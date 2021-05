Diego Vázquez: “Si nos derrotan serían bicampeones, no tri, que no se pongan títulos y palabras extras que no van”

Seguir a @kelvincoelloHN

Diego Vázquez es un técnico que siempre va de frente. No cree en fantasmas ni cosas a medias. Cuando le toca defender a su Motagua no le importa que le llamen “llorón”. Es claro al decir que hay cosas que no le gustan como cuando un arbitraje no es equilibrado.

En esta extensa charla con DIEZ; “La Barbie” explica que Olimpia va por el bicampeonato, que no se equivoquen y se pasen por encima el torneo anulado del Covid-19, pues dice que los albos se suman palabras que no existen. Cree que su equipo tiene argumentos para volver a levantar un título y terminar la hegemonía que ha venido a implantar Pedro Troglio.

“He escuchado muchos comentarios que ya exigen que le ganemos con solvencia al Real España en San Pedro Sula, y no es así, la gente se confunde, eso no me gusta. Sentimos que valoran poco lo que se logró y no hacen lo mismo con otros equipos, por ejemplo: el clásico rival (Olimpia) tampoco ganó en San Pedro, tuvo tiros en los postes en juegos difíciles. Cuando yo escucho eso generalizado no me gusta, existen cosas que están afuera de la realidad”, inicia la plática de Diego con DIEZ.

¿Qué significa para Diego ser el hombre final en Honduras?

Para mí es un esfuerzo muy grande; es el esfuerzo de todos, no es solo mío sino de todos los involucrados: directivos, cuerpo técnico, jugadores, pero no es un tema menor llegar a 15 finales, contando la Concacaf, SuperCopa y Liga Nacional en un corto plazo de tiempo que son siete años, no es fácil. Cuando me pongo a mirarlo digo, es impresionante.

¿Es revancha para vos y Motagua por lo que pasó en el torneo pasado ante Olimpia?

Ninguna quieres perder. La pasada no la dejé ir, nos la ganaron y ahora vamos a intentar, estamos muy bien y somos competitivos. En los partidos de las vueltas regulares si bien no ganamos la serie, empatamos uno y perdimos otra, donde caímos fue un juego parejo y el otro lo jugamos con un hombre menos, entonces siento que llegan los dos mejores equipos que hicieron bien las cosas en el torneo.

¿Mucho se habla de Pedro Troglio en los últimos meses en Honduras, pero pocos ven que tú estás a punto de convertirte en el técnico más ganador en Liga Nacional activo e igualar las seis conquistas del Zorro Padilla? ¿Por qué será que no mide igual?

Estamos cerca con el zorro porque no quieren contar el torneo del Covid-19 (Clausura 2020) y hacen como no existió… También escucho que dicen bicampeón, bicampeón. ¿Y el torneo del Covid se lo llevó el tren fantasma? En ese torneo nosotros ganamos los dos clásicos. Esa es demagogia a favor y en contra, si a nosotros no nos cuentan el torneo del Covid-19, tampoco que se lo cuenten a Olimpia como bicampeón si hubo un torneo en el medio. Con respecto a Pedro Troglio hay que aceptar que ha hecho las cosas bien, es un gran técnico que dirigió en primera en Argentina, tiene el respeto nuestro, se lo he dicho a él, pero hay cosas que son extra cancha que no tienen nada que ver en este caso con el cuerpo técnico. Hay que reconocer el mérito de Pedro, no hay duda, se lo dije cuando venció al América en México ya que no es una tarea sencilla, entonces, en ese aspecto estamos bien. Ya hay otros detalles que él no acepta pero debería de aceptarlas porque son de su equipo y no se manejan de manera correcta.

El entrenador del Olimpia, Pedro Troglio, celebrando un gol del cuadro albo con José Garcia frente al Motagua. Fotos DIEZ

¿Pesa tanto la mochila que llevas en este momento porque la afición motaguense quiere evitar ese tricampeonato de Olimpia? ¿Cómo canalizar toda esa carga aunque para vos no existe bicampeonato de los albos?

(Risas) Pero claro hermano, un bicampeonato es cuando ganas dos torneos seguidos, lo vuelvo a repetir, el torneo del Covid se lo llevó el tren fantasma (risas). Eso me causa gracias cuando dicen bicampeón, ni una cosa ni la otra es demagogia, ni lo ganamos nosotros pero sí existió, repito, bicampeón es ganar dos torneos seguidos. Ahora, de última hora serían bicampeones si nos derrotan, no tri, que no se pongan títulos y palabras extras que no van (risas).

¿Para vos no existe la palabra tricampeón o bicampeón como dice el olimpismo?

Hermano, no existe el bicampeonato. Si en el torneo del Covid-19 les ganamos 4-1 los clásicos y le quedamos cinco puntos arriba. Sos bicampeón cuando ganas dos torneos al hilo. Se suspendió pero existió y repito, no pasó el tren fantasma.

¿Qué temores te rodean cuando vas a enfrentar el partido más importante de la temporada frente al Olimpia?

Nada, el fútbol es un juego, lo disfruto, mucha alegría, estar concentrado, disfrutar todo, el camino… les digo a los jugadores que lo vivan. La vez pasada costó sangre pasar del Real España, entonces, ese día les dije que disfrutaran esa noche y ayer ya comenzamos a pensar en la final. Pero cuesta sangre y muchísimo para que sea tan efímero porque se dice: ha sí, ha jugado 15 finales pero no todas las ganó, pero les recuerdo a todos que para ganar una final primero tienes que llegar, lo que digo siempre. No es sencillo. No tengo ningún temor de nada, al contrario, disfrutamos de lo que hemos logrado todos en este corto plazo de tiempo siempre con honestidad sin hacerle daño a nadie, con competencia deportiva sana, tratando de ser buena leche con todo, pero no tenemos temor de nada.

¿Cómo te impactaron las lágrimas de Rougier al verlo llorando tras eliminar a Real España?

Me encantan esas emociones cuando los jugadores lloran de alegría, no entiendo cuando lo hacen por las tristezas, no me gusta cuando perdés. Yo cuando pierdo no lloro, no tengo esa emoción, cuando pierdo tengo bronca interna y la canalizo como que tengo que volver a intentarlo de nuevo. De alegría si lloro y me gusta que los jugadores lo hagan también.

¿Con qué acontecimiento se puede comparar el clásico Olimpia vs Motagua?

Para mí es el partido más importante de mi vida lógicamente, es el que más he jugado, si bien disputé el River vs Boca cuando estuve en las inferiores de River Plate, disfruto mucho más este porque tengo 24 años viviendo en este país, tengo hijos hondureños y todo y bueno, es la pasión del fútbol.

Diego Vázquez y Pedro Troglio se tienen mucho respeto y aquí se saludan en uno de los clásicos que disputaron. Fotos DIEZ

¿Qué es más peligroso frenar, la delantera del Olimpia o un arbitraje que comience a meter mano en un partido no sancionando jugadas claras a tu favor como les pasó con las acciones no sancionadas que han vivido en este torneo ante Real España y Vida?

No solo esas dos jugadas, las que vivimos al inicio del torneo donde deberíamos tener más puntos y el rival (Olimpia) menos, pero mejor ni hablar porque comienzan a decir que lloro y esto y lo otro. Ojalá que los árbitros no sean protagonistas y que no tengan incidencias como cuando los enfrentamos en Concacaf (ganó Olimpia 1-0) y lo digo, allí nos ganaron bien, no hubo incidencia arbitral y le di el mérito como corresponde. Cuando es de otra manera lo digo, sencillo, ya se ha hablado mucho y por el bien del fútbol les digo que no se equivoquen siempre para un solo equipo, que intenten ser más parejos, todos tenemos errores. La tarea del árbitro es difícil y la comprendemos, es difícil, lo he dicho cuando me toca pitar un espacio reducido hay controversia, es normal. Lo que nunca me cierra es la ley de probabilidades: si tirás una moneda 200 veces para arriba a la larga caerá 110 a 90, 100 a 100; pero acá la moneda cae 80 a 20, una diferencia muy marcada que es imposible que sea por azar; vayamos más a eso, que se equivoquen por humanos pero a todos por igual.

¿Sientes que hay mucho triunfalismo en Olimpia porque sienten que la tienen segura ante Motagua. Ya hablan de Tricampeonato?

Le hemos ganado dos veces querido… y una vez histórica que fue 4-1 que Motagua nunca le había ganado al Olimpia, entonces, hay que decir las cosas como son porque se gira alta frecuencia. Es como una canción, que si la repites muchas veces en la radio la comenzás a cantar aunque sea malísima. No nos confundamos. Eso es alta rotación, si a una canción mala la repetís todo el día te la aprendés, eso es parecido al bicampeonato. ¿Qué bicampeonato? No existe, si estuvo el torneo del Covid que es algo terrible que todavía existe, hubo torneo y hubo partidos, que lo quieren hacer que no existe es otra cosa. No desinformemos a la gente, informemos.

¿Cómo descubriste que Cristhopher Meléndez te podía jugar de central, lateral y contención ya que antes era muy criticado?

A mejorado muchísimo, sabíamos que tenía condiciones. En reservas ya lo habíamos puesto de contención y se adaptó mucho ante Real España, igual ante Olimpia lo hizo muy bien. Me gustan los jugadores polifuncionales que pueden jugar en varias posiciones y pueden ayudar al equipo, tienen más probabilidades de ser titular porque un futbolista que maneja tres posiciones es útil porque es comodín.

Olimpia viene de meterle siete goles al Honduras Progreso. ¿Te sirve como análisis un partido donde el rival no le opuso resistencia o fue porque los albos son una máquina de hacer goles?

En el fútbol nadie te regala nada y si le metés siete goles al Honduras Progreso es que les debió costar mucho y en eso tienen que tener méritos que corresponde y lógico que sirve para análisis porque debemos ver todos. No es un tema menor hacerle siete goles al Honduras, lo que pasa que cuando nosotros hacemos cinco goles dicen que el otro equipo no jugó a nada. Mucho respeto para Olimpia por hacer siete goles y me sirve para análisis este juego.

¿Te pone a pensar o te mete miedo el hecho que la delantera de Olimpia llega encendida a esta final tras golear al Honduras?

Nos ocupa, pero meter miedo no. Tenemos una tarea linda, un desafío hermoso de contrarrestarlo.

¿Cuál es la fortaleza mental que le das a tus jugadores para jugar ante el rival, el partido que nadie quiere perder?

Es el mismo ambiente, lo que pasa que ahora es una final. Les digo que estén tranquilos, que no exista la palabra miedo, que no carguen esa mochila, que esto es un juego y no se muere nadie, que disfruten y que saquen lo mejor del espíritu amateur que tienen y todas las recomendaciones tácticas que tenemos. Ya hace mucho que estamos, vamos a jugar la final 15 o 16 y cada uno tiene su sabor.

¿Los ciclos se cierran en todas las etapas de la vida? ¿Qué es lo que hace que el romance de Diego Vázquez y Motagua mantengan viva la llama a pesar que en los últimos dos años se te ha escapado el título?

Fijate en los resultados, las estadísticas y los resultados están allí y como dije recién, es el esfuerzo de todos, lo vamos a seguir con mucha pasión y creo que allí está la clave, hacerlo todos los días como si fuera el último.

¿Depende del título en este torneo tu continuidad con el club porque terminas contrato?

Esa pregunta se la tienes que preguntar a los directivos. Yo hago mi trabajo con mucha pasión, me entrego con alma, cuerpo y vida las 24 horas, estoy todo el día pensando en fútbol y ese es mi carta de presentación. Ya lo demás y las cosas que no dependen de nosotros intentamos restarle importancia.

¿Vas a seguir en el próximo torneo?

Tenemos que estar pensando en la final, hemos hablado con los directivos pero solo de forma por encima porque estamos enfocados. Una vez que termine, pues tenemos demasiado tiempo. Siento que merecemos una década (al mando de Motagua) las dos partes, pero eso no depende de mí.

Cuando hablas de una década suena bonito. ¿O sea que quieres quedarte tres años más con Motagua? ¿Crees que te lo has ganado?

Todos, no solo yo. Los directivos han hecho su esfuerzo, todo el cuerpo técnico y esta generación de dirigentes, el presidente nos merecemos una década pero no depende de mí.

Te has convertido en un tipo que rompe esquemas… ¿No sientes algún gusanito por probar suerte en otro lado sabiendo que muchos te han buscado porque el proyecto de Motagua es visto como modelo en otro lado?

Todo pasa por algo, todo tiene su momento. Me han llegado ofertas pero no me han terminado de seducir del todo, incluso ahora me han llamado de otros equipos de Centroamérica, pero bueno… vamos a esperar cómo termina todo.

CURIOSAS CON DIEGO:

¿Qué sientes cuándo sales al campo y pasas por el banderín para pisar la cancha?

No, es como un ritual, se quedó natural, lo hice una vez y ganamos y de allí lo seguí haciendo, pero no tiene nada trascendental en pisar la cancha. Cuando era jugador entraba con el pie derecho, lo mismo. Es un detalle sencillo que es psicológico, quizás es más importante para los demás pero no para mí.

¿El clásico ante Olimpia que más recuerdas como jugador?

Ya cambié el chip, soy técnico… ah pero el que más recuerdo fue la final donde tapé el penal y miré el cielo más azul de mi vida (Apertura 1999-2000).

¿El clásico ante Olimpia que más te da satisfacción como entrenador?

El bicampeonato contra Olimpia.

¿Celebraste el gol de Pedro Troglio a la Unión Soviética en Italia 1990?

Sí claro, no solo ese, el de Caniggia ante Italia, también lloré cuando perdieron la final ante Alemania. Una vez me encontré al árbitro mexicano Codesal en un ascensor y le reclamé por ese penal que sancionó en contra ante los alemanes. Pedro fue parte de una generación de Argentina muy ganadora y salió subcampeón, también lo miré en River y se lo he dicho a él que como jugador yo lo seguía y me dio muchas alegrías con River Plate, pero más con Argentina.

¿Dónde hay más presión en un clásico, con público que te putea o sin gente donde el árbitro te escucha todo lo que decís y te puede expulsar?

Todo lo que yo digo es normal, jamás los he insultado, no les falto el respeto. No entiendo como un árbitro se puede molestar porque les grités, si les insultan 30 mil personas y tienen que estar preparado para eso. ¿Cómo se van a enojar con un técnico que les grita, ey, es penal? Me parece que están sensibles.

¿Qué te parecería Saíd Martínez como árbitro para estos partidos de final?

Es mejor no opino, no me hagas calentar.