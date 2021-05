Fernando Mira se deja cautivar por La Ceiba: encantado con las baleadas, sopa marinera y el gifiti ¡para vencer el covid!

Un "sí acepto" parece haberle cambiado la vida al nuevo entrenador europeo del Vida, Fernando Mira, para dejar su hogar en Portugal y llegar a tierras catrachas para aventurarse en La Ceiba aceptando tomar las riendas del conjunto cocotero en relevo de Nerlyn Membreño. Ahora se enamoró de la "Novia de Honduras" y desea prolongar su estadía a cualquier precio para dejar un legado y escribir su nombre en la historia del fútbol hondureño con los rojos.

Hablar de Fernando Mira (58 años) es referirnos a un exfutbolista que más tarde se abrió paso como entrenador con más de 18 años de experiencia en divisiones inferiores (segunda y tercera) hasta su ascenso a la Primeira Liga como técnico asistente junto Rogério Gonçalves, Álvaro Magalhães, Ulisses Morais y Augusto Inácio

Hoy en DIEZ hablamos con el timonel, quien argumentó que Alberth Elis podría destacar en el Porto FC. Su vida actual en La Ceiba sorprendido por la cultura garífuna y los retos que esperan cumplir en el Vida.

¿Quién es Fernando Mira?

Es una persona portuguesa nacida en Cartaxo con una infancia normal, mi papá jugó fútbol y fue él quien me incursionó para jugar, al contrario, mi mamá quería que yo estudiase, sin embargo, llegué a décimo segundo año y opté por jugar fútbol. Lo más alto que llegué fue a la segunda división profesional en varios clubes. Dejé mis estudios para jugar. Después me acogió un entrenador para ser parte de su cuerpo técnico, así comencé a trabajar con él con 32 años. Comencé como asistente y luego me quedé en ese club por 21 años. Fue un proceso fantástico, en una ciudad y un club pequeño que se tornó grande. Conseguimos ascender de divisiones secundarias hasta la primera división y nos quedamos muchos años. Aprendí mucho con varios entrenadores (Rogério Gonçalves o Ulisses Morais).

Hay algún entrenador en quien usted toma como referencia… ¿José Mourinho?

Todos tienen cosas buenas y menos buenas. Yo tomo lo bueno y construyo lo propio. Pero tomo cosas buenas de Pep Guardiola o José Mourinho, luego hacemos nuestras propias observaciones.

¿Cómo ve el fútbol portugués como para jugadores hondureños?

Pienso que a los jugadores hondureños en Portugal les viene muy bien, como en el caso de Alberth Elis que ya se habla que va para un grande de Portugal, es un ejemplo para todos nosotros. Lo de Porto pienso que puede suceder, si algo se habla, algo puede pasar, por eso es bueno para el futbolista hondureños, es un alto nivel y más en Porto que es una potencia en el fútbol Mundial, tiene varios campeonatos en Champions League.

¿Cree que Alberth Elis pueda destacar en Porto?

Pienso que sí, está haciendo un buen campeonato y marcando goles, es por eso que Porto está interesado en él, por eso siento que está en el sitio acertado y en el lugar acertado.

¿Podrán llegar más catrachos a Portugal?

Me parece que sí, tienen las condiciones para llegar a esa liga y ser como Alberth Elis. Pueden entrar a equipos de menos valor o de más aspiraciones como Porto. Jugadores de Honduras pueden llegar a Portugal y triunfar.

EL TORNEO Y CAMBIOS EN EL EQUIPO

Luis Cruz expresó que no estaba contento por cómo se clasificó a repechaje, ¿Cuál es su opinión sobre el cierre del campeonato?

Es una opinión de él, pero yo pienso que la combinación del resultado es del fútbol por sí mismo. No ganamos y nos clasificamos, mal por Marathón que no clasificó, pero esto es el fútbol normal. Nosotros no ganamos, pero calificamos porque teníamos más goles. El problema fue de Marathón, no nuestro. Quisimos ganar todos los juegos, pero no pudimos.

¿Qué otros jugadores tienen en mente extender su contrato, aparte de Roger Sanders?

Yo pienso que el 50% 0 60% de la plantilla va a renovar. Ahora es necesario hacer nuevas contrataciones para el Vida.

¿Usted ya solicitó a esos jugadores o se los están imponiendo?

Sí, se habló con el presidente para construir la plantilla y ya se están haciendo.

¿Podemos adelantar nombres?

No, en este momento estamos en conversaciones, se van a negociar, pero puede ocurrir de todo, de lo contrario estaría hablando mal para usted. Todo entrenador quiere que su plantilla mejore y que haya competitividad. Pienso que en este equipo había poca competitividad, eso falló y tiene que ser más equilibrada, por eso tiene que haber dos buenos jugadores para cada posición.

Vida en uno de los entrenamientos ante Motagua en el Torneo Clausura 2021.

¿No terminó satisfecho con la plantilla que tiene?

