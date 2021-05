Jonathan Rougier duda sobre su futuro: "Ganar este campeonato sería importante, se me vence el contrato y no sé lo que pasará"

El destacado guardameta argentino del Motagua, Jonathan Rougier, confiesa que no está seguro si continuará con el club capitalino el próximo torneo, pues su contrato vence al final de este campeonato y aún no se ha sentado a hablar con la directiva azul para aclarar su situación.

Tiene 33 años y recientemente ha adquirido su pasaporte hondureño tras residir en Tegucigalpa desde enero de 2017, por lo que a partir de la próxima temporada ya no ocuparía una ficha de extranjero. Sin embargo, su futuro en el nido está en el aire, inclusive si consigue el título ante Olimpia luego de ser el héroe en semifinales ante Real España.

Respecto a ello, Rougier en conferencia de prensa comentó sus sensaciones de cara a la final, lo que piensa del rival y su dudosa continuidad en el Motagua una vez que el Clausura 2021 finalice.

¿Están obligados a ganarle a Olimpia?



Obligaciones siempre hay en este club tan grande. Competir al máximo, pelear e intentar ganar todo lo que se puede, esto no es la excepción. Siempre uno quiere salir campeón, ese es nuestro objetivo y es a lo que apuntamos hoy. Con los objetivos más claros y las metas más cercanas, es un más fácil que apuntábamos a eso porque estamos cerca. Hay que tener claro eso y se consientes, a veces podemos quedarnos en el camino, pero gracias a Dios estamos cerca.



¿Qué posibilidades tienen para ser campeón?



Las posibilidades son muchas, aunque será un poco más difícil para nosotros porque tendremos que ganar dos llaves para ser campeones, pero no es una locura. En los últimos enfrentamientos creo que no hubo diferencias, estuvieron muy reñidos y esperamos que esta vez la balanza se recueste un poco a nuestro favor y hacer buenos resultados para lograr el éxito.



¿Preocupa el mal partido ante Real España?



No hicimos un gran partido, no fue lo que solíamos hacer y no fuimos el equipo que acostumbró a jugar bien en el torneo. Veníamos trabajando muy bien, tal vez por lapsos de los encuentros éramos nosotros los que generábamos, pero están dentro de las posibilidades y cuestiones del fútbol el no hacer un buen partido, hoy no podemos dejar detalles al azar y las cosas que hicimos mal el partido anterior poder mejorarlas.



¿Sienten presión tras no ganarle a Olimpia desde hace siete juegos?



No creo, no me siento presionado por eso que nombró. Sin mirar a otro lado lo que hay que hacer es ganar, no queda otra si queremos salir campeones, estas son llaves a muerte súbita y no dan chances a dejar pasar circunstancias.



¿Mete temor el ataque del Olimpia?



Yo no sé si mete temor o no, sí es un equipo de tener respeto, así como ellos lo tendrán a nosotros. Ellos vienen haciendo bien las cosas desde un tiempo atrás. Hay que considerar sus fortalezas como sucede con todos los equipos, buscar la manera para neutralizarlas sin olvidar las buenas cosas que hacemos para hacer un buen partido.



¿Qué significaría para ustedes arrebatarle el tricampeonato a Olimpia?



No sé si es significativo arrebatarle algo a alguien, no me parece que sea cuestión en la final. Lo que generaría para nosotros es que ganemos el título, no tendría por qué ponerme feliz si los demás pierden, yo me preocupo por ganar y para que crezcamos, esa no es la cuestión ni el camino para llegar a grandes cosas.



¿Es esta final una revancha ante Olimpia?



No lo tomo así porque, aunque salgamos campeones no nos llevará hacia aquella semifinal de Liga Concacaf (los eliminó Olimpia 2-0 en cuartos en 2020). Por más que yo gane ahora contra el rival que sea no me volverá al pasado para jugar el partido que no pude jugar, ect. En mi caso no tiene lógica pensar esto como una revancha.



¿Depende su futuro en Motagua en quedar campeón?



Ganar este campeonato sería importante porque estoy a puertas tal vez de, bueno se me vence el contrato y no sé lo que pasará, no hemos tenido charlas y ganar un título con Motagua en tal vez el último torneo que dispute sería una felicidad enorme y es la meta que tenemos en lista. Por mi parte pienso que no depende ser campeón o no para ver si sigo, pero esto es cuestión de dos, está el club para que analice sus intereses y ver su postura, mientras que yo con mi familia tendríamos que ver nuestras ganas; de mi parte no cambia si gano o no.