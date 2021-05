¿Jugaron su último partido con Real España? Las tres figuras que terminan contrato y que aún no saben si continuarán

Real España volvió a firmar un torneo sin título tras quedar eliminados ante Motagua por penales en las semifinales del Clausura 2021, con este ya es el séptimo certamen en el que la realeza ni siquiera llega a la final.



Esta nueva eliminación también puede marcar un cambio importante en el platel aurinegro ya que hay jugadores que a lo largo de los campeonatos y años han sido indiscutibles, pero que hoy se encuentran sin contrato con la institución y podrían no continuar por decisión del club o por tener mejores oportunidades en el campo local o internacional.

Luis "Buba" López, Jhow Benavidez y Darixon Vuelto son los tres futbolistas más importantes a los cuales su vínculo se vence en junio próximo y que aún no se han sentado para hablar sobre una renovación.

Luis López. El guardameta canterano, hoy de 27 años, extendió su contrato con Real España el 29 de diciembre de 2019 y firmó su vinculación hasta junio 2021. "Buba" ha sido uno de los grandes pilares desde su debut con el cual ha ganado dos títulos de liga en 2013 y 2017. Luis Aurelio también tuvo su paso por el LAFC de los Estados Unidos, y actualmente estaría meditando dónde continuar su carrera.





Luis Buba López es una de las últimas grandes figuras de Real España pero aún no ha definido su futuro



Jhow Benavidez. Otro canterano que ha estado presente en los últimos títulos del aurinegro, Benavidez, 25, debutó en la recordada camada de 2013 y desde entonces no ha vestido otra camiseta que no sea la de Real España. El volante ha disputado 17 torneos con la camiseta de la Máquina, pero actualmente se vence su contrato. Jhow renovó en marzo de 2017 y está a la espera de definir su futuro inmediato. Algunos rumores indican que Motagua tendría interés en tenerlo.





Darixon Vuelto. El héroe de la final ante Motagua en 2017, pero uno de los más criticados en los últimos tiempos por la prensa y sobre todo la afición. Vuelto, 23 años, surgió de las inferiores del Victoria, club con el que debutó para posteriormente marcharse al Tenerife de España. Real España anunció su fichaje en junio de 2017, año en el que sería figura al ser pieza fundamental del doceavo título catedrático.

Sin embargo, con el pasar de los campeonatos el extremo no volvió a tener un nivel tan preponderante como en aquel torneo, y hoy su continuidad hoy parece ser una de las grandes dudas en la institución. La "Daga" renovó con Real España en agosto 2020, pero quedó marcado en la retina tras fallar su penal en la definición ante el Azul.



Darixon Vuelto renovó su contrato en 2020

Cabe destacar que el actual Director Técnico, Raúl Gutiérrez, aún tiene contrato por 6 meses y en la Junta Directiva de Real España no se plantean un cambio de timonel. Gutiérrez continuará hasta el final de su contrato, en diciembre de 2019.

Este es el panorama que ahora se tendrá que definir a lo interno de la institución catedrática donde admiten que harán una evaluación comandada por el Director Deportivo, Javier Delgado, acompañado del DT, Raúl Gutiérrez, y también por la Junta Directiva que encabeza el presidente Elías Burbara.