Pienso que esta plantilla era desequilibrada, entonces debemos contratar jugadores que traigan equilibrio y competitividad. Por eso estamos trabajando duro.

¿Qué le ha parecido el prototipo del futbolista hondureño?

Pienso que el futbolista hondureño es fuerte físicamente, muy rápido y con claridad técnica. Pienso que el fútbol acá es de muchas jugadas en profundidad y no en amplitud. Hay muchos en los que el balón no pasa por los organizadores, sino mucho balón directo, contacto físico y contacto, este es el prototipo del fútbol hondureño.

¿Qué equipos lo han sorprendido?

Me gusta mucho Olimpia, ahorita está peleando para ser campeonísimo, tiene un plantel equilibrado, el entrenador cambia jugadores y su plantilla aumenta. Siempre tiene gente en el banquillo que transforman el juego.

Claramente hay diferencias económicas...

Desde que llegué acá me hablaron que Olimpia, Motagua, Marathón y Real España tienen poder económico, por eso tienen a los mejores jugadores.

¿Se puede ganar campeonatos con la chequera o se trata más de un trabajo en equipo?

No, pienso que se necesita dinero para hacer buenas contrataciones, pero para ser campeones debes trabajar mucho en cancha para formar un equipo equilibrado y positivo.

¿Está listo para hacer historia acá?

Sí, por eso vine acá. Estoy preparado para dar lo mejor de mí trabajando para el Vida, para potenciar siendo más fuerte. Debemos ser competitivos para ser campeones y ser grandes.

¿Qué tan seguro se siente en el banquillo del Vida?

El presidente Luis Cruz me habló que todo está tranquilo para formar la plantilla e indicar a los jugadores para hacer contrataciones. Por ahí estoy tranquilo, no pienso que haya motivos para estar presionados que viene alguien en mi lugar, pienso que no. Me hablaron para hacer de este Vida uno competitivo y quizá intentar ser campeón.

¿Ángel Tejeda va a continuar?

No me hagas esas preguntas, cuando esté todo concreto voy a responder, pero ahora no sé quién se va, solo sé que Roger Sanders firmó (renovación) y estoy muy satisfecho con eso. Hay otros que se les termina el contrato, pero es una cosa que hablaremos con el presidente.

¿A qué apunta este Vida para el próximo torneo?

Vamos a construir un equipo fuerte y competitivo. Tenemos que pelear contra los mejores equipos, Olimpia, Real España, Motagua, Marathón, tenemos que entrar a la cancha para ganar.

¿Cuál es el legado que quiere dejar en el Vida?

Unos mis objetivos es dejar un legado en el Vida, hacer buenas cosas allí y en el fútbol hondureño. Quiero trabajar y conseguir la meta de pelear los primeros lugares.

Fernando Mira dirigiendo en uno de los encuentros con el Vida durante el Torneo Clausura 2021.



SU VIDA EN LA CEIBA

¿Qué tal le ha asentado su llegada a La Ceiba para dirigir al Vida?

Fue un acuerdo con el presidente Luis Cruz para participar en un proyecto muy grande, por eso me vine para La Ceiba. Me ha gustado mucho, me gustan las personas, me hablaron que era una cosa y estando aquí es otra; las personas son sociables, amables, comunicativas. Todos me han recibido muy bien.

¿Extraña algo de Portugal?

Extraño no tener el pan, me gusta mucho el pan y yo como pan con todo, pero estoy bien acá en La Ceiba, en el Vida, me tratan bien y me está gustando todo. Si todo corre bien, puedo hacer cosas bien en el Vida. Me gustaría quedarme porque las personas que hablaron conmigo saben lo que quieren y yo haré todo para hacer cumplir los objetivos de ellos. Me hubiese gustado conocer la afición del Vida, que el estadio esté lleno para hacer el fútbol más puro y más caliente. Siento a los jugadores les hace falta la afición.

Fernando Mira posa para el lente de DIEZ durante la entrevista realizada en Café To Go.

¿Qué tal la comida ceibeña?

Comí sopa de res, probé sopa de pescado y caracol; me gusta mucho las baleadas, casi todos los días como baleadas, sin dietas. También fui por el parque y me gustó ver a las personas hacer las baleadas, frijolitos, me gusta mirar lo que voy a comer.

¿Ya conoció a la cultura garífuna?

Sí, me gustó mucho conocer personas de Corozal, su cultura garífuna, me contaron la historia, de cómo llegaron y su dialecto.

¿Le enseñaron algunas palabras en garífuna?

Sí, pero ya se me olvidaron (dijo entre risas). Me hablaron de cosas muy buenas como que -pregunté si había mucho covid- y los niños dijeron -aquí no hay covid, usted toma un shots de gifiti, bebe todo de una sola vez y se mete al mar. Tomé, es algo fuerte, pero es fuerte. No me tiré al mar, pero lo tomé porque me dijeron que no entraría el gifiti.