Diego Vázquez abrió el debate, ¿Olimpia sería bicampeón o tricampeón? Acá te explicamos las razones legales

Recientemente el Ajax de Holanda se coronó campeón de la Eredivisie, ya venía de ganar el campeonato 208-2019 e iba camino a levantar el título 2019-2020, pero se suspendió el torneo en abril del 2020 debido al coronavirus y ahora volvió a conquistar la liga holandesa y a ellos en su país no se les conoce como bicampeones.

En Honduras a Olimpia se le está reconociendo como bicampeón, va camino al tricampeonato pese a que hay un torneo clausurado en medio del Apertura 2019 y el Apertura 2020-2021 que es Clausura 2020 por la situación del Covid-19.

Leer. ¿CÓMO LE VA AL OLIMPIA Y MOTAGUA CUANDO PITA ARMANDO CASTRO?

Hemos ahondado en una explicación en base a ley para conocer si realmente habrá que reconocerle este reconocimiento.

El 30 de abril del 2020, la Liga Nacional declaró finalizado el torneo Clausura 2020 de la profesional, en él, queda clausurado el ascenso, descenso y por ende, no hay campeón.

Esto vino a poner fin a la temporada de la que Olimpia venía de ser campeón del torneo Apertura 2019 tras ganar aquella pentagonal donde se declara campeonísimo, en ese mismo certamen Motagua marchaba líder.

Alfonso Guzmán, miembro de la junta de vigilancia de Liga Nacional y directivo del Olimpia, explicó que no hay razón para no reconocer a los merengues como bicampeón, pues “lo que se hizo fue clausurar las consecuencias de ese Clausura 2020, pero Olimpia venía como campeón del Apertura y se le dio seguimiento a todo lo demás. ¿Qué hizo Concacaf? Validó las posiciones en la tabla para que los equipos fueran a los torneos internacionales, entonces lo que hizo Liga Nacional al reanudar el fútbol fue darle continuidad y Olimpia sigue como vigente campeón al ganar el torneo anterior”, explicó.

Leer. JONATHAN ROUGIER DUDA SOBRE SU FUTURO EN EL MOTAGUA

En una entrevista con DIEZ, Diego Vázquez, entrenador del Motagua, manifestó que no se le puede reconocer el bicampeonato al Olimpia porque hay un torneo desierto en el medio, situación que pone en duda esta teoría.

El entrenador del Olimpia, Pedro Troglio ha venido a ganar los dos campeonatos que ha disputado con los merengues y está en una nueva final.

“Es como una canción, que si la repites muchas veces en la radio la comenzás a cantar aunque sea malísima. No nos confundamos. Eso es alta rotación, si a una canción mala la repetís todo el día te la aprendés, eso es parecido al bicampeonato. ¿Qué bicampeonato? No existe, si estuvo el torneo del Covid que es algo terrible que todavía existe, hubo torneo y hubo partidos, que lo quieren hacer que no existe es otra cosa. No desinformemos a la gente, informemos”, comentó Diego Vázquez.

La Liga Nacional sí considera al Olimpia bicampeón, pues al no haber campeón en el torneo clausurado, se le toma como el club que mantuvo la corona. Ahora los de Pedro Troglio están a las puertas de un nuevo título y convertirse en tricampeonato.

En Honduras ya había sucedido la cancelación de un torneo y fue en la temporada 1972 que se suspendió cuando se había disputado una de las tres vueltas. Las razones en esa época fue porque la Federación Deportiva Extraescolar buscó que los torneos se jugaran de enero a diciembre y al año siguiente todo se normalizó. Olimpia venía de ganar el torneo de 1971 y el campeón en 1973 fue el Motagua.