tiro que les clasificó a una nueva final.



Tras ello, el guardameta argentino no pudo contener la emoción, y es que en la entrevista post-partido Rougier se quebró y desahogó sus penas frentes a las cámaras, quienes le vieron brillar minutos antes.



Sensaciones luego de la clasificación



Agradecido con Dios porque le pedí en ese último penal (se lo tapó Franklin Flores) que me iluminara. En todo lo que pueda ayudar al equipo es bienvenido para mí, el profe confió para que yo tirará el quinto lanzamiento.



Tocado melancólicamente



Venimos tocados, el equipo y todos, seguramente ahora será un poco de lo mismo porque no realizamos el fútbol que estábamos acostumbrados. Son esas emociones que salen a flor de piel donde uno empieza a pensar en la familia y agradecerle a Dios de las tantas cosas buenas que nos da, y esta es una de ellas.



¿Qué significa esta clasificación y a quién se lo dedicas?



Cómo te digo... agradecido con Dios, porque nos iluminó hoy. A mi esposa que se rompe el lomo conmigo en casa (quiebra en llanto), con mi hijo para darle una educación hermosa y la familia está lejos, ya van dos años que estamos acá y con la pandemia se hace difícil. Cosas que la gente por ahí no sabe, pero bueno, ellos no tienen que saberlo, solo miran lo que hacemos dentro del campo. Igual, es parte de esto, a veces uno no lo entiende y sufre y le duele.