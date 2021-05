La hegemonía de Pedro Troglio sobre Diego Vázquez en el clásico Olimpia-Motagua

Motagua y Olimpia, Olimpia y Motagua. La gran rivalidad del fútbol hondureño escribe un nuevo capítulo en la final de liguilla del Clausura 2021. Los dos equipos más ganadores y populares del país definen un nuevo título de Liga Nacional.



El escenario, el de casi siempre: El Estadio Nacional de Tegucigalpa será testigo de esta definición a doble partido; la eliminatoria iniciará este domingo a las 6:00 pm cuando el árbitro central Armando Castro de el pitazo inicial.



Leer más: Diego Vázquez: “Si nos derrotan serían bicampeones, no tri, que no se pongan títulos y palabras extras que no van”



Este nuevo mano a mano encuentra a los equipos con una gran diferencia en sus realidades si de clásicos se habla, y es que desde la llegada de Pedro Troglio, Olimpia goza de una importante hegemonía frente a Motagua.



Troglio domina a placer la serie contra el Ciclón Azul ya que de 12 encuentros solamente perdió 2, y ambos fueron en el Clausura 2020 que fue suspendido debido a la pandemia por Covid-19, lo que hizo que esos clásicos perdieran relevancia.

Te puede interesar: Armando Castro, el árbitro designado para pitar la final



El primer Troglio - Diego tuvo lugar por la Jornada 13 del Apertura 2019, curiosamente ese duelo se llevó a cabo en el Estadio Carlos Miranda de Comayagua.

El "Rulo" Troglio y los leones celebraron el primer derbi ganado de esta rivalidad cuando se impusieron 2-1 gracias a los goles de Jorge Benguché y Matías Garrido, por Motagua anotó Marcelo Estigarribia. Ese primer triunfo desembocaría en tres ganes seguidos del conjunto merengue en ese torneo.



Será el 13er y 14to enfrentamiento entre ambos estrategas argentinos

Además, el DT del León también tiene en su historial a favor eliminaciones claves en los mano a mano contra las Águilas ya que los sacó de la pelea por el campeonato en la pentagonal de 2019, los cuartos de final de la Liga Concacaf y la final de liguilla, ambas en 2020.



Sumado a esos grandes números, Olimpia acumula siete partidos consecutivos sin perder ante su rival de toda la vida; la última vez que los Blancos sucumbieron ante los Azules fue hace más de un año, en marzo de 2020, cuando perdieron 1-4 en Comayagua.



No te podés perder: La publicación de Jocimar Nascimiento que enciende a los olimpistas y motagüenses previo a la final



Esta es la segunda final de liguilla consecutiva entre ambos ya que en el torneo anterior, Apertura 2020, se vieron las caras en estas instancias y el resultado fue el mismo: Olimpia superando a Motagua en la eliminatoria para posteriormente medirse a Marathón y coronorse como campeón nacional.



Es así como Diego Vásquez y sus guerreros tendrán que encontrar la llave que les permita quitarse esta paternidad en el momento clave del campeonato; de no ser así, Motagua estaría viendo cómo Olimpia se corona tricampeón y campeonísimo a la misma vez, lo cual supondría un golpe importante en el orgullo de su afición.







Troglio v Diego, la rivalidad en números:

- 12 partidos jugados

- 7 victorias Olimpia

- 3 empates

- 2 victorias Motagua

- 17 goles a favor Olimpia

- 10 goles a favor Motagua



Partidos Apertura 2019

- J13. 6-Octubre. Motagua 1-2 Olimpia

- J5. 3-Noviembre. Olimpia 2-0 Motagua

- J2 liguilla. 30-Noviembre. Olimpia 2-0 Motagua



Clausura 2020

- J5. 2-Febrero. Olimpia 1-2 Motagua

- J13. 14-Marzo. Motagua 4-1 Olimpia



Apertura 2020

- J4. 15-Octubre. Motagua 0-0 Olimpia

- J9. 1-Noviembre. Olimpia 2-0 Motagua

- 4tos Liga Concacaf. 2-Diciembre. Olimpia 2-0 Motagua

- Final ida. 6-Enero-2021. Motagua 1-3 Olimpia

- Final vuelta. 10-Enero-2021. Olimpia 0-0 Motagua



Clausura 2021

- J4. 28-Febrero. Motagua 1-2 Olimpia

- J9. 24-Abril. Olimpia 0-0 Motagua



Estadios en los que se jugó:

- Olímpico Metropolitano (3)

- Estadio Carlos Miranda (2)

- Estadio Nacional (7)