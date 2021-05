¿Cómo le va a Olimpia y Motagua cuando Armando Castro es el árbitro central en un clásico?

Olimpia y Motagua se juegan el título del Clausura 2021; los Leones y las Águilas se preparan para la final de liguilla que comienza este domingo en el Estadio Nacional a las 6:00 pm.



Tanto Pedro Troglio como Diego Vásquez preparan sus equipos para la batalla; sin embargo, no serán los únicos equipos que salten al terreno de juego. El equipo arbitral estará comandada por el central de 37 años, Armando Castro.



Castro dirigirá su décimo tercer clásico entre blancos y azules; y será su segundo Olimpia - Motagua de la temporada ya que también arbitró el partido que terminó en empate 0-0 por la jornada 9 del actual Clausura 2021.



Ese es el antecedente más reciente de Castro como central de un clásico, en esa ocasión expulsó a dos jugadores de Motagua: Marcelo Santos por roja directa tras una entrada contra Ever Alvarado, y también vio la cartulina de la expulsión el atacante Kevin López por doble amarilla. En ese encuentro también fue expulsado el DT Azul, Diego Vásquez.



Armando pitó el último clásico y expulsó a Marcelo Santos por esta dura entrada sobre Ever Alvarado En definiciones entre ambos por instancias finales el silbante también ha estado presente, la actuación mpas recordada -y polémica- fue la final de vuelta del Clausura 2019. En aquella ocasión los Azules celebraron la obtención del título gracias a la solitaria anotación del paraguayo Roberto Moreira. Sin embargo, aquella final quedó marcada por la jugada en la que el silbante no pitó falta sobre Deiby Flores tras una barrida de Matías Galvaliz.



El saldo de clásicos con título en disputa está igualado: Olimpia ganó una final de ida bajo su arbitraje, Clausura 2010, y luego se terminó coronadno campeón; y Motagua también celebró el ya mencionado campeonato de 2019.



Resumen Armando Castro en el clásico Olimpia - Motagua



- 12 juegos

- 5 triunfos de Olimpia

- 1 triunfo de Motagua

- 6 empates

- 2 penales a favor de Olimpia

- 1 penal a favor de Motagua

- 4 rojas para Olimpia

- 4 rojas para Motagua



Castro en Olimpia - Motagua por instancias finales



- Olimpia ganó final de ida, fue campeón

- Motagua ganó final de vuelta, fue campeón

- Motagua ganó 2 semifinales