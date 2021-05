Palabras certeras y cuatro fotos conmovedoras: Así fue el mensaje de despedida de Gignac al 'Tuca' Ferretti

El entrenador Ricardo ‘Tuca’ Ferreti dirigió su último partido al mando del Tigres el pasado fin de semana cuando cayeron ante Atlas en el repechaje de liguilla, y las despedidas de sus pupilos y aficionados no se han hecho esperar.



El jueves la máxima estrella del conjunto felino, André-Pierre Gignac, realizó un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram al estratega que le vio nacer en la Liga MX hasta que se convirtió en leyenda.

“Muchas gracias por la CONFIANZA!! Hay personas que te llevan a ser mejor, a sacar fuerzas en los momentos más difíciles para lograr cosas increíbles. Gracias TUCA”, comentó el francés en su publicación de cuatro fotos en las que sale abrazado con Ferretti.







Tuca, quien estuvo 11 años seguidos en el banquillo de Tigres, no ocultó su sorpresa respecto a su recisión de contrato cuando fue consultado sobre ello en su última conferencia de prensa al mando del club.



“Sorprenderme sí, me sorprendió un poco porque había un cierto trato con posibilidad de seguir y por alguna razón se rompió, sí me sorprendió pero bueno, uno es empleado, soldado y tiene que recibir órdenes y así lo tomo, tranquilamente, no es la primera vez que salgo de un equipo, específicamente es la tercera vez que me voy de Tigres, 2003, 2006 y ahora en 2021”, confesó el Tuca